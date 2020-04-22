 На Рівненщині підтверджено 31 новий випадок захворювання на COVID-19, - ОДА

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Рівненської ОДА.

Вік хворих від 19 до 77 років, найбільшу кількість випадків виявлено в м.Рівне та Рівненському районі - 26. Одного з хворих госпіталізували у важкому стані.

Таким чином на Рівненщині зареєстровано вже 396 випадків захворювання COVID-19, із них 11 летальних, 29 осіб одужали.

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Зараз на перевірці в Рівненському обласному лабораторному центрі 62 зразки з підозрою на коронавірус.