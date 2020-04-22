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 На Рівненщині підтверджено 31 новий випадок захворювання на COVID-19, - ОДА

Станом на вечір 22 квітня в Рівненській області підтверджено 31 новий випадок захворювання на COVID-19.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Рівненської ОДА.

Вік хворих від 19 до 77 років, найбільшу кількість випадків виявлено в м.Рівне та Рівненському районі - 26. Одного з хворих госпіталізували у важкому стані.

На Рівненщині підтверджено 31 новий випадок захворювання на COVID-19, - ОДА 01

Таким чином на Рівненщині зареєстровано вже 396 випадків захворювання COVID-19, із них 11 летальних, 29 осіб одужали.

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Зараз на перевірці в Рівненському обласному лабораторному центрі 62 зразки з підозрою на коронавірус.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190873
 
 
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При ковид19 развивается интерстициальная пневмония, проблема в нарушении газообмена. Изнутри кислород не проходит в эритроциты вследствие воспаления и отека с фиброзом, снаружи альвеолы забиты мокротой, и ИВЛ этому только еще больше способствует, то есть легкие еще больше травмируются.
Если человек еще не в самом тяжелом состоянии, то есть может дышать сам, ему достаточно дать кислород пассивно, через маску.
Если уже без сознания - ИВЛ бесполезен и даже вреден. Но в такой ситуации может помочь аппарат ЭКМО.

После отключения от аппарата ИВЛ меньше 20% пациентов с ковид19 выживает, они просто не могут начать снова дышать самостоятельно. В Украине этот показатель близок к 0%.
Выродок на посту министра здравоохранения занимается заработком на жизнях, покупая аппараты ИВЛ по завышенным ценам.
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К этим клоунам вся информация доходит с опозданиям
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