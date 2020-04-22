 У митрополита Тернопільського і Кременецького МП Сергія і декількох священнослужителів з Почаєва виявили COVID-19, - заступник начальника лабцентру Паничев

Про це сьогодні на засіданні Тернопільського міського оперативного штабу з подолання надзвичайної ситуації повідомив заступник начальника обласного лабораторного центру Володимир Паничев, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Київські колеги повідомили нам, що в Олександрівській лікарні лікують митрополита Сергія. Крім того, хворобу вже підтвердили у чотирьох священників і диякона, які мають стосунок до Почаєва. Також коронавірус виявлено у священника, який має стосунок до Почаєва, й у його дружини", - розповів Паничев.

За його словами, ситуація з поширенням COVID-19 на Тернопільщині залишається складною. Спостерігається спалах інфекції. Серед захворілих - 132 медики.

Нагадаємо, на Великдень в українські церкви прийшли 130 тисяч віруючих. За даними Нацполіціі, богослужіння в майже 14 тис. Храмів України відбулися без порушень, зафіксовано 19 випадків недотримання карантину.

У Тернопільській області поліція зафіксувала порушення карантину в Почаївській лаврі, в храм під час Пасхального богослужіння пустили парафіян, незважаючи на встановлені обмеження.

На позачерговому засіданні районної комісії з ВТЕБ і НС було прийнято рішення, що в місті Почаїв з наступного дня запроваджується заборона на в'їзд/виїзд. Обмеження пов'язані з тим, що за добу кількість випадків COVID-19 подвоїлася і досягла 42 осіб. Почаївську Свято-Успенську лавру також закрили на карантин.

Заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микичак прогнозує, що спалах кількості випадків інфікування COVID-19 в Україні після багатолюдних пасхальних служб може бути через п'ять-десять днів.

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