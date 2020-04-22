 Всі кладовища області будуть закриті для відвідувачів на проводи, - в.о. голови Київської ОДА

"З огляду на небезпеку, що існує і після обговорення з релігійними організаціями в області поки заборонено відвідування кладовищ, за винятком безпосередньо поховань. Схожі кроки зробила і низка інших європейських держав у рамках боротьби з коронавірусом", - сказав Володін в своєму онлайн-зверненні в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

При цьому він зазначив, що в християнській традиції є кілька приводів молитовного поминання померлих родичів і друзів, згадавши, зокрема, Троїцьку поминальну суботу, яка в 2020 році припадає на 6 червня, а також Дмитрівську поминальну суботу 7 листопада.

"Давайте не йти проти Божої волі і шанувати пам'ять померлих не у шкоду здоров'ю живих", - резюмував Володін.

Як повідомлялося, в Київській області з 17 квітня і до поліпшення епідеміологічної ситуації закриті для відвідування кладовища, крім проведення похоронів за відповідними нормами в умовах карантину.

Аналогічні заходи на поминальні дні прийняті в Донецькій області і в Києві. Мер Києва Віталій Кличко заявив, що за домовленістю з представниками всіх конфесій поминальні дні перенесені на 6 червня 2020 року.

Проводи в 2020 році припадають на вівторок, 28 квітня.

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