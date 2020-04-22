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 Політика України
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Все про:полон (659) полонені (824) Тристороння контактна група (197)

 На переговорах стосовно Донбасу продовжили формування нових списків з обміну утримуваних осіб, - Офіс президента

Відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи у форматі відеоконференції.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Глави держави.

У повідомленні зазначається: "У гуманітарній групі продовжено роботу з формування списків для наступного етапу взаємного звільнення утримуваних осіб.

Також було відзначено досягнення української сторони в частині гуманітарного розмінування соціальних об'єктів, зокрема шкіл, садочків, лікарень, кладовищ тощо.

Крім того, учасники ТКГ, спираючись на гуманітарні критерії, дійшли згоди щодо необхідності активізації підготовки до відкриття нових КПВВ на лінії розмежування".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командири полку "Азов" розкритикували формулу обміну полоненими "всіх на всіх"

"Під час роботи політичної групи Україна наголосила на необхідності виконання домовленостей лідерів "Нормандської четвірки", досягнутих на саміті в Парижі, для проведення наступної зустрічі в Берліні найближчим часом.

Крім того, українська сторона вкотре категорично заперечила можливість закріплення особливого статусу ОРДЛО в Конституції України.

Також під час засідання було обговорено активізацію в частині процедурних питань роботи ТКГ. Українська сторона ініціювала проведення позачергового засідання групи з питань безпеки найближчим часом", - наголосили в ОП.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Переговори про обмін утримуваними особами продовжаться на відеозустрічі ТКГ 22 квітня, - Резніков

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190872
 
   
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Обміни мають бути припинені поки немає Воєнного стану, бо вони не відповідають Конституції України!
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А почему нет в списках крымских патриотов ? Предатель «янелох» о Крыме , вообще забыл
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Скільки Єрмак бере за місце в списках, з та обох сторін?!
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Если украинцы не пойдут по военному пути освобождения своих земель ...то это будет тянуться вечно.... Политическо пути нет ...все это бла бла бла.... Спросите у хорватов...если бы они сидели и ждали и надеялись что кто то там из врагов от старости сдохнет....они бы никогда не освободили часть своей земли....н когда
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Хорвати не мають кордону з кацапами патамушта.
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Да это рабочий отмазон .... Некоторые ищут причины и отмазки (те кто послабее)а те кто посильнее те добиваться своего вопреки всему .... Израиль со всех сторон был зажат .... И выжил и победил... А тоже мог бы плакать типа нас окружили враги и т.д.... есть путь слабого с поиском всевозможных отмазок и поблажек для себя и путь сильного.... Вопреки всему ....
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У Сербии то же было ЯО как у Мордора и третья армия в мире ? Шо не было , ух ты , ну да такие великие стратеги как ты кацапов одной левой легко сделают.
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А вы думаете сидеть и ждать пока развалиться рашка и сдохнет ***** вариант???? Наверно да это вариант для слабых.... Чечня не испугалась воевать с рашкой...... Не побоялись и ядерного оружия и прочего..... А чтоб Украина???? Испугалась???
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Ще прибудуть таксисти та різна зекота?
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Шо, опять всех на всех? И такие обмены навсегда?
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А што ещё умеет зевласть кроме очередных обменов якобе "всех на всех"?
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Видосики и фильму снимать, какие они белые и пушистые.
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Обменять Порошенко на Якуновище...да и дело с концом. Лемминги фуевы.
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Да у нас две трети ВСУ по мобилизации служили в одних бригадах , а контракты подписывали в других.
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У орков еще видимо есть менты убийцы за которых согласны хорошо заплатить , по тому не чего личного , чистый бизнес.
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Под "карантин" продолжается ускоренный слив Украины.
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WiM - ".....продолжается ускоренный слив Украины."

Козломордые кизяки вже запросто їздять сюди:


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Обмен только военных, разведчиков и членов диверсионных групп ( если таковые имеются) на соответствующий контингент. Если опять начнут менять гражданских, этому конца не будет, Путин будет их набирать прямо на улице в любом количестве из 7 миллионов граждан Украины находящихся в его полном распоряжении. и тогда это бесконечный процесс , без конца. Это провоцирует РФ на задержания людей и вдобавок гарантирует их агентуре 100% попадание под обмен. и безнаказанность, что дает им возможность набирать их в неограниченном количестве.
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