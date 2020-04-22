 Зеленський призначив Машовця заступником голови Офісу президента

Як передає Цензор.НЕТ, про це говориться на офіційному сайті Глави держави.
У повідомленні наголошується: "Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак під час наради, присвяченої питанням національної безпеки та оборони країни, представив новопризначеного заступника керівника Офісу Глави держави Романа Машовця.
Одним з найголовніших завдань, поставлених перед Романом Машовцем, є завершення роботи над підготовкою Стратегії національної безпеки та оборони країни та іншими важливими документами. Це питання планується розглянути на нараді під головуванням секретаря РНБО Олексія Данілова.
Роман Машовець наголосив на важливості перегляду окремих документів, які стосуються оборонно-безпекового сектору. За його словами, необхідно налагодити чітку координацію та взаємодію між законодавчою та виконавчою гілками влади, а також Офісом Президента задля системної роботи над вирішенням актуальних проблем галузі".
"Генеральний директор Державного концерну "Укроборонпром" Айварас Абромавичус звернув увагу на вирішення проблем підприємств, які входять до складу концерну.
Міністр оборони Андрій Таран висловив сподівання на конструктивну та професійну співпрацю гілок влади в інтересах Української держави.
У нараді також взяли участь секретар РНБО Олексій Данілов, Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, народні депутати, представники силових структур", - наголошується в повідомленні.
Довідка. Роман Машовець народився 1976 року. Закінчив Воєнно-дипломатичну академію. Ветеран воєнної розвідки і спеціального призначення. З липня 2014 року займався організацією військово-технічної допомоги для української армії. Стояв біля витоків створення Сил спеціальних операцій ЗСУ".
На сайті Глави держави опубліковано Указ №152-2020, котрим з посади заступника Глави Офісу президента звільнено Ганна Коваленко, а указом №153-2020 на посаду заступника голови Офісу президента призначено Роман Машовець.
4 год ·
Пять стадий принятия реформ украинских президентов
1. Отрицание. Президент не может поверить, что его обещаниям провести реформы поверили и избрали, хотя он не представлял детального плана что именно и как собирается менять и не ставил сроков.
2. Гнев. Возмущение бездействием "новых лиц", которых назначили чиновниками и депутатами, а они не понимают, какие реформы делать, ненависть к журналистам и зрадофилам, которые вечно лезут с советами и не понимают, какие все вокруг тупые, потому что тоже тупые.
3. Торг. Попытка провести реформы в каких-то отдельно взятых министерствах, отдавая остальные министерства, госпредприятия и денежные потоки на откуп своим знакомым олигархам, рейдерам и "крепким хозяйственникам" пенсионного возраста.
4. Депрессия. Отчаяние и ужас, что имидж реформатора испорчен, договорняки с олигархами, чтобы не мочили на их телеканалах, поднаем сммщиков с пустыми аватарками в фейсбуке, и пиарщиков с опытом отмазывания предыдущих президентов, а чего стесняться, с волками жить - по волчьи выть, реформировать их будем на втором сроке.
5. Принятие. "Я вроде уже все варианты реформ перепробовал, но рейтинг падает. Назначу на какую-то должность, где нет больших полномочий Михаила Саакашвили, теперь он будет говорить, что я реформатор и ему точно поверят, потому что я ему дал гражданство, так что все будет хорошо".
Дуже схоже, що законспірований агент касапів, зважаючи на його йорнічання в п.2 та в тому, що з-за Ющенка його було звільнено з структур військової розвідки... Перебивався грантами...
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...чєм ґрузіни... (с)
Так назначьте ему еще 10 заместителей?
Дебилы, б.лять!!!
А, главное, было чертовски, до боли, невыносимо обидно, что одни и те же технологии по опусканию пелены на глаза умным, адекватным, в общем-то, людям - с одинаковой эффективностью сработали и там, и здесь. Что вы делаете?? Очнитесь!!!
И вот уже те, кого ты считал своими, с этой застлавшей глаза пеленой, орут тебе в лицо - ах ты, падла, не скорбишь/не радуешься вместе с нами!!!
Как часто пишет один из таких моих бывших друзей:
Ну шо, как вы, дяди?
Есть пять наиболее вероятных вариантов развития событий. Пойдем от оптимистичного к пессимистичному.
Первый. Назовем его «вариант Портникова». Потому что это единственный пункт, в котором я с Виталием не схожусь в оценке нынешней ситуации. Зеленая власть понимает, что у неё нет другого выхода, и превращается в коллективного Порошенко. Продолжает курс на армию-мову-веру, противостояние с Россией в политическом поле, в правовом поле, на международной арене, на театре военных действий, в Керченском проливе, не сдает позиций и территорий, не ведет переговоров, отказывается от сотрудничества с Коломойским. Это самый оптимистичный вариант.
Вариант второй. Владимир Зеленский понимает, что реальность и сериал - две совершенно разные вещи. Что нельзя взять и посадить коррупционеров щелчком пальца. Как бы не хотелось. Что нельзя просто перестать стрелять и выиграть войну. Что нельзя послать МВФ. Что дело не в барыгах, барышах на крови и докторе Смерть. Это понимание, кажется, уже начинает к нему приходить. Он, правда, до сих пор еще даже не осознает, насколько та яма, в которую он по своей собственной воле, ожидая аплодисментов и всеобщей любви публики, залез с головой год назад, насколько эта яма глубока, и какие бездны ада скрываются там в глубине, но, барахтаясь на поверхности, про первые пять сантиметров этой Марианской впадины, именуемой «политикой», он, кажется, начал что-то если и не понимать, то догадываться.
И вот, руководствуясь этими догадками, Владимир Александрович перестает что либо трогать руками вообще, закрывается в домике и пишет оттуда видосики. На этом его участие в управлении страной и ограничивается. И ситуация на оставшиеся четыре года остается примерно такой, как есть сейчас.
Это наиболее желаемый из реальных вариантов. Наименее худший из всех плохих. Потому что хороших, за исключением первого, в который я не верю, нет.
Вариант третий. Владимир Александрович, так ничего и не поняв, продолжает действия руками, но ему не дают переходить красные линии активисты с палатками, которые время от времени приходят ночевать на Банковую. И загоняют его обратно за флажки. И вода на российские военные базы в Крыму не поступает, переговоры с ОРДЛО напрямую не ведутся, капитуляция в Париже не подписывается, Суркову руки не пожимаются, антиколомойский закон принимается. При благоприятном развитии событий этот вариант перетекает в вариант два, и ситуация замораживается на оставшиеся четыре года. Это наиболее реалистичный вариант. Ну, мне хочется в это верить.
При неблагоприятном развитии событий вариант три перетекает в вариант четыре - Владимиру Александровичу окончательно надоедает, что ему никто не хлопает, а только поливают дерьмом со всех сторон, у него происходит нервный срыв, и он предпринимкет попытку из субъекта насмешек стать объектом политики и доказать, что он здесь власть, самостоятельная фигура и действительно президент. И пытается разогнать мешающее ему воинственное меньшинство. После первого же выстрела страна падает во внутреукраинскую мясорубку. После
ТОВ"РЕЙНБОУ УКРАЇНА"
ТОВ"СЕВЕН ВОРЛДЗ"
ГО"ЦЕНТР ОБОРОННИХ РЕФОРМ" (голова-Данилюк)
ГО"ФОНД НАЦІОНАЛЬНА ПЛАТФОРМА"
ГО"ФОНД ЗДОРОВА НАЦІЯ"
По словам Зеленского, сначала надо разобраться, чего хотят украинцы.
"Здесь надо разобраться нашим гражданам, чего они хотят. Часть граждан говорит: "Где посадки?". Я действительно этого очень хочу, и это обязательно будет. Но, когда я начинаю кому-то из наших правоохранителей звонить и спрашивать: "Где результат, вы же обещали людям?", другая часть граждан начинает говорить: "Ты президент, это не твои полномочия. Вы не можете к себе звать правоохранителей". Я говорю: "Окей, не имею телефонного права, ничего не имею, правоохранители, работайте и делайте свою работу", - сказал он.
"Вторая часть граждан потом говорит: "Как же они делают свою работу, когда нет результата, нет посадок?".Чего они хотят больше - посадок или влияния президента? Влияния президента на правоохранительные органы с той точки зрения, что этого человека надо посадить, а этого не надо трогать - этого влияния нет. Но еженедельно вызывать их и спрашивать: "Где результат?", - я уверен, что такое влияние может быть. Я уверен, что такой контроль от президента хотят видеть люди", - резюмировал президент.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/375062-eto_ne_moi_polnomochija._zelenskij_objjasnil_ukraintsam_otsutstvie_obeshchannyh_posadok
...
Придумало какие-то вопросы от граждан и уже намекает на подчинение себе ментов!
https://petition.president.gov.ua/petition/91322
Ну не верю я ,з.********,ну ни 1% не верю,где хотя бы раз Бубочка сдержал слово,сказал правду? Хотя ,извиняюсь,правду оно сказало позавчера,о том что нам нужно выжить.
А может оно имело в виду себя и Беню?
" Президент запевнив, що нікого не пристроює по знайомству"
Президент України Володимир Зеленський розповів, що до його батьків за допомогою звертаються тисячі людей, які просять про працевлаштування, але вони нікого не пристроюють. Про це він сказав у фільмі "Рік Президента Зеленського", передає УНН.
"Батькам дуже складно. Всі щось дзвонять. Ніхто не розумів, що у нас є стільки друзів, скільки близьких знайомих. Їх тисячі. Вони всі дзвонять, щось просять - подивіться туди, подивіться туди. А ось у нас є дуже талановита людина. Мій батько відмовляє всім. Ну, як в житті - люди щось просять в тебе, чекають, що ти ж батько президента, зараз він допоможе, зараз він кулаком стукне і цю людину візьмуть на роботу. Але ми нікого не пристроюємо", - зазначив Володимир Зеленський.
Ja NeUmerHerwam
@neumerherwam
Вам раньше сцали в глаза, вы говорили ,это божья роса
Ну вот терпилам, теперь срут на головы и преподносят это как "шоколад" ! Как "мило" ****! #Зеленский замом #Ермака назначил ГРУшника России. Так какой страны презик #Зеленский?
tZE inform
@tZEinform
Этому "ветерану военной разведки" Машовцу - 44 года. Окончил Военно-дипломатическую академию ГРУ в Москве.