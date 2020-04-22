 Герасим'юк стала головою Нацради ТРМ (оновлено)

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.
Першим заступником голови став Валентин Коваль, а заступником голови - Олег Черниш. Юрія Зіневича обрано відповідальним секретарем Національної ради.
Перед цим члени Нацради проголосували за припинення повноважень Ольги Герасим'юк як першого заступника голови Нацради і Олександра Ілляшенка як відповідального секретаря.
Герасим'юк стає членом Нацради з липня 2014 року.
У 2014-2019 роках Нацраду очолював Юрій Артеменко. Після його відставки в травні нового голову Нацради не обирали. Герасим'юк виконувала обов'язки голови медіарегулятора.
Національна рада є конституційним органом, метою діяльності якого є нагляд за дотриманням законів України у сфері телерадіомовлення та здійснення регуляторних повноважень.
Луиза Чкалова@luiza4kaLova_ 21 мин
Это про то, что Буочка с бабушкой поругалс.
Ага, ага. Как вы помните, эта ведьма - бенин боевой штык
Його Турчінов ВІДСТОРОНИВ. Не просто так відсторонив, а за конкретні паскудні справи!
І Потрох чудово знав, за що саме Шайтанова було відсторонено, коли відновлював його на службі і генерала виписував! Але Потроху потрібні були не патріоти України, а особисто віддані йому люди, тому й витягував твій Потрох усіляке лайно на відповідальні посади.
Я даже не буду тебе писать, что это ты выдумал, ибо эту чушь собачью про "дезу сливали" выдумал не ты и даже не твои кураторы. Когда только появилась информация об аресте шайтанова - над вами, штатными ботами народ начал прикалываться - что ж вы такое придумаете для отмазки своего шефа - и тогда же кто-то в шутку вам отмазку придумал - "сливали дезу". Народ поржал, а вы серьезно эту идею на вооружение взяли. Дебилы....
відомого поета Василя Герасимьюка, як трампліном.
Олег Кипер - бывший замглавы следственного управления ГПУ, а ныне внештатный помощник главы Офиса Президента может вскоре стать заместителем Ирины Венедиктовой.Об этом в блоге для Цензор. Нет пишет журналист Андрей Коваленко.По данным издания с назначением на должность нового главы ГПУ Ирины Венедиктовой активизировались разные политические и экономические группы, которые хотят поставить своих людей на высокие должности в ведомстве з целью защиты своих интересов и влияния на ситуацию в стране в целом."При отсутствии нормальных кандидатов, доходит до того, что элиты продвигают фигурантов не одного десятка коррупционных скандалов и даже фигурантов уголовных дел", - пишет журналист.По его данным, одним из таких кандидатов является ныне внештатный советник главы Офиса Президента Андрея Ермака - Олег Кипер, человек с весьма богатым прошлым.Во время президентства Януковича он занимал должность замглавы следственного управления ГПУ, но после Революции достоинства был уволен из прокуратуры в связи с люстрацией. После Кипер формально занимался адвокатской деятельностью и баллотировался в Одесский горсовет в 2015 году, правда, безуспешно.После бывший прокурор сосредоточил свои усилия на развитии семейного бизнеса вместе с другом - в том время сотрудником ГПУ Сергеем Кизем, который этот бизнес крышевал, особо не таясь - указывал Кипера собственником БМВ, которым прокурор пользовался."После отставки генпрокурора Луценко ситуация изменилась. Олег Кипер подал иск в административный суд о восстановлении на должности в ГПУ и признании люстрации незаконной. Суд иск удовлетворил", - сообщает журналист. - И теперь разные группы влияния проталкивают на должность замгенпрокурора этого коррупционера".Более того. По данным издания, у Кипера есть и криминальное прошлое. В 2010- м году он на своем авто сбил насмерть ребенка на трассе Киев - Одесса. Связи и подкуп сделали свое дело - дело закрыли, а родители погибшего отказались от претензий к прокурору.Неужели об этом не знает Ирина Венедиктова, которая с трибуны ВР давала слово сделать прокуратуру эффективным органