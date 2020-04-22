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 У Чернівецькій області COVID-19 виявлено у 167 медиків, двоє з них померли

У Чернівецькій області 167 працівників медичних установ інфіковані коронавірусом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У Чернівецькій області станом на 21 квітня є 167 працівників медичних установ, у яких виявлено COVID-19. Серед летальних випадків від коронавірусу є двоє медпрацівників - це сестра-господиня з лікарні швидкої медичної допомоги та медсестра з Герцаївської районної лікарні", - повідомили в Чернівецькій ОДА.

Зазначається, що померлі медпрацівники не працювали в установах, де лікуються хворі з коронавірусом.

Нагадуємо, в Чернівецькій області зафіксували вже 1053 випадки інфікування COVID-19.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190854
 
 
 Топ коментарі
 
Ага. Чекаємо, звідки прилетить і лише поранить, чи відразу 200....
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Шваль всякая обращается к врачам не не предупреждает что были за бугром или контактировали с теми кто был
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Зато по Фейсбуку кацапы разгоняют фейки, что это всемирный заговор и "всё хорошо прекрасная маркиза". И ведется же идиоты на это. Рашка сейчас дестабилизирует во всём - минирования, пожары, про политиков молчу... Кстати, про прививки те же тролли фейки разгоняли.
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Согласно статистике, чаще всего можно заразится короновирусом в больницах и магазинах.
Уже всем очевидно, что больницы это рассадники заражения короновирусом.
Как доказательство - массовое заражение врачей.
А значит и все кто попадает в больницы, где есть зараженные, тоже заражаются.
Лучше не попадать в больницу сейчас, ибо там большая вероятность заразится.
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А еще больше шанс - когда беснуешься и поедаешь "плоть и кровь" б*жка в православном капище РПЦ.
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Ага. Чекаємо, звідки прилетить і лише поранить, чи відразу 200....
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"Отмечается, что умершие медработники не работали в учреждениях, где лечатся больные с коронавирусом."

Сами разносили эпидемию.
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Шваль всякая обращается к врачам не не предупреждает что были за бугром или контактировали с теми кто был
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Альо! Гараж! Медики мають жити вічно??? "Помер від коронвірусу", - річ настільки невизначна, що хочеться бити в рило кожному, хто цю новину викладає. Що каже розтин тіла? Яка реально причина загибелі? Чи не роблять з нас всіх дебільних дебілів?
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ну відмовили нирки наприклад, завдяки вірусу, чи ще щось - але причина - вірус. їм же тести робили - **** тут розтинати?
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Альо! Вірус вражає тільки легені! А вже від нестачі кіслороду в організмі відмовляють інші органи(така головна версія). Але про відмову легенів ніхто-нічого не каже!!! Люди просто мруть, як і має бути, а їх роблять жертвами коронвірусу. Вам це не здається? Де статистика загальної кількості померлих в Італії рік тому і під час коронвірусу? Деякі кажуть, що кількість померлих навіть зменьшилась
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таак? а чо тоді грип може навіть на очі дати ускладнення? а може і пневмонію дати. або діабетики - вірус може загострити діабет і поцієнт гине, від діабету, але якби не вірус, то топтав би ряст ше років 20
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У тебе, наприклад, відмовив мозок. Що скаже розтин тіла? )))
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Який вік був у померлих? Які були в них хронічні хвороби? Як проявлялась хвороба коронвірусу? Якщо людину задавить автівка, а у неї буде позитивна реакція на корону, то вона теж від віруса загинула? Де статистика, альо!?
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Зомбоюлик вчера-позавчера в Сторожинце умерло два брата. Одному 19, другому 24
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sulima ivan. шо ты им докажешь, им как в 2019 лишь бы не порошенко, пугало бы выдвинули то за него и прогаласавали, так и сейчас - лишь бы короновирус, сопутствующие ставят перед основным заболеванием ))) жизнь онлайн отражается на мыслительных процессах, деградированное общество
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Умирают от вирусной пневмонии вызванной вирусом COVID19 (основное заболевание), причем тут сопутсвующие. Хотя что тут вам тролям доказывать.
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ага, уже сотни лет ваша вирусная пневмония была, но её назвали ковидом
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У вас мед. образование есть? Глубокие познания в вирусологии?
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И тут врут - в больнице скорой помощи в г.Черновцы под больных короной выделен целый этаж ( 9 если не ошибаюсь ),а все районные больницы как раз и принимают больных с сел...Мест уже нет - задействуют стадион + спорткомплекс под места для лечения.А зеленая администрация лапшу вешает - как бы не пришлось платить компенсацию за заражение на рабочем месте которое привело к смерти...Бросили медиков как пожарных с лопатой тушить ядерный реактор. Страшно пля...
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кинули семейников без масок даже на передовую. теперь уже спрашивают никто ли не хочет на 0,1 ставки на дежурства с коронавирусом идти. ага, сейчас. за 470 грн в месяц. может есть желающие врачи?
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