Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Рівненської ОДА.
Вік хворих від 19 до 77 років, найбільшу кількість випадків виявлено в м.Рівне та Рівненському районі - 26. Одного з хворих госпіталізували у важкому стані.
Таким чином на Рівненщині зареєстровано вже 396 випадків захворювання COVID-19, із них 11 летальних, 29 осіб одужали.
Зараз на перевірці в Рівненському обласному лабораторному центрі 62 зразки з підозрою на коронавірус.
Если человек еще не в самом тяжелом состоянии, то есть может дышать сам, ему достаточно дать кислород пассивно, через маску.
Если уже без сознания - ИВЛ бесполезен и даже вреден. Но в такой ситуации может помочь аппарат ЭКМО.
После отключения от аппарата ИВЛ меньше 20% пациентов с ковид19 выживает, они просто не могут начать снова дышать самостоятельно. В Украине этот показатель близок к 0%.
Выродок на посту министра здравоохранения занимается заработком на жизнях, покупая аппараты ИВЛ по завышенным ценам.