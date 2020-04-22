 Всі кладовища області будуть закриті для відвідувачів на проводи, - в.о. голови Київської ОДА

"З огляду на небезпеку, що існує і після обговорення з релігійними організаціями в області поки заборонено відвідування кладовищ, за винятком безпосередньо поховань. Схожі кроки зробила і низка інших європейських держав у рамках боротьби з коронавірусом", - сказав Володін в своєму онлайн-зверненні в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
При цьому він зазначив, що в християнській традиції є кілька приводів молитовного поминання померлих родичів і друзів, згадавши, зокрема, Троїцьку поминальну суботу, яка в 2020 році припадає на 6 червня, а також Дмитрівську поминальну суботу 7 листопада.
"Давайте не йти проти Божої волі і шанувати пам'ять померлих не у шкоду здоров'ю живих", - резюмував Володін.
Як повідомлялося, в Київській області з 17 квітня і до поліпшення епідеміологічної ситуації закриті для відвідування кладовища, крім проведення похоронів за відповідними нормами в умовах карантину.
Аналогічні заходи на поминальні дні прийняті в Донецькій області і в Києві. Мер Києва Віталій Кличко заявив, що за домовленістю з представниками всіх конфесій поминальні дні перенесені на 6 червня 2020 року.
Проводи в 2020 році припадають на вівторок, 28 квітня.
З ким можна нас порівняти?
У грудні ховали мого друга. ПІБ українські, по лінії матері був євреєм. До християнства не мав жодного стосунку. Приперся "ряджений" і став нав'язувати свої "послуги". Зрозумівши що йому не перепаде, став канючити "подайте на храм". Довелося тихо послати його відкритим текстом. Вміють же ті пройдисвіти зіпсувати прощання зі світлою людиною.
Помянуть Род свой у нас так принято, а еврей Виталька, пусть синагоги закрывает)