 У Чернівецькій області COVID-19 виявлено у 167 медиків, двоє з них померли

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"У Чернівецькій області станом на 21 квітня є 167 працівників медичних установ, у яких виявлено COVID-19. Серед летальних випадків від коронавірусу є двоє медпрацівників - це сестра-господиня з лікарні швидкої медичної допомоги та медсестра з Герцаївської районної лікарні", - повідомили в Чернівецькій ОДА.
Зазначається, що померлі медпрацівники не працювали в установах, де лікуються хворі з коронавірусом.
Нагадуємо, в Чернівецькій області зафіксували вже 1053 випадки інфікування COVID-19.
Уже всем очевидно, что больницы это рассадники заражения короновирусом.
Как доказательство - массовое заражение врачей.
А значит и все кто попадает в больницы, где есть зараженные, тоже заражаются.
Лучше не попадать в больницу сейчас, ибо там большая вероятность заразится.
Сами разносили эпидемию.