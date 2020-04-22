 В Італії за добу рекордна кількість людей видужала від COVID-19, померло 437 осіб

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За останніми даними Управління цивільного захисту, в Італії від початку епідемії щонайменше 187 327 осіб заразилися коронавірусом, при цьому 3 370 випадків зареєстровано за останню добу (за попередню добу було 2 729).

Від коронавірусної хвороби в країні померло 25 085 осіб, із них 437 за останню добу.

Від початку епідемії 54 543 особи були виписані з італійських лікарень.

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