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Все про:Герасим’юк (11) Нацрада_ТРМ (258)

 Герасим'юк стала головою Нацради ТРМ (оновлено)

Ольга Герасим'юк стала головою Нацради з телебачення і радіомовлення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

Першим заступником голови став Валентин Коваль, а заступником голови - Олег Черниш. Юрія Зіневича обрано відповідальним секретарем Національної ради.

Перед цим члени Нацради проголосували за припинення повноважень Ольги Герасим'юк як першого заступника голови Нацради і Олександра Ілляшенка як відповідального секретаря.

Герасим'юк стає членом Нацради з липня 2014 року.

У 2014-2019 роках Нацраду очолював Юрій Артеменко. Після його відставки в травні нового голову Нацради не обирали. Герасим'юк виконувала обов'язки голови медіарегулятора.

Національна рада є конституційним органом, метою діяльності якого є нагляд за дотриманням законів України у сфері телерадіомовлення та здійснення регуляторних повноважень.

Читайте також: Рада звільнила трьох членів Нацради з ТРМ - Герасим'юк, Черниша та Ілляшенка

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190844
 
   
 Топ коментарі
 
Разница между Порошенко и Зеленским в том, что Порошенко пытался соблюсти баланс. Он балансировал сильные стороны одних слабыми сторонами других. И наоборот. У Зеленского только слабые стороны, которыми он гордится.
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Дякую вам за ваші сльози ...
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Луиза Чкалова@luiza4kaLova_ 21 мин

Это про то, что Буочка с бабушкой поругалс.
Ага, ага. Как вы помните, эта ведьма - бенин боевой штык
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на пост первого заместителя Нацсовета ТРВ, её назначили ещё при Порошенко
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Разница между Порошенко и Зеленским в том, что Порошенко пытался соблюсти баланс. Он балансировал сильные стороны одних слабыми сторонами других. И наоборот. У Зеленского только слабые стороны, которыми он гордится.
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так Порошенко правильно сделал что назначил её туда или нет?
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У Порошенка была политика. Вот твой пост говорит "Порошенко также делал". Но его политика была другой.
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просто спросил конкретно про Герасимьюк, правильно или нет?
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Личности не имеют значения, когда политика работает.
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А разве он когда-то что-то делал неправильно? Ну вы даете?
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добалансировался....между кернасами и трухановыми
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Других президентов у меня для вас нет. Остаются Зеленские.
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Как и ты дозвизделся . Герасим'юк стала головою Нацради ТРМ - Цензор.НЕТ 6459 . ! Гепу и Труху избрали жители Харькова и Одессы вообще то , а не назначил Порох . Или тебе пох . ? .
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А Шайтанова кто избрал и генерала выдал после того, как Турчинов отстранил его? А Семочко кто избрал?
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А зеленого гандона кто обрав? Чи Порох вже знав шо шайтанов рашинський шпигун. А тобі всю минулу весну казали що обираєш дебіла, малороса і погибель для власмної країни. І шо? Ти тоді зробив висновки?
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"Чи Порох вже знав шо шайтанов рашинський шпигун. "

