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 У митрополита Тернопільського і Кременецького МП Сергія і декількох священнослужителів з Почаєва виявили COVID-19, - заступник начальника лабцентру Паничев

У митрополита Тернопільського і Кременецького Московського патріархату (УПЦ МП) Сергія виявлено коронавірус. Він перебуває в Олександрівській лікарні в Києві.

Про це сьогодні на засіданні Тернопільського міського оперативного штабу з подолання надзвичайної ситуації повідомив заступник начальника обласного лабораторного центру Володимир Паничев, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Київські колеги повідомили нам, що в Олександрівській лікарні лікують митрополита Сергія. Крім того, хворобу вже підтвердили у чотирьох священників і диякона, які мають стосунок до Почаєва. Також коронавірус виявлено у священника, який має стосунок до Почаєва, й у його дружини", - розповів Паничев.

За його словами, ситуація з поширенням COVID-19 на Тернопільщині залишається складною. Спостерігається спалах інфекції. Серед захворілих - 132 медики.

Нагадаємо, на Великдень в українські церкви прийшли 130 тисяч віруючих. За даними Нацполіціі, богослужіння в майже 14 тис. Храмів України відбулися без порушень, зафіксовано 19 випадків недотримання карантину.

У Тернопільській області поліція зафіксувала порушення карантину в Почаївській лаврі, в храм під час Пасхального богослужіння пустили парафіян, незважаючи на встановлені обмеження.

На позачерговому засіданні районної комісії з ВТЕБ і НС було прийнято рішення, що в місті Почаїв з наступного дня запроваджується заборона на в'їзд/виїзд. Обмеження пов'язані з тим, що за добу кількість випадків COVID-19 подвоїлася і досягла 42 осіб. Почаївську Свято-Успенську лавру також закрили на карантин.

Заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микичак прогнозує, що спалах кількості випадків інфікування COVID-19 в Україні після багатолюдних пасхальних служб може бути через п'ять-десять днів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Через багатолюдні великодні служби, які відбулися в Почаївській і Святогірській лаврах, карантин можуть не пом'якшити, - міністр Кабміну Немчінов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190868
 
   
 Топ коментарі
 
А какого х.я он в Киеве, а не со всеми кто заразился и кого он звал не бояться и идти жрать из одной ложки? Судя по дате святое причастие его настигло? Закрыть этот филиал ФСБ!
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Ага."Возлюбил" боженька мацковских попов...
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А чья воля шо уже с 200000 трупов? Они все злыми были? "Еретиками"? "Садистами"(ну, любили пытать, как Яхве)?
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Боря! Не неси пургу! Твоя любимая тема! Ну, не победишь ты Бога!
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Я на Зевса и не замахиваюсь, не говоря шоб бороться. Выдумка же Зевс, че мне "бороться"(в римо-грекском стиле?)
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Чо тогда на Яхве замахиваешься? Нигде в мире не кепкують ни с Аллах, ни с Будды, ни с Кришны...Потому что они и нафиг никому не нужны--сатана спокоен. А Иисус вызывает плющення!
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так бо Аллах и Будда мне ничего плохого не сделали. А христоеды - еще как, беснуются как в пещерном веке - но не скажи ничего ибо "оскорбление чувств беснующихся"(как в Рашке). А они мона подумать никого не оскорбляют и не мешают, не? Вон в воскресенье(ну и название) что было? Веропитеки теперь заражают всех. Кстати, из-за твоей агрессии и, скажем так, малоразумности - желаю тебе шоб тя заразили и в больнице подумаешь - почему это я не люблю дикарей лижущих всякую дрянь и заражающих потом всех.
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ко-вірус на космічній висоті

24 канал@24tvua· 6 ч

#Техно24 Заражений коронавірусом російський чиновник брав участь у запуску екіпажу на МКС
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А не фиг было фанатиков в церкви запускать-бабла захотелось?
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У секты нет Томаса и не Благодати . Вот и косить зараза секту !
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Хорошая новость!
А что там **** православная? Еще жива?
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ок... ) предлагаю расслабиться и посмотреть захватывающий видос:
https://www.youtube.com/watch?v=7yKCCSaGhHw
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Новинский - лишний человек в Украине!!! Как ни крути!
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К сожалению да ..и в отличии от нас с тобой таки да...ибо уровень медицинского обслуживания у нас и суки разный..и лечат его явно не чтением на ночь молитв господних У митрополита Тернопільського і Кременецького МП Сергія і декількох священнослужителів з Почаєва виявили COVID-19, - заступник начальника лабцентру Паничев - Цензор.НЕТ 5176
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Слегка кашлянув, наглый поп тут же бросает "Пиплию" под ноги и крепко придерживая платье, тут же мчится к Мерседесу, роняя евстратихии, диптихии, свечи, как и кадило, нажимает газ и бодро гонит в лучшую клинику, а стадо пусть в коридоре полежит, пока попа будут лечить.

