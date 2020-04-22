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 Політика України
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 Деякі категорії підприємців і ті, що втратили роботу через карантин, зможуть отримати допомогу на дітей до 10 років, - Мінсоцполітики

Кабінет Міністрів України на засіданні 22 квітня ухвалив постанову "Деякі питання соціальної підтримки сімей з дітьми".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики, документом передбачаються додаткові соціальні гарантії для певних категорій населення на період карантину.

"Кабінетом Міністрів України прийнято рішення щодо забезпечення додаткових соціальних гарантій на період карантину для фізичних осіб-підприємців, які мають дітей, та людей, які втратили роботу та зареєструвались у центрі зайнятості як безробітні", - говориться в повідомленні.

Так, рішенням уряду запроваджено виплату допомоги на дітей фізичним особам-підприємцям, які належать до першої і другої групи платників єдиного податку та сплачували єдиний соціальний внесок, на період карантину та на один місяць після дати його скасування.

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Такою допомогою може скористатися близько 300 тисяч сімей. Вона надаватиметься на кожну дитину до 10 річного віку у розмірі прожиткового мінімуму (для дітей віком до 6-ти років – 1 779 грн; для дітей віком від 6-ти до 10-ти років – 2 218 гривень).

Також для громадян, які втратили роботу або не мають можливості працевлаштуватися під час карантину, спрощено доступ і надано можливість отримати державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям, яка в свою чергу передбачає і доплати на кожну дитину.

У Мінсоцполітики інформують, що цією підтримкою буде охоплено близько 100 тисяч громадян, а середньомісячній розмір допомоги для малозабезпеченої сім’ї, в якій виховуються неповнолітні діти, становитиме від 2800 до 3020 гривень.

Нагадаємо, рішенням уряду від 22 квітня збільшено з двох до трьох місяців термін простроченої заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг одержувачами житлових субсидій та пільг, за наявності якої житлова субсидія не призначається.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190857
 
 
 Топ коментарі
 
С 11-ти дети сами себе должны на жизнь зарабатывать похоже
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А шо там с тыщей , Вава ?? Всё уже , Не ждать Некоторые категории предпринимателей и потерявшие работу из-за карантина смогут получить помощь на детей до 10 лет, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 9791 .. ? А то меня тут мать спрашивает , а и я не знаю что ей ответить .
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пускай в правительстве попробуют на эту сумму своих детей прокормить
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С 11-ти дети сами себе должны на жизнь зарабатывать похоже
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Бутылки пусть ходят собирают, в сопровождении взрослых. Такая наверное логика.
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А шо там с тыщей , Вава ?? Всё уже , Не ждать Некоторые категории предпринимателей и потерявшие работу из-за карантина смогут получить помощь на детей до 10 лет, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 9791 .. ? А то меня тут мать спрашивает , а и я не знаю что ей ответить .
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Зеля никому ничево не должен, ответь что нибудь, какаяразнiца..
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Да и я пока жду,может с пенсионом дадут.
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Скоро получить, вже пенсійний подав списки.
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пускай в правительстве попробуют на эту сумму своих детей прокормить
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тоді виживати, як Бог дасть, шо я вам ще тут скажу?
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У кожного своя сім'я свої особливості
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А что дети едят больше взрослых пенсионеров или им может быть больше лекарств надо покупать? Предприниматели пусть свои шухлятки потрясут и меньше на шлюх, виски и суши с пицуами тратят, пусть на кашки перейдут, как старики, если им не хватает на своих тетей.
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Разные есть предприниматели, кто не особо шикует, а тоже живет на далеко небольшой прибуток, что у некоторых стабильная зарплата больше, чем нервы потраченные на бизнес типа "купи продай", выгода три копейки. А про детей больше принято заботиться, как никак будущее, а про пенсионеров забывают часто, становятся балластом, ну так уж, много в этом обществе своих стереотипов.
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тебя шо обидели?не заплатили? может плохо давала?
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Лучше бы твоя мать не давала, плохой, совсем плохой.
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при чем тут карантин???, они все написали по собственному желанию.....
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А якщо дитина людини, яка не працює, бо карантин? Бачу, що зевлада знову поділила людей!
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эта помощь на один раз в магазин - таки отъявленных надо вешать...
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И каким образом доказывать, что предприятие не работает и сидишь без работы?
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Некоторые категории предпринимателей и потерявшие работу из-за карантина смогут получить помощь на детей до 10 лет, - Минсоцполитики

А остальные, потерявшие работу, пускай с голоду подохнут твари! ибо нех было за зебила голосовать.
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"Некоторые категории предпринимателей и потерявшие работу из-за карантина смогут получить помощь на детей до 10 лет, - Минсоцполитики" - дети старше 10 лет должны сами на себя зарабатывать?
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Все эти 3,5,9 и всякого рода кредиты для оплаты чего-то,всё фейк.Получить-то можно,вот только у вас государство заберёт через разные налоги более 50%,при чём сразу же..
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Больше всего удивило о выплатах детям до 10 лет!Получается они не дети или не люди в понимании правительства?
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