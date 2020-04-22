 Київ виступив за створення робочої групи з представниками митниці та прикордонників України і РФ для взяття під контроль кордони на Донбасі, - ОП про переговори Тристоронньої групи

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Глави держави.
У повідомленні зазначається: "На початку зустрічі українська сторона привітала учасників ТКГ з успішним взаємним звільненням утримуваних осіб, яке відбулося 16 квітня.
Також українська сторона підтримала ініціативу Генерального секретаря ООН щодо запровадження сталого та безстрокового режиму припинення вогню на лінії розмежування.
На виконання домовленостей, досягнутих на грудневому саміті лідерів "Нормандської четвірки" в Парижі, українська сторона ініціювала створення в межах ТКГ робочої групи за участю представників прикордонних і митних служб України та Росії і посередників з ОБСЄ для напрацювання механізму відновлення Україною контролю над ділянкою державного кордону. Можливість створення таких груп передбачена пунктом 13 Комплексу заходів з виконання Мінських угод.
У межах роботи безпекової групи українська сторона розділила занепокоєння представників ОБСЄ щодо факту блокування роботи СММ ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях України та наполягла на безумовному й безперешкодному доступі спостерігачів до тимчасово окупованих територій Донбасу.
Також у межах безпекової групи продовжилася робота з визначення наступних ділянок розведення сил і засобів. Українська сторона наполягає, що такі ділянки повинні відповідати запитам гуманітарного характеру та створювати осередки безпеки для місцевих мешканців – громадян України".
-Так тащи его сюда
-А он меня не пущает
- да.
- а там мусор.
- так вытряхни.
- не могу. он мне руку крутит.
Мол, как так, вместе с рашистами?
Мне вот интересно, а с кем нужно решать этот вопрос на украино-российской границе?
Может с казахами?
Тупим порохоботам це ніколи не зрозуміти
Волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm установили факт участия российского малого ракетного корабля (МРК) «Штиль» в захвате Россией Крыма в 2014 году.
Так, согласно данным, «Штиль» блокировал украинские военные корабли в Донузлаве.
В InformNapalm отмечают, что после спецоперации в Крыму командир этого ракетного корабля досрочно получил звание капитана 3 ранга и медаль Ушакова. Также у него есть медаль «Адмирал Горшков», звание «ветеран боевых действий» и благодарность от президента России Владимира Путина.
Волонтеры промониторили и социальные сети команды российского военного корабля «Штиль». У двоих членов экипажа опубликованы фото с медалью «За возвращение Крыма».
В Министерстве обороны России пока не комментировали эти заявления.
" Президент запевнив, що нікого не пристроює по знайомству"
Президент України Володимир Зеленський розповів, що до його батьків за допомогою звертаються тисячі людей, які просять про працевлаштування, але вони нікого не пристроюють. Про це він сказав у фільмі "Рік Президента Зеленського", передає УНН.
"Батькам дуже складно. Всі щось дзвонять. Ніхто не розумів, що у нас є стільки друзів, скільки близьких знайомих. Їх тисячі. Вони всі дзвонять, щось просять - подивіться туди, подивіться туди. А ось у нас є дуже талановита людина. Мій батько відмовляє всім. Ну, як в житті - люди щось просять в тебе, чекають, що ти ж батько президента, зараз він допоможе, зараз він кулаком стукне і цю людину візьмуть на роботу. Але ми нікого не пристроюємо", - зазначив Володимир Зеленський.
во первых "народ" в Парижах не бывал...
во вторых, почему "народ" узнаёт об этих т.н. "договорённостях" от своих "слуг" только сейчас. во время карантина?..
в третьих, почему народ не понимает , как будет осуществляться сей "исторический" процесс?
в четвёртых, почему это т.н. "правительство" играет втёмную , не в первый раз осуществляя сепаратные переговоры за спиной у т.н. "народа", якобы с его молчаливого согласия?
Источник: https://censor.net.ua/n3190871