\\\\\\\\\
Многие уже видели видео пасхального богослужения в Свято-Успенской Святогорской лавре УПЦ МП в Донецкой области. Огромное количество людей без масок и защитных средств. Священники и миряне демонстративно игнорили нормы карантина. Участники обряда целовали руки митрополиту Арсению и иконы. Полиция не только не вмешивалась, а как пишут местные блогеры, получила неофициальное указание от губернатора области - не препятствовать службе.
На видео и в соцсетях участники богослужения не скрывают, что такое их поведение является протестом против властей и их «короновируса». Эти персонажи считают, что пандемия: «заговор против Церкви и веры, а карантин - это происки сатанистов из Киева».
По подсчетам очевидцев в службе принимало участие по меньшей мере до 600 человек, жителей не только Святогорска, Славянска, Краматорска, но и из-за пределов Донецкой области. Некоторых идентифицировали как гостей их Харькова и Киева.\\\\\\\\
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для вас, козлов, Библия то есть Первая книга, после наскальной живописи. Если бы её не было, не было бы и письменности, и вы, козлы, до сих пор, ставили бы зарубки на своих копьях.
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Біблія-це Тора, а Тора-це переклад релігії Междуреччя.
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Solomon c5c4359c Біблія складається з двох частин.Християни живуть за другою.Тут один мені саме це доказував.Греки біблії не знали і робили відкриття,які ще до зараз вивчають.
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г*споди, ты точно не "троллишь"?
зачетно повеселил. кстати, передай своему учителю истории шоб убился ап стену а потом выпил йаду У митрополита Тернопільського і Кременецького МП Сергія і декількох священнослужителів з Почаєва виявили COVID-19, - заступник начальника лабцентру Паничев - Цензор.НЕТ 6576
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Боря помешан на теме о Боге! Его аж плющит ...Считает себя великим атеистом, богоборцем, религиоведом и Наполеном!
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Петр Дибров 4c656e43 Він просто тролить.І кепкує з релігійних фанатиків,які вірують в благодатні вогні.
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Релігійний фанатик готовий вбити за віру, справжній віруючий готовий вмерти за віру...Така ось різниця...
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Петр Дибров 4c656e43 Це і є фанатизм також.Ці хто таке проповідує,чомусь помирати не дуже хочуть.В нас і так життя коротке,щоб помирати за якусь там видуману віру.
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ахаха, ну да.
1. вирус послал нам бох от "неверия нашего"
2. когда верун заболевает, то думает не про то шоб помереть и сразу в "рай", нет, он к докторам бежит с воплями шоб спасли.

кому ты тут рассказываешь чепуху то? "умереть за "веру"" У митрополита Тернопільського і Кременецького МП Сергія і декількох священнослужителів з Почаєва виявили COVID-19, - заступник начальника лабцентру Паничев - Цензор.НЕТ 7633
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обосрался? обтёкай, далекий У митрополита Тернопільського і Кременецького МП Сергія і декількох священнослужителів з Почаєва виявили COVID-19, - заступник начальника лабцентру Паничев - Цензор.НЕТ 9505
ты же понес чушь, я тёбя поставил на место, а ты заскулил и нажал на "спам". спам здесь - ты.
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Судя по посту, ты окончил церковно-приходскую школу, Саламон. И веришь в еврейский фольклор для тупых (Исуса Иосифовича и прочих "героев" сказаний)?
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А какого х.я он в Киеве, а не со всеми кто заразился и кого он звал не бояться и идти жрать из одной ложки? Судя по дате святое причастие его настигло? Закрыть этот филиал ФСБ!
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Ну, он этим и лечился!
И теперь, действительно, ВСЁ! У митрополита Тернопольского и Кременецкого МП Сергия и нескольких священнослужителей из Почаева выявили COVID-19, - замначальника лабцентра Паничев - Цензор.НЕТ 4739
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Нет не всЁ....колокольный звон...установить ложе испытуемого господом под главный колокол...и как только начнет кашлять то бить колоколу ровно столько ударов,сколько кашлянет...
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обкоптить его ладаном и чудесньій пендель...
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Слава Богу, он за ими соскучился, некого в котлах варить.
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Ідентифікувати невігласів за фото (це вже проблема СБУ де взяти зображення), і у разі зараження, негайно вести до лаври. Хай там лікуються молитвами, цілуванням ікон, рук та інших мощей. До лікарень не пускати. Бог поможе таким віруючим.
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А какого беса, этого скрепного черта из Тернополя привезли в Киев? Нахер он тут надо. Пускай лечится молитвами у себя в храме.
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а именно в почаевской лавре, где этот красавец, я так понимаю главный, в нарушение карантина, провели служение, более того впустив людей внутрь помещения. я б таких в больницу не вез. нехай бох лечит, раз они такие твердолобые. если выжевет, и будут тяжелые последствия его действий, судить!
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левославная "церковь" московского петухата это кремлядьское имперское подразделение КГБ/ФСБ
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с этими фанатиками напомнило.
петух гонится за курицей.
- догоню, *****. не догоню, согреюсь.
курица.
- а не слишком ли быстро я бегу...
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Мракобесов москалей надо судить как уголоаников, закидать их в автозаки путлеровские и бросить на подвалы, чтобы они побыли в шкуре украинских пленных, ну и для порядка, хотя бы начистить рыло фээсбэшников.
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Ну зачем вы так...просто отвести в здания кои пользуют раскольники от МВД КГБ СССР самопровазглашеннай СБУ...и провести им обряд очищения от грехов яко в в организации единой...да наручниками к батарее и в аналах грешных семя прелюбодеев грешников да лампой паяльной очистить
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А чого так далеко привезли??? Хай би сидів у Почаєвській Лаврі! Тут забирає чиюсь надію на життя
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я не понял, а какого рожна этого ублюдка повезли в Киев и заняли место киевлянина????
Почему налоги Киева потрачены на этого урода?? на каком основании ???

у него есть отличная Тернопольская областная больница, почему этого мудака туда не отвезли??
ох и скоты, мало того, что позаражали огромное кол-во людей, так вместо того чтобы скромно молиться или лечиться по месту жит-ва, едут в самую лучшую больницу!!!
А что, на Бога надежды не было, что его сюда привезли !?
Ну, гнида ! впрочем как и весь мп !! У митрополита Тернопільського і Кременецького МП Сергія і декількох священнослужителів з Почаєва виявили COVID-19, - заступник начальника лабцентру Паничев - Цензор.НЕТ 2823
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Интересно, а почему лечат попов?
Они налоги государству за медицину платят?
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не, они налоги собирают у толп с засранными мозгами
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Бабло з рпц церков в мааскву відправляється
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а почему находится в больнице- а не лобзает иконы денно и нощно? что боженька не поможет, вроде неверующие?
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Среди заболевших - 132 медика....
небось медиков не привезли с Тернополя в Александровскую !

попа только! какого х????

ох и твари!!!! У митрополита Тернопільського і Кременецького МП Сергія і декількох священнослужителів з Почаєва виявили COVID-19, - заступник начальника лабцентру Паничев - Цензор.НЕТ 2170
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Почему не проверить всё население на спид, гепатит, туберкулез? Отлично можно: отмыть бабки, создать панику, поднять цены, загнать стадо в стойло, натравить одних на других, порешать любые вопросы во время домашнего ареста всего народа! Тем более стадо не против отдать свободу ради спасения шкуры...
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Где бы была сегодня мировая медицина,на какой высоте,не сжигай в своё время попы врачей як колдунов.Може вже б репликацию клеток освоили.Человек мог бы жить лет до 150ти.А сегодня благодаря мракобесам,шугающих средневековых врачевателей,сидим в карантине от примитивного гриппа У митрополита Тернопільського і Кременецького МП Сергія і декількох священнослужителів з Почаєва виявили COVID-19, - заступник начальника лабцентру Паничев - Цензор.НЕТ 2498
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ГОСПОДЬ ЖГИ ИХ! Оградить и не выпускать! Пусть молитвой лечаться!
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попы кремлевского петухата не только не призвали своих прихожан остаться дома на Пасху, но напротив, сказали чтобы те приходили в церковь. теперь, заболевшие попы будут на больничке в наилучших условиях (Новинский оплатит) а бараны, целовальники мощей, икон и поповских рук, причащающиеся с одной ложки, будут лежать в палатке, гдето в поле, и в лучшем случае им санитар даст аспирин....
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