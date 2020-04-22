 Військовий вертоліт Мі-8 здійснив вимушену посадку на Київщині, - Генштаб ЗСУ. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук Генерального штабу ЗСУ.
"22 квітня, близько 17 години, вертоліт Мі-8 бориспільської Бригади транспортної авіації Повітряних Сил ЗСУ здійснив вимушену посадку на необладнаний майданчик. За словами екіпажу, під час польоту у двигун вертольота залетів птах, що спричинило відмову одного з двигунів.
Мі-8 успішно здійснив вимушену посадку на одному двигуні. Для цього командир візуально вибрав місце в польовій місцевості поблизу населеного пункту Іванків Київської області та посадив машину", - сказано в повідомленні.
Цього дня екіпажі вертольотів Мі-8 здійснювали планові польоти на гранично малих висотах, відпрацьовували вправи з курсу бойової підготовки на групову злітаність у складі пари.
Вертоліт не ушкоджено, екіпаж - у нормі, зазначили в Генштабі.
І, так, я був серед тих, хто вирвав Михайла в твоїх любих ̶к̶е̶г̶е̶б̶е̶ - есбеушників.
Совкова твоя мо рда.
Ми-8 может лететь и маневрировать на одном двигателе, правда если не загружен.
ВВС летают на старом хламе, а ментам закупили французские вертолеты.
Рашка вже 8-й рік, всирається, щоб позбутися залежності від українських двигунів для своїх геоікоптерів.
Але поки купляє українські, через фірми прокладки.
Я нет.
Я знаю точно, что МИ-8 может летать и маневрировать на одном работающем двигателе.
А этот, пустой сразу пошел на аварийную посадку.