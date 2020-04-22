 Перший випадок коронавірусу зафіксували в Чернігові

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомив заступник мера Чернігова Олександр Ломако.
За його словами, вірус виявили у 56-річної жінки.
"Ми трималися, скільки могли, але ... Офіційно підтверджено перший випадок Covid-19 у Чернігові. Жінка, 56 років. Чоловік був на заробітках у Російській Федерації і повернувся 13 квітня. Подружжя проживає удвох", - повідомив Ломако.
За словами чиновника, хвору госпіталізовано в інфекційне відділення 2-ї міської лікарні. Ускладнень у неї не спостерігається.
Зараз оперативно встановлюється історія контактів жінки. Чоловікові зробили експрес-тест, результат негативний. Найближчим часом буде проведено і лабораторне дослідження ПЛР.
У будинку, де проживає подружжя, проводиться дезінфекція.
Скажу одно ,что реально очень стремно болеть ,так как 3-4 недели с организмом непонятно что творится и до какого-то момента идет постоянное ухухдшение.
Реально эти 3-4 недели я лечился ,но без химии.
https://assets.documentcloud.org/documents/6816954/Local-media1018775499113957289-Pdf.pdf
Если человек еще не в самом тяжелом состоянии, и может дышать сам, ему достаточно дать кислород пассивно, например, через маску.
Если уже без сознания, ИВЛ бесполезна и так же крайне вредна. Но в такой ситуации может помочь аппарат ЭКМО.
После отключения от аппарата ИВЛ меньше 20% пациентов с ковид19 выживает (опыт китайских, европейских и американских врачей), они просто не могут начать снова дышать самостоятельно. В Украине этот показатель близок к 0%!
Выродок на посту министра здравоохранения занимается заработком на жизнях, продолжая покупать аппараты ИВЛ по завышенным ценам.