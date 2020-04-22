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 Розмову через відеозв'язок глав МЗС країн нормандського формату попередньо заплановано на 30 квітня, - Кулеба

Розмову міністрів закордонних справ країн нормандської четвірки через відеозв'язок попередньо заплановано на 30 квітня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Президент України Володимир Зеленський завжди підкреслював і підкреслює, що досягнення миру на Донбасі - його пріоритет номер один. З моменту вступу на посаду міністра закордонних справ України, я виступаю за активізацію діалогу міністрів у нормандському форматі. Я кілька разів піднімав це питання в розмовах з німецьким колегою Гайко Маасом. Радий, що йому вдалося досягти домовленості з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим про проведення такої розмови через відеозв'язок наступного тижня. Її попередньо заплановано на 30 квітня", - розповів він агентству в середу.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190863
 
 
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Перед розмовами Нормандського формату ЗСУ мають просунутись вперед на кілька кілометрів та взяти під контроль нові населені пункти, щоб примусити путіна до переговорів.
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Швидкий наступ ЗСУ відновить інтерес всіх учасників Нормандських переговорів до мирного врегулювання! Влада має вміло поєднувати відступ з наступом. Зараз час для наступу!
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Этот Кулеба похож на того, кто постоянно мнет свои яйца, но до оргазма так и не доходит.
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Политического решения проблемы донбасса и Крыма для Украины....есть военное решение..сидеть и ждать пока сдохнет Путин слишком глупо.... Или же военным путем забирать либо вечный позор...смерть ***** не решит проблем Украины ..либо идете и забираете все военным путем либо признаете себя слабаками ....и теряете в недели по несколько патриотов на фронте и хрен знает на сколько десятилетий это протянеться
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