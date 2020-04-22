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 Політика України
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 Київ виступив за створення робочої групи з представниками митниці та прикордонників України і РФ для взяття під контроль кордони на Донбасі, - ОП про переговори Тристоронньої групи

Відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи у форматі відеоконференції.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Глави держави.

У повідомленні зазначається: "На початку зустрічі українська сторона привітала учасників ТКГ з успішним взаємним звільненням утримуваних осіб, яке відбулося 16 квітня.

Також українська сторона підтримала ініціативу Генерального секретаря ООН щодо запровадження сталого та безстрокового режиму припинення вогню на лінії розмежування.

На виконання домовленостей, досягнутих на грудневому саміті лідерів "Нормандської четвірки" в Парижі, українська сторона ініціювала створення в межах ТКГ робочої групи за участю представників прикордонних і митних служб України та Росії і посередників з ОБСЄ для напрацювання механізму відновлення Україною контролю над ділянкою державного кордону. Можливість створення таких груп передбачена пунктом 13 Комплексу заходів з виконання Мінських угод.

У межах роботи безпекової групи українська сторона розділила занепокоєння представників ОБСЄ щодо факту блокування роботи СММ ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях України та наполягла на безумовному й безперешкодному доступі спостерігачів до тимчасово окупованих територій Донбасу.

Також у межах безпекової групи продовжилася робота з визначення наступних ділянок розведення сил і засобів. Українська сторона наполягає, що такі ділянки повинні відповідати запитам гуманітарного характеру та створювати осередки безпеки для місцевих мешканців – громадян України".

Читайте також: Переговори про обмін утримуваними особами продовжаться на відеозустрічі ТКГ 22 квітня, - Резніков

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190871
 
   
 Топ коментарі
 
Куда там зебилы опять намерены отводить наши войска?
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Удивляет, почему масква в своё время не выступила с предложением за создание рабочей группы с представителями таможни и пограничников СССР и Германии для взятие под контроль границы на волге,под ленинградом и масквой?
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Чого??? - с участием представителей пограничных и таможенных служб Украины и России и посредников с ОБСЕ ???
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Чого??? - с участием представителей пограничных и таможенных служб Украины и России и посредников с ОБСЕ ???
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Кордон має бути під контролем ЗСУ наступні 50 років! Ніяких прикордонників та митників на російсько-українському кордоні не буде бо там не буде контрольно-пропускних пунктів, а всі порушники будуть просто розстрілюватись зі зброї, а сам кордон буде виконано в якості протитанкового рову з суцільним мінуванням!
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З агресором не може бути ніяких спільних груп, бо це унеможливлює оголошення росії агресором! Як ми в ООН будемо звинувачувати росію в агресії, якщо ми самі виступаємо за спільні з росією групи та сили? Це ж маразм! росія агресор і вся наша діяльність має бути направлена на визнання росії агресором та ворогом! Ніяких спільних груп та комісій, війна до перемоги!
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Слухай, не гони пургу. Кордон - це лінія між ДВОМА державами. Відповідно він контролюється кожною державою із свого боку.
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Кордону з росією немає, бо немає демаркації.
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Удивляет, почему масква в своё время не выступила с предложением за создание рабочей группы с представителями таможни и пограничников СССР и Германии для взятие под контроль границы на волге,под ленинградом и масквой?
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Потому, что Германия был агрессором, а орки это - повстанцы...
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Потому что между Германией и СССР шла убийственная многомиллионная война где или ты или тебя, а не окопный застой и схемы на блокпостах по контрабанде.
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Куда там зебилы опять намерены отводить наши войска?
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ваши войска еще в нюрнберге... повесили.
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Ответ прогнозируем, мы свою границу контролируем, а вы контролируйте свою, то что мешает ОРДЛО -ваши трудности, договаривайтесть с молодыми свободолюбивыми джамахириями
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этот зеленый звездюк вряд ли там подпись поставит...оно прошлую неделю где-то в анабиозе прибывало, а тут что-то разактивничалось нам на горе
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-Батя, я медведя поймал
-Так тащи его сюда
-А он меня не пущает
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- вася, плащик берем?
- да.
- а там мусор.
- так вытряхни.
- не могу. он мне руку крутит.
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Не верю! ( по Станиславскому). Если в роли миротворцев фигурирует Россия - не сомневайтесь, обманут, да еще с вероятностью 100% нас же и виновниками сделают.
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І щоб ви не сумнівадись. "В сообщении отмечается: "В начале встречи украинская сторона поздравила участников ТКГ с успешным !!! взаимным освобождением удерживаемых лиц, которое состоялось 16 апреля."
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Повод для открытого ввода кацапских таможенников на Донбасс. Потом они "всплывут" на линии разграничения, где и будет новая кацапская таможня с разрешения Киева и под бурные аплодисменты Москвы.
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Донбасс бетоном залить,не будет жизни в Украине с этим недорегионом.
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Все резко заорали о Зраде!
Мол, как так, вместе с рашистами?
Мне вот интересно, а с кем нужно решать этот вопрос на украино-российской границе?
Может с казахами? Київ виступив за створення робочої групи з представниками митниці та прикордонників України і РФ для взяття під контроль кордони на Донбасі, - ОП про переговори Тристоронньої групи - Цензор.НЕТ 9393
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С повстанцами решать, создав консультативный совет, что, конечно же , для тебя не зрада. Зрада для тебя это то, что Порошенко - Вальцман и брата убил...
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Шоб ви повиздихали, кацапи, з вами ще й домовлятись.
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ОП как всегда забыл сообщить, что они предложили взамен.
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Мыло, чтобы тем, кто в ОП сподручнее было залезать туда, куда Голобородько МВФ посылал.
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Фуйлу потрібна перемога. Терміново. Бо всюди ж.па. єРмак, за підтримки презЕдента, коломойського, резника та іншого, поспішають відпрацювати отримані гроші. У того бабло на утриманя сепарні закінчилось. Ордло потрібно перекласти на плечі хАхлам. Хай тягнуть цю болячку
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У Нелоха задача - взвалить непосильную ношу на Украину, которая без репараций рухнет и никто не гарантирует, что после того как орки разбредутся по остальной территории, всё перетечёт из агрессии паРаши в гражданскую войну...
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Я щось пропустила?Путінські найманці роззброєні,зброю вивезли з ОРДЛО в *****?
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Ні. Лінію розмежування тепер абсолютно легітимно патрулюватимуть російські прикордонники.
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Про паРашу - миротворца, какой она хотела себя представить по Минским соглашениям, но Порошенко её переиграл и она стала отгребать, а не миротворить по формуле Штайнмайера..
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А біс їх, зебілів, розбере, про що в них мова. Сєпар на колаборанті і совком поганяє.
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Згоден!
Тупим порохоботам це ніколи не зрозуміти
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Объясни, наиумнейший, вывел Зе из под удара паРашу, когда обменял моряков за неделю до того, как паРаша обязана была выполнить решение Морского трибунала и без Цемаха?
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И сейчас, когда рашка сама посыпется - только подождать - такой выкидыш.
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Также в рамках безопасности группы продолжилась работа по определению следующих участков разведения сил и средств............... Интересно, на сколько времени хватит выдержки у тех, кто на фронте?
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Зеленський дуже скоро стане Героєм РФ і депутатом Госдуми від партії ;Єдіная Расєя;.
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InformNapalm: установлен еще один российский корабль, который участвовал в захвате Крыма

Волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm установили факт участия российского малого ракетного корабля (МРК) «Штиль» в захвате Россией Крыма в 2014 году.

Так, согласно данным, «Штиль» блокировал украинские военные корабли в Донузлаве.

В InformNapalm отмечают, что после спецоперации в Крыму командир этого ракетного корабля досрочно получил звание капитана 3 ранга и медаль Ушакова. Также у него есть медаль «Адмирал Горшков», звание «ветеран боевых действий» и благодарность от президента России Владимира Путина.

Волонтеры промониторили и социальные сети команды российского военного корабля «Штиль». У двоих членов экипажа опубликованы фото с медалью «За возвращение Крыма».

В Министерстве обороны России пока не комментировали эти заявления.
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обсудили, постановили, выразили намерения... очередной шлак
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На границу первым делом должны выйти украинские танки, иначе нас ждет приднестровский сценарий.
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Имхо, это акт государственной измены, потому, что начальник зельца ермак (ключевые слова здесь "ОП о переговорах Трехсторонней группы") таким образом выводит расию и кремлевских карликов от ответственности за уже совершенные против Украины преступления. Они теперь и сбитие МН17 будут расследовать совместно, *****..
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😀😤😠Це пі...ц.Для кого це?Вова ти даун?
" Президент запевнив, що нікого не пристроює по знайомству"

Президент України Володимир Зеленський розповів, що до його батьків за допомогою звертаються тисячі людей, які просять про працевлаштування, але вони нікого не пристроюють. Про це він сказав у фільмі "Рік Президента Зеленського", передає УНН.

"Батькам дуже складно. Всі щось дзвонять. Ніхто не розумів, що у нас є стільки друзів, скільки близьких знайомих. Їх тисячі. Вони всі дзвонять, щось просять - подивіться туди, подивіться туди. А ось у нас є дуже талановита людина. Мій батько відмовляє всім. Ну, як в житті - люди щось просять в тебе, чекають, що ти ж батько президента, зараз він допоможе, зараз він кулаком стукне і цю людину візьмуть на роботу. Але ми нікого не пристроюємо", - зазначив Володимир Зеленський.
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У клоуна очередная белка на плечо села! Оно уже не знает, что сбрехать, лишь бы на троне остаться.
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Та що... Зеленський жодного разу не зрадив національні інтереси РФ.
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Как говорят, между "разделила беспокойство...", "настояла..." и "добилась безусловного и беспрепятственного доступа наблюдателей..." - дистанция огромного размера! Как во времени, так и в измерениях! Сегодня годовщина т.н. "кремлёвского мечтателя", а посему, как видно, наши т.н. "банковские мечтатели" решили так же прокукарекать, а там хоть солнце и не вставай!
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Сказано вам робоча група про перенесенню кордону, "чё непонятно?" А як ви думали за все потрібно платити і за зЕ також.
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Ну теперь российские таможенники будут легально на Донбассе и в Крыму, "зеленый человечек" Зеленский перетёр.
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Вірно. Треба щось пропонувати, а не продовжувати волати "гвалтують"! Як вишивата звикла.
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"Во исполнение договоренностей, достигнутых на декабрьском саммите лидеров "Нормандской четверки" в Париже"...
во первых "народ" в Парижах не бывал...
во вторых, почему "народ" узнаёт об этих т.н. "договорённостях" от своих "слуг" только сейчас. во время карантина?..
в третьих, почему народ не понимает , как будет осуществляться сей "исторический" процесс?
в четвёртых, почему это т.н. "правительство" играет втёмную , не в первый раз осуществляя сепаратные переговоры за спиной у т.н. "народа", якобы с его молчаливого согласия?
Источник: https://censor.net.ua/n3190871
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Украинцы дождутся очередного Геноцида как в 1933. Сидите на попе ровно.
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а что уже не стреляют? и как это договорняки с оккупантами?
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картинка с коцапским и нашим флагом рядом - это издевательство
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