 ЗМІ виявили картельну змову в законі про гральний бізнес

Як передає Цензор.НЕТ, журналісти Дзеркала тижня звернули увагу, що авторів законопроєкту 2285-д ніколи не критикують за наявність у проєкті закону пункту про те, що система моніторингу ринку азартних ігор буде включена лише впродовж 2 років після видачі перших ліцензій.

Згідно з п. 3 перехідних положень законопроєкту 2285-д "Положення цього Закону про онлайн систему моніторингу вступають в силу з моменту введення системи онлайн моніторингу в експлуатацію відповідним рішенням Уповноваженого органу, але не пізніше, ніж через два роки з дати вступу в силу цього Закону".

Автори розслідування зазначають, що з допомогою онлайн системи моніторингу держава отримує можливість бачити, скільки грошей і від кого зайшли на ринок, скільки і кому повернулися назад у вигляді виграшів, на які суми нараховувати податки, скільки потрібно перерахувати у фонд фінансування культури і соціальних проєктів, скільки витратити на розвиток безпечної гри, чи немає спроб відмивання грошей.

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На думку журналістів, якщо залишити цей пункт у такому вигляді і дозволити запустити систему моніторингу через роки після видачі ліцензій, то Україна отримає безконтрольний азартний ринок, який буде корумпувати органи влади для того, щоб систему онлайн моніторингу ніколи не запроваджували.

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