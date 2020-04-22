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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Рік Зеленського Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Суспільство
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Все про:Київська область (1216) цвинтар (80) COVID-19 (4192)

 Всі кладовища області будуть закриті для відвідувачів на проводи, - в.о. голови Київської ОДА

В. о. голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін нагадав, що в найближчі поминальні дні відвідування кладовищ в Київській області буде заборонено в рамках заходів з протидії поширення коронавірусної хвороби Covid-19.

"З огляду на небезпеку, що існує і після обговорення з релігійними організаціями в області поки заборонено відвідування кладовищ, за винятком безпосередньо поховань. Схожі кроки зробила і низка інших європейських держав у рамках боротьби з коронавірусом", - сказав Володін в своєму онлайн-зверненні в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

При цьому він зазначив, що в християнській традиції є кілька приводів молитовного поминання померлих родичів і друзів, згадавши, зокрема, Троїцьку поминальну суботу, яка в 2020 році припадає на 6 червня, а також Дмитрівську поминальну суботу 7 листопада.

"Давайте не йти проти Божої волі і шанувати пам'ять померлих не у шкоду здоров'ю живих", - резюмував Володін.

Як повідомлялося, в Київській області з 17 квітня і до поліпшення епідеміологічної ситуації закриті для відвідування кладовища, крім проведення похоронів за відповідними нормами в умовах карантину.

Аналогічні заходи на поминальні дні прийняті в Донецькій області і в Києві. Мер Києва Віталій Кличко заявив, що за домовленістю з представниками всіх конфесій поминальні дні перенесені на 6 червня 2020 року.

Проводи в 2020 році припадають на вівторок, 28 квітня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Поминальні дні через карантин перенесли на 6 червня, - ПЦУ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190869
 
 
 Топ коментарі
 
Да хер что закроют, долбодятлы всёравно пойдут.
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що за проводи? кого і куди проводжають?
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ВЫ УЖЕ ЦЕРКВИ С МОНАСТЫРЯМИ ЗАКРЫВЛИ
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що за проводи? кого і куди проводжають?
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Влада починає серйозна та системно порушувати права християн на релігійні зібрання, а це пахне міжнародним судовим процесом та міжнародним трибуналом для влади Зеленського! На яких підставах вводяться всі ці обмеження? Є Воєнний стан? Немає! Тоді і обмежень ніяких бути не може! Виконуйте Конституцію або йдіть накуй!
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Да хер что закроют, долбодятлы всёравно пойдут.
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мудрецы будут сидеть под плинтусом и балдеть от очередных плевков власти в их рожи? ибо всё же исключительно для их блага!
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Алканавтів не зупинити. І тих, хто їм співчуває, також.
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Та да,тут одні якось років 370тому також цвинтарі,церкви закривали,податки за річку,стежку збирали...До цих пір обсираються від згадки тих подій,діточок в школі повчають,а очільника так і називають головним ворогом проклятого народу свого.
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Власть проверяет какое количество плевков скушаИт народ. Народ власть радуИт: утирается и просит ещё. Впрочем после прошлогодних выборов это не удивительно... Власти повезло... Все кладбища области будут закрыты для посетителей на Проводы, - и.о. главы Киевской ОГА - Цензор.НЕТ 3594
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Дорогу переходиш на червоне світло? Влада ж написала, що треба на зелений!
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Ото пічалька попам і "рядженим" під попів.
У грудні ховали мого друга. ПІБ українські, по лінії матері був євреєм. До християнства не мав жодного стосунку. Приперся "ряджений" і став нав'язувати свої "послуги". Зрозумівши що йому не перепаде, став канючити "подайте на храм". Довелося тихо послати його відкритим текстом. Вміють же ті пройдисвіти зіпсувати прощання зі світлою людиною.
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Все правильно. От хто мені пояснить, який сенс на кладовищі збиратись, їсти і пити?
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Не їсти і пити, а пом'янути, це вікова традиція, а п'яниці все з ніг на вуха перевернуть.
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День мертвих, культ мертвих, довбане язичество. Мракобєсіє
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жизнь продолжается дальше, не нервничайте или у вас не так?)
Помянуть Род свой у нас так принято, а еврей Виталька, пусть синагоги закрывает)
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