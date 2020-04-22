 Ексзаступниця голови ОП Коваленко займатиметься новою регіональною політикою в профільному міністерстві, - Офіс президента

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі ОП.
"Напередодні місцевих виборів це дуже відповідальний напрям роботи, де потрібна ефективна координація зусиль профільних інститутів у форматі нової регіональної політики Офісу президента України", - зазначили в ОП.
В Офісі президента наголосили, що Коваленко вже в ролі радника міністра проходить спеціальну перевірку і "одразу входить в нову проблематику без перерви на відпочинок". Пізніше вона обійме посаду заступника міністра за вказаним напрямом.
"Зараз очевидно, що ситуація в регіонах вимагає більш якісного управління, а тому Офіс президента вітає рішення профільного міністерства з регіональної політики долучити до команди Анну Коваленко, яка показала себе високопрофесійним співробітником і потужним ситуаційним менеджером", - підкреслили в ОП.
Зона по ньому плаче.
Як по Гриценку.
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ЗАГАДКА
В одній Країні єврей вирішив призначити в уряд грузина, щоб піднапружити вірменина.
Як називається ця Країна?
Підказка: не Ізраїль, не Грузія і не Вірменія.
(У відповідях прошу уникати ксенофобії. Та Країна сама в усьому винна)