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Все про:Івано-Франківськ (167) Правоохоронні органи (1020) цигани (84) Марцінків (26) Клименко Ігор (27)

 За фактом висловлювань мера Івано-Франківська Марцінківа про ромів розпочато кримінальне провадження, - Нацполіція

Поліція Івано-Франківської області почала розслідування за фактом висловлювань мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа, який зажадав від поліції вивезти з міста представників ромської громади.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"Неприпустимо, коли посадова особа дозволяє собі спілкуватися мовою ворожнечі. Ніхто не має права дискримінувати людей за будь-якою ознакою, зокрема і за національною чи етнічною приналежністю. Особливо обурює, що у цих цілях намагалися використати поліцію", - заявив очільник Нацполіції Ігор Клименко.

"Наголошую, що поліцейські насильно не змушували осіб ромської народності покидати територію області та нікуди їх не перевозили. Переконаний, що слідчі поліції під час досудового розслідування детально розберуться в цій ситуації. Я закликаю усіх громадян до взаємоповаги і толерантного ставлення", - додав він.

Дивіться також: "Чому не запакували і не вивезли?": Мер Івано-Франківська Марцінків розпорядився вивезти ромів на Закарпаття. ВIДЕО

За фактом висловлювання міського голови слідчі поліції Івано-Франківщини розпочали кримінальне провадження за ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Нагадуємо, раніше мер Івано-Франківська Марцінків доручав вивезти всіх ромів із міста.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Посольство США глибоко стурбоване вимогою мера Івано-Франківська Марцінківа "запакувати" і "вивезти" з міста ромів

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190864
 
 
 Топ коментарі
 
Значит ромам, которые не придерживаются карантина, не носят масок, ведут аморальный и антисанитарный образ жизни... им ничего.
А вот мэру, который действует в системе борьбы с короновирусом во время эпидемии... - уголовное преследование.
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Какие ромы? Они цыгане и точка
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По факту высказываний мэра Ивано-Франковска о ромах начато уголовное производство, - Нацполиция

Вобщем, вмешалось общество защиты животных.
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К западным славянам нацисты относились лояльно, кроме сербов, которые для всех империй были как заноза в заднице, из-за своей непокорности. А большинство населения восточных славян предполагалось уничтожить.
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Вот...для высокоразвитых немцев они были как цыгане для нашего быдла За фактом висловлювань мера Івано-Франківська Марцінківа про ромів розпочато кримінальне провадження, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8675
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В чому він не правий? Що цигани заловбали всіх в край?
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Пусть этих "ромов" забирают себе по домам те, кто так за них переживает, кроме криминала, антисанитарии и просто омерзения, никаких других чувств эти представители углеродной формы жизни не вызывают...... одичавшие армяне)))))))
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То нехай поліціонери заберуть вошивих циганів до себе, додому! Гнати їх к **.....ням!!!
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против воров не возбуждают , а за здравые мысли пожалуста
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Так звана, поліція не буде вести боротьбу з антисоціальними елементами. Для чого їй це потрібно? Це брудна робота, яка крім цього ще й вимагає знання правової бази для її проведення. Нічого подібного ця поліція-міліція ніколи не демонструвала.
Марцінків пропонує поліції вриватися в п'ятизіркові готелі, виволікати звідти "ромських" гостей міста, пошкоджуючи при цьому їхні фраки, метелики і маніжки та пакувати їх в комфортабельні автобуси. Це небачене знущання.
В Британію таких гостей возять фурами і з них, буває, через надто комфортні умови, при відкриванні дверей, випадає кілька десятків трупів.
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В Америке Рэмбо выгнали из села из-за немытой головы, а тут немытых воришек готовы прям в задницу расцеловывать. Должен же быть хоть какой-то предел человеческой толерастности!
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тут не в толерантності справа - тут справа у тому ХТО в країні господар ...
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