 У митрополита Тернопільського і Кременецького МП Сергія і декількох священнослужителів з Почаєва виявили COVID-19, - заступник начальника лабцентру Паничев

Про це сьогодні на засіданні Тернопільського міського оперативного штабу з подолання надзвичайної ситуації повідомив заступник начальника обласного лабораторного центру Володимир Паничев, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Київські колеги повідомили нам, що в Олександрівській лікарні лікують митрополита Сергія. Крім того, хворобу вже підтвердили у чотирьох священників і диякона, які мають стосунок до Почаєва. Також коронавірус виявлено у священника, який має стосунок до Почаєва, й у його дружини", - розповів Паничев.
За його словами, ситуація з поширенням COVID-19 на Тернопільщині залишається складною. Спостерігається спалах інфекції. Серед захворілих - 132 медики.
Нагадаємо, на Великдень в українські церкви прийшли 130 тисяч віруючих. За даними Нацполіціі, богослужіння в майже 14 тис. Храмів України відбулися без порушень, зафіксовано 19 випадків недотримання карантину.
У Тернопільській області поліція зафіксувала порушення карантину в Почаївській лаврі, в храм під час Пасхального богослужіння пустили парафіян, незважаючи на встановлені обмеження.
На позачерговому засіданні районної комісії з ВТЕБ і НС було прийнято рішення, що в місті Почаїв з наступного дня запроваджується заборона на в'їзд/виїзд. Обмеження пов'язані з тим, що за добу кількість випадків COVID-19 подвоїлася і досягла 42 осіб. Почаївську Свято-Успенську лавру також закрили на карантин.
Заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микичак прогнозує, що спалах кількості випадків інфікування COVID-19 в Україні після багатолюдних пасхальних служб може бути через п'ять-десять днів.
24 канал@24tvua· 6 ч
#Техно24 Заражений коронавірусом російський чиновник брав участь у запуску екіпажу на МКС
А что там **** православная? Еще жива?
https://www.youtube.com/watch?v=7yKCCSaGhHw
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Многие уже видели видео пасхального богослужения в Свято-Успенской Святогорской лавре УПЦ МП в Донецкой области. Огромное количество людей без масок и защитных средств. Священники и миряне демонстративно игнорили нормы карантина. Участники обряда целовали руки митрополиту Арсению и иконы. Полиция не только не вмешивалась, а как пишут местные блогеры, получила неофициальное указание от губернатора области - не препятствовать службе.
На видео и в соцсетях участники богослужения не скрывают, что такое их поведение является протестом против властей и их «короновируса». Эти персонажи считают, что пандемия: «заговор против Церкви и веры, а карантин - это происки сатанистов из Киева».
По подсчетам очевидцев в службе принимало участие по меньшей мере до 600 человек, жителей не только Святогорска, Славянска, Краматорска, но и из-за пределов Донецкой области. Некоторых идентифицировали как гостей их Харькова и Киева.\\\\\\\\
зачетно повеселил. кстати, передай своему учителю истории шоб убился ап стену а потом выпил йаду
1. вирус послал нам бох от "неверия нашего"
2. когда верун заболевает, то думает не про то шоб помереть и сразу в "рай", нет, он к докторам бежит с воплями шоб спасли.
кому ты тут рассказываешь чепуху то? "умереть за "веру""
ты же понес чушь, я тёбя поставил на место, а ты заскулил и нажал на "спам". спам здесь - ты.
И теперь, действительно, ВСЁ!
петух гонится за курицей.
- догоню, *****. не догоню, согреюсь.
курица.
- а не слишком ли быстро я бегу...
Почему налоги Киева потрачены на этого урода?? на каком основании ???
у него есть отличная Тернопольская областная больница, почему этого мудака туда не отвезли??
ох и скоты, мало того, что позаражали огромное кол-во людей, так вместо того чтобы скромно молиться или лечиться по месту жит-ва, едут в самую лучшую больницу!!!
А что, на Бога надежды не было, что его сюда привезли !?
Ну, гнида ! впрочем как и весь мп !!
Они налоги государству за медицину платят?
небось медиков не привезли с Тернополя в Александровскую !
попа только! какого х????
ох и твари!!!!