Його Турчінов ВІДСТОРОНИВ. Не просто так відсторонив, а за конкретні паскудні справи!
І Потрох чудово знав, за що саме Шайтанова було відсторонено, коли відновлював його на службі і генерала виписував! Але Потроху потрібні були не патріоти України, а особисто віддані йому люди, тому й витягував твій Потрох усіляке лайно на відповідальні посади.
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Ты совсем зебил? Через Шаитанова дезу сливали. И продолжали бы, если бы шмаркля реитинг не захотела приподнять.
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Герасим'юк стала головою Нацради ТРМ - Цензор.НЕТ 3394
Я даже не буду тебе писать, что это ты выдумал, ибо эту чушь собачью про "дезу сливали" выдумал не ты и даже не твои кураторы. Когда только появилась информация об аресте шайтанова - над вами, штатными ботами народ начал прикалываться - что ж вы такое придумаете для отмазки своего шефа - и тогда же кто-то в шутку вам отмазку придумал - "сливали дезу". Народ поржал, а вы серьезно эту идею на вооружение взяли. Дебилы....
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Эти же жители-бараны и преЗедента нам выбрали
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Якщо бути точним, то це гівно плутається та вважається за "патріотку" ще з часів Ющенка. Насправді вона є меркантильним совком. Як, скажімо, був "кузьма" чи "марійка_бурмака" або той же "олег_скрипка". От бачите на скільки псевдоідолів я замахнувся зразу?
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вечно воющая герасмьюк,ей бы "Жди меня" вести ,а не с фсбшно-медведчуковскими каналами бороться
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она малохольная на всю голову, а эта сраная передача паразитировала на чувствах людей
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или ничего не скажу. просто лень даже гуглиться кто это.
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Она была пионером передач про тяжелую долю простого нарида, которые сейчас идут в прайме по половине каналов.
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)) шо делается и на один плюс один тоже, вообще не представляю. я уже где-то года три назад, как снял спутниковую антенну и прицепил телевизор к свободному ноуту, как здоровый монитор )) жена там по настроению, какие то кулинарные каналы в ютубе смотрит. а в режиме телевизора, только местные буржуйские каналы.
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Унылое говно стало главой Нацсовета ТРВ. Я думаю зе её предложил дмитрий табачник который сбежал от гнева украинского народа в Израиль. Табачнику она и будет служить.
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Думать у вас плохо получается - она заместителем главы нацсовета была избрана при Порошке еще.
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И чтоо?? Назначали ее, когда именно он был президентом. Или это Потроху Табачник ее предложил?
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Я с вечку не держал, но это унылое говно под табачником ходило и кстати унылое говно и при зе будет унылое говно из засранной колоды быдло-элиты.
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Вылизывать очко - это твоя работа, а не моя, жополиз порошковый. Герасим'юк стала головою Нацради ТРМ - Цензор.НЕТ 5843
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ее уравновешивали проукраинские члены совета. сейчас не будут. вся разница
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Багато гарних дівчат скористались призвищем
відомого поета Василя Герасимьюка, як трампліном.
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Это не та, о которой в диалогах братьев Ермаков упоминалось, как о мастерице минета?
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"Ермак лоббирует в ГПУ своего советника."
Олег Кипер - бывший замглавы следственного управления ГПУ, а ныне внештатный помощник главы Офиса Президента может вскоре стать заместителем Ирины Венедиктовой.Об этом в блоге для Цензор. Нет пишет журналист Андрей Коваленко.По данным издания с назначением на должность нового главы ГПУ Ирины Венедиктовой активизировались разные политические и экономические группы, которые хотят поставить своих людей на высокие должности в ведомстве з целью защиты своих интересов и влияния на ситуацию в стране в целом."При отсутствии нормальных кандидатов, доходит до того, что элиты продвигают фигурантов не одного десятка коррупционных скандалов и даже фигурантов уголовных дел", - пишет журналист.По его данным, одним из таких кандидатов является ныне внештатный советник главы Офиса Президента Андрея Ермака - Олег Кипер, человек с весьма богатым прошлым.Во время президентства Януковича он занимал должность замглавы следственного управления ГПУ, но после Революции достоинства был уволен из прокуратуры в связи с люстрацией. После Кипер формально занимался адвокатской деятельностью и баллотировался в Одесский горсовет в 2015 году, правда, безуспешно.После бывший прокурор сосредоточил свои усилия на развитии семейного бизнеса вместе с другом - в том время сотрудником ГПУ Сергеем Кизем, который этот бизнес крышевал, особо не таясь - указывал Кипера собственником БМВ, которым прокурор пользовался."После отставки генпрокурора Луценко ситуация изменилась. Олег Кипер подал иск в административный суд о восстановлении на должности в ГПУ и признании люстрации незаконной. Суд иск удовлетворил", - сообщает журналист. - И теперь разные группы влияния проталкивают на должность замгенпрокурора этого коррупционера".Более того. По данным издания, у Кипера есть и криминальное прошлое. В 2010- м году он на своем авто сбил насмерть ребенка на трассе Киев - Одесса. Связи и подкуп сделали свое дело - дело закрыли, а родители погибшего отказались от претензий к прокурору.Неужели об этом не знает Ирина Венедиктова, которая с трибуны ВР давала слово сделать прокуратуру эффективным органом в борьбе с коррупцией?"Очевидно, что новые возможности, открывающиеся перед Кипером - результат лобби со стороны главы ОП Ермака, - пишет издание. - Но такие назначения - это начало конца прокуратуры как правоохранительного органа и ее руководителя, который несет ответственность как за работу органа в целом, так и своих подчиненных".Источник: ЦензорНЕТ
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Що за Герасимьюк? ЦН найміть редактора.
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Якась вона не зрозуміла....Що скажете за неї? Зрада чи перемога?
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не совсем прозрачная вы хотели сказать? т.е. мутная
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Вона років 15 пропрацювала на 1+1, тому неважко догадатися, кого захищатиме...
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не на всю.

там есть участок размером с 5 копеек, который за пересчитывание денег отвечает.

он в полном порядке.
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Нормальная баба Патриотка Хоть немного и гусыня
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во во , ей бы регулировщицей гдето на кладбище ... потоками управлять , транспортными Герасим'юк стала головою Нацради ТРМ - Цензор.НЕТ 7098 !
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Продолжили ей трудоустройство, а сама Нацрада никогда ничего решить не могла - в смысле закрыть тот или другой канал за антиукраинский контент.
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Герасим'юк стала головою Нацради ТРМ
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Герасим'юк стала головою Нацради (ТМ). Так ліпше, хіба ні?
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Ну шо. Чекаємо, коли проскоче новина: "Зеленський передав булаву Петру Порошенко, зліз з трону і став перед Олексієвичем на колюшки в мольбі зробити хоча б так, як було при ТОМУ роком раніше".
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