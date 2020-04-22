 Позиція мера Івано-Франківська Марцінківа щодо ромів є неприпустимою, а Нацполіція - не каральна машина, - Аваков

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.
"За фактом заклику до примусового переміщення людей в Івано-Франківську Нацполіцією розпочато кримінальне провадження за ст. 161 ККУ (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками). Позиція міського голови є неприпустимою! Національна поліція – не каральна машина, пане голово, Україна – не "совок", Франківськ – не князівство!", - сказав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
У повідомленні наголошується на неприпустимості поділу громадян України за етнічною ознакою, а також те, що міський голова "не має права і не буде давати незаконні вказівки поліції щодо поводження з особами різних національностей".
Міністерство внутрішніх справ нагадує Руслану Марцінківу, що згадані ним особи – є такими ж громадянами держави Україна, як і сам мер. Їхні права захищені Конституцією, а "висловлювання міського голови мають ознаки порушення прав громадян за релігійною, расовою чи національною приналежністю".
Нагадуємо, раніше мер Івано-Франківська Марцінків доручав вивезти всіх ромів із міста.
Поліція Івано-Франківської області почала розслідування за фактом висловлювань Івано-Франківського міського голови.
Пример..
Мой родной Днепр.
С одной цыганской точки, мусора получают от 3000 до 40000 гривен, смотря какие обороты опия..
Вот вам и Аваков..
І Мікіла Іоанновіч питался.
Ну й шо, помогло воно їм?
А вот когда им набьют морды за совершенные преступления, они всеми угнетаемые ромы.
https://www.google.com/amp/s/amp.dw.com/ru/%25D1%2584%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F-%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25B5%25D1%2582-%25D1%2581%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25B8-%25D1%2586%25D1%258B%25D0%25B3%25D0%25B0%25D0%25BD-%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25B3%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2/a-5924568?espv=1
https://twitter.com/n6j1K0PZH4vMK0y/status/1252559117966696448/photo/1
Дохрена сепаратистов, которые публично, через средства массовой информации, плюют на Украину и ее народ, при полном игноре со стороны правоохранительных органов.
Этот пердун старый, ничем не хуже.
Так что все ок.
.......... молодий пердун. Теж все Ок?
И как раз такие, поливают грязью Украину через свои СМИ.
А полиция...
Они же не карательные органы?
Правда если мертвечука найдут в виде отдельного набора в мусорном баке, полиция будет землю рыть!
Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.
Якби вони хоч десь працювали,ніхто б їм слова не сказав.
наказывать нужно конкретно по делам. воров - сажать, нарушителей охранных зон, браконьеров - на принудительные работы. Детей - раздать на усыновление если родители не способны их растить в нормальных условиях.
Хитрее надо быть.
Ну и основная масса низжих кражи, попрошайничество, гадания...
Как в лучших домах лондона и парижа!
Якраз в совці перемішували все.Україна допомагала при совці голодуючим дітям Африки,хоча тут самі недоїдали.Зараз в світі ліваки те саме пропагандують,прикриваючись демократією.Це не демократія,якщо вам на шию садять бандитів,терористів і інших подібних осіб.У світі самі провокують,щоб прийшли до влади нові нацисти.Це може бути не в окремій країні,а по багатьох країнах.
От навіщо мені як платнику податків годувати поліцію підпорядковану якомусь київському чиновнику (що ніколи не приїду до мого міста), яка підторговує наркотою, кришує кримінал і якій пофіг на мою безпеку.
Може краще хай мої податки йдуть на муніципальну поліцію, яка насамперед дбає за місто і за безпеку його мешканців.
Зареєстровані вони в Закарпатті, от і вся історія.