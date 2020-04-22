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 Політика України
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Все про:Анна Коваленко (26) Офіс Президента (334)

 Ексзаступниця голови ОП Коваленко займатиметься новою регіональною політикою в профільному міністерстві, - Офіс президента

В Офісі президента України дякують за роботу вже ексзаступниці керівника ОП Анні Коваленко і вітають її з призначенням на посаду радника міністра розвитку громад і територій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі ОП.

"Напередодні місцевих виборів це дуже відповідальний напрям роботи, де потрібна ефективна координація зусиль профільних інститутів у форматі нової регіональної політики Офісу президента України", - зазначили в ОП.

В Офісі президента наголосили, що Коваленко вже в ролі радника міністра проходить спеціальну перевірку і "одразу входить в нову проблематику без перерви на відпочинок". Пізніше вона обійме посаду заступника міністра за вказаним напрямом.

"Зараз очевидно, що ситуація в регіонах вимагає більш якісного управління, а тому Офіс президента вітає рішення профільного міністерства з регіональної політики долучити до команди Анну Коваленко, яка показала себе високопрофесійним співробітником і потужним ситуаційним менеджером", - підкреслили в ОП.

Читайте також: Зеленський звільнив заступника голови ОП з питань оборони Коваленко та ліквідував очолюваний Апаршиним директорат з питань оборонної політики, - джерело

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190866
 
 
 Топ коментарі
 
Экс-замглавы ОП Коваленко будет заниматься новой региональной политикой в профильном министерстве, - Офис президента - Цензор.НЕТ 6216Дмитро Корчинський
8 хв ·

ЗАГАДКА

В одній Країні єврей вирішив призначити в уряд грузина, щоб піднапружити вірменина.
Як називається ця Країна?

Підказка: не Ізраїль, не Грузія і не Вірменія.

(У відповідях прошу уникати ксенофобії. Та Країна сама в усьому винна)
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Особливо знався Апаршин на продажах ;надлишкового майна;.
Зона по ньому плаче.

Як по Гриценку.
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Питання чому звільнили єдиного фахівці в офісі Президента - Івана Апаршина, який претендував на посаду міністра оборони в команді кандидата в Президенти Анатолія Гриценка. Схоже що підходи до реформування армії нового міністра оборони не знайшли підтримки профільного департамента офісу Президента, яким керував Апаршин, а це вже ставить хрест на новому міністрі оборони і його реформах! Апаршин був яскравим представником команди екс-міністра оборони Гриценка, яка є найбільш фаховою командою в секторі безпеки та оборони в Україні, підходи які застосовує команда Гриценка це підходи рівня НАТО і схоже для Тарана, міністра оборони, ці підходи виявились неприйнятними! А це означає що нас чекає чергова корупція в оборонному секторі.
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Особливо знався Апаршин на продажах ;надлишкового майна;.
Зона по ньому плаче.

Як по Гриценку.
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Гриценку просто запропонували- ділишся лаве- і не сядеш. От Толян і вибрав свободу.
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Экс-замглавы ОП Коваленко будет заниматься новой региональной политикой в профильном министерстве, - Офис президента - Цензор.НЕТ 6216Дмитро Корчинський
8 хв ·

ЗАГАДКА

В одній Країні єврей вирішив призначити в уряд грузина, щоб піднапружити вірменина.
Як називається ця Країна?

Підказка: не Ізраїль, не Грузія і не Вірменія.

(У відповідях прошу уникати ксенофобії. Та Країна сама в усьому винна)
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От перестановки кроватей в зеленом борделе - ничего не поменяется в стране! зеленую шлюху нужно срочно менять.
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Алло 73,22%, а вам не здається, що для того, щоб відкрили сайт «Одноглазіки, ви, 21.04.2019, дуже здорово переплатили?
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