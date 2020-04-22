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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Рік Зеленського Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Суспільство, Здоров'я
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 Перший випадок коронавірусу зафіксували в Чернігові

У Чернігові підтверджено перший випадок інфікування коронавірусом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомив заступник мера Чернігова Олександр Ломако.

За його словами, вірус виявили у 56-річної жінки.

"Ми трималися, скільки могли, але ... Офіційно підтверджено перший випадок Covid-19 у Чернігові. Жінка, 56 років. Чоловік був на заробітках у Російській Федерації і повернувся 13 квітня. Подружжя проживає удвох", - повідомив Ломако.

За словами чиновника, хвору госпіталізовано в інфекційне відділення 2-ї міської лікарні. Ускладнень у неї не спостерігається.

Зараз оперативно встановлюється історія контактів жінки. Чоловікові зробили експрес-тест, результат негативний. Найближчим часом буде проведено і лабораторне дослідження ПЛР.

У будинку, де проживає подружжя, проводиться дезінфекція.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190875
 
 
 Топ коментарі
 
Виявлено один випадок зараження. А скільки зроблено тестів в місті? Один.
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Хуже нібудіт кричали зебіли.
Первый случай коронавируса зафиксировали в Чернигове - Цензор.НЕТ 80
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Цей випадок показує що тільки ПЦР аналізи дозволяють з'ясувати наявність захворювання, тому всі без виключення заробітчани та туристи, всі хто перетинає кордон України мали здавати аналіз на ПЦР дослідження! Без масової тотальної перевірки населення - коронавірус неможливо зупинити чи контролювати!
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Ніякі ПЛР не призначені для встановлення діагнозу ковід, здебільшого - для клінічних дослідів. Вони визначають РНК будь-яких корон, багато з яких відповідні за ГРВІ. Якщо 2 поспіль тести показали різний результат, проводяться ще - до 10 поспіль, сумнівний визнають як позитивний. Про досліди - з інструкції.
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Гастарбайтер привіз бонус з Унітазії.
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Пенсіонери-хто вже отримав тисячу від шмарклі ?
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в області 13,а в Чернігові перший випадок
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статистика то есть = ни о чем. прям как в Северной Корее
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Виявлено один випадок зараження. А скільки зроблено тестів в місті? Один.
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Зеленский обещал посмоить государство в смартфоне, а построил государство в телевизоре. Где обкатываются все те же приёмы, как в "Слуге народа" - всё, чтобы оболванить телевизионный электорат. Реально, просто позор.
Первый случай коронавируса зафиксировали в Чернигове - Цензор.НЕТ 9645
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Це не переплуталі нічого? Як це перший? Автор! У Вас все нормально?
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в моей квартире зафиксирован первый случай алкогольного опьянения. просто раньше не тестировали.
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Приехал... Здравствуй мать, принимай гостей!
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переболел я этим вирусом,на 99% уверен,что это был он. Так как 3 недели были проблемы с легкими при температуре около 37,1. Так вот 90% переболеет легкой и средней формой , а это значит ,что им точно анализы делать не будут . Так как анализы начинают делать при температуре от 38,5 и выше. И именно после этой температуры огранизм перестает справляться с ним и возможно ,что начнется пневмония.
Скажу одно ,что реально очень стремно болеть ,так как 3-4 недели с организмом непонятно что творится и до какого-то момента идет постоянное ухухдшение.
Реально эти 3-4 недели я лечился ,но без химии.
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У пациентов с диагнозом "ковид19" развивается интерстициальная пневмония, возникает нарушение газообмена. Изнутри кислород не проходит в эритроциты вследствие воспаления и отека с фиброзом, снаружи альвеолы забиты мокротой, и ИВЛ этому только еще больше способствует при нагнетании смеси в легкие, то есть они еще больше травмируются.

Если человек еще не в самом тяжелом состоянии, и может дышать сам, ему достаточно дать кислород пассивно, например, через маску.
Если уже без сознания, ИВЛ бесполезна и так же крайне вредна. Но в такой ситуации может помочь аппарат ЭКМО.

После отключения от аппарата ИВЛ меньше 20% пациентов с ковид19 выживает (опыт китайских, европейских и американских врачей), они просто не могут начать снова дышать самостоятельно. В Украине этот показатель близок к 0%!

Выродок на посту министра здравоохранения занимается заработком на жизнях, продолжая покупать аппараты ИВЛ по завышенным ценам.
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Наверное, тот дебил, что ломал киевскую маршрутку, пытаясь пролезть 11-ым, домой вернулся. Перший випадок коронавірусу зафіксували в Чернігові - Цензор.НЕТ 1942
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мужик (падла) нарисовался в городе еще 13 числа (****), сложно подсчитать сколько они с супругой (сволочи) в городе за это время нагадили
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