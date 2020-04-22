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 Військовий вертоліт Мі-8 здійснив вимушену посадку на Київщині, - Генштаб ЗСУ. ФОТО

У Київській області військовий вертоліт Мі-8 здійснив вимушену посадку через проблеми з двигуном.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук Генерального штабу ЗСУ.

Військовий вертоліт Мі-8 здійснив вимушену посадку на Київщині, - Генштаб ЗСУ 01

"22 квітня, близько 17 години, вертоліт Мі-8 бориспільської Бригади транспортної авіації Повітряних Сил ЗСУ здійснив вимушену посадку на необладнаний майданчик. За словами екіпажу, під час польоту у двигун вертольота залетів птах, що спричинило відмову одного з двигунів.

Мі-8 успішно здійснив вимушену посадку на одному двигуні. Для цього командир візуально вибрав місце в польовій місцевості поблизу населеного пункту Іванків Київської області та посадив машину", - сказано в повідомленні.

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Цього дня екіпажі вертольотів Мі-8 здійснювали планові польоти на гранично малих висотах, відпрацьовували вправи з курсу бойової підготовки на групову злітаність у складі пари.

Вертоліт не ушкоджено, екіпаж - у нормі, зазначили в Генштабі.

Військовий вертоліт Мі-8 здійснив вимушену посадку на Київщині, - Генштаб ЗСУ 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190870
 
 
 Топ коментарі
 
Со вторым днем рождения, мужики! Военный вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку на Киевщине, - Генштаб ВСУ - Цензор.НЕТ 3759
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та кажуть на київщині карлосон появився, літає і кричить бариги!
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Гелікопетри досі не пройшли необхідної модернізації, немає захисних щитків на воздухозабірниках двигунів які не дозволяють зайвим предметам потрапляти в двигун, немає розсіювачів теплого повітря на вихлопних колекторах, які не дозволяють ПРЗК наводитись на гелікоптер по гарячому вихлопу.
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Також досі на Мі-8 немає обладнання прицільної марки для стрільби некерованими ракетами, і досі немає обладнання управління ракетами для стрільби ПТРК по танках.
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И еще защита днища недостаточна в случае посадки на противотанковую мину!
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Під час війни кожен бойовий гелікоптер має нести на собі НУРСи та ПТРК, а для цього він має бути відповідним чином обладнаний всіма системами прицілювання та захисту! Тут ми бачимо що гелікоптер не має навіть звичайних захисних екранів та розсіювачив, а між тим бюджет міноборони кожен рік недовитрачається, немає куди дівати гроші - а техніка не готова до війни!
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Ігора би на Міністра - вже би на Марс запускали ракети, а Ілон Маск просив би про співпрацю.)
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кажуть, що в Україні одна з кращих армій світу. Чи забув? Чого про це не балаболиш, троляка?
І, так, я був серед тих, хто вирвав Михайла в твоїх любих ̶к̶е̶г̶е̶б̶е̶ - есбеушників.
Совкова твоя мо рда.
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Второй день рождения - после отказа второго двигателя.
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Юпитер здесь ни при чем, Ему ваще побоку - просто Мойра еще не обрезала нить судьбы.
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бред. воздухозаборники закрыты решетками. отказал движок. хорошо что живы.
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Молодці авіатори ! Врятувати себе і машину.
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Очень старая техника, явно двигатели очень изношены.
Ми-8 может лететь и маневрировать на одном двигателе, правда если не загружен.
ВВС летают на старом хламе, а ментам закупили французские вертолеты.
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Чувак, там українські двигуни Мотор Січ ТВЗ-117.
Рашка вже 8-й рік, всирається, щоб позбутися залежності від українських двигунів для своїх геоікоптерів.
Але поки купляє українські, через фірми прокладки.

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Вы уверенны, что вертолет этот регулярно обслуживался, что движки на нем новые, а не стоявшие со времен совка и пережившие несколько капитальных ремонтов?
Я нет.
Я знаю точно, что МИ-8 может летать и маневрировать на одном работающем двигателе.
А этот, пустой сразу пошел на аварийную посадку.
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