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 В Італії за добу рекордна кількість людей видужала від COVID-19, померло 437 осіб

За останню добу в Італії визнали вилікуваними від коронавірусної хвороби 2 943 людини - найбільше від початку епідемії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За останніми даними Управління цивільного захисту, в Італії від початку епідемії щонайменше 187 327 осіб заразилися коронавірусом, при цьому 3 370 випадків зареєстровано за останню добу (за попередню добу було 2 729).

Від коронавірусної хвороби в країні померло 25 085 осіб, із них 437 за останню добу.

Від початку епідемії 54 543 особи були виписані з італійських лікарень.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190878
 
   
 Топ коментарі
 
Жесть.
Что то никак не попускает Италию...
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Тою херньою можна захворіти і два і три рази...
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О, стало получше. Недавно у них под тысячу за сутки корона уносила. В Італії за добу рекордна кількість людей видужала від COVID-19, померло 437 осіб - Цензор.НЕТ 8919
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Жесть.
Что то никак не попускает Италию...
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так вылечили или "признали вылеченными" от коронавирусной болезни...?
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Думаю, что это фразы разными словами с одинаковым смыслом.
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Тою херньою можна захворіти і два і три рази...
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Корявый перевод. На итальянском сайте - Guariti, то есть вылечен.
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тaмпoны нeгaтивными cтaли.

вылечен - riabilitato***.

выздopoвeл - guarito***.
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Не надо быть знатоком итальянского, чтобы перевести riabilitato, как реабилитирован.
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Ровным счетом ничего, от слова вообще.
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О, стало получше. Недавно у них под тысячу за сутки корона уносила.
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