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 Суспільство
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Все про:гральний бізнес (141) змова (11)

 ЗМІ виявили картельну змову в законі про гральний бізнес

У проєкті закону про легалізацію грального бізнесу було знайдено пункт, який дозволить учасникам грального ринку не платити податки і приховувати свої обороти від держави.

Як передає Цензор.НЕТ, журналісти Дзеркала тижня звернули увагу, що авторів законопроєкту 2285-д ніколи не критикують за наявність у проєкті закону пункту про те, що система моніторингу ринку азартних ігор буде включена лише впродовж 2 років після видачі перших ліцензій.

Згідно з п. 3 перехідних положень законопроєкту 2285-д "Положення цього Закону про онлайн систему моніторингу вступають в силу з моменту введення системи онлайн моніторингу в експлуатацію відповідним рішенням Уповноваженого органу, але не пізніше, ніж через два роки з дати вступу в силу цього Закону". 

Автори розслідування зазначають, що з допомогою онлайн системи моніторингу держава отримує можливість бачити, скільки грошей і від кого зайшли на ринок, скільки і кому повернулися назад у вигляді виграшів, на які суми нараховувати податки, скільки потрібно перерахувати у фонд фінансування культури і соціальних проєктів, скільки витратити на розвиток безпечної гри, чи немає спроб відмивання грошей.

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На думку журналістів, якщо залишити цей пункт у такому вигляді і дозволити запустити систему моніторингу через роки після видачі ліцензій, то Україна отримає безконтрольний азартний ринок, який буде корумпувати органи влади для того, щоб систему онлайн моніторингу ніколи не запроваджували.

Повний матеріал тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190848
 
 
 Топ коментарі
 
Говоритея що СН не корумповані? То що тоді означає корупція?
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Так прикол у тому, що вони і ковбасу не отримають. Багато ще й свою ковбасу на хліб поміняють.
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Знаєте хто при владі є старим другом Саакашвілі?
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Він! Тому прислів'я: скажи хто твій друг і я скажу хто ти працює!
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А де і коли вони могли мати щось спільне?
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У Кабінеті Міністрів України та сам Міхеїл Саакашвілі підтвердили, що політик грузинського походження може стати віцепрем'єром з питань реформ. Для цього його кандидатуру має схвалити Верховна Рада. Тим часом ексміністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що Саакашвілі навчався разом з Андрієм Єрмаком.
https://24tv.ua/saakashvili_ta_yermak_razom_navchalisya_v_instituti__omelyan_n1330992
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Єрмак. Ви ще вважаєте його проукраїнським?
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А потім він його зрадив. Зрада завжди погано!
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Головне, що ніякого "кумівства". Як зЕ наріду й обіцяв
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Зараз по Прямому мова йде про Саакашвілі.
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Говоритея що СН не корумповані? То що тоді означає корупція?
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слово коррупция в переводе с зебильного означает порошенко
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Це тільки у вас на США так означає, а у нас це Коломойський.
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в переводе с зебильного ))))
в US нет такого языка... ))) там только трамповский и англоамериканский )))))
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Ну наконец-то. Это сейчас самый важный закон в нынешней ситуации. Если его срочно не принять то мвфденегнедаст. ипутинможетопятьнапасть. Клоуны
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А если серьёзно-принимать закон об игорном бизнесе, когда миллионы людей потеряют работу-это преступление.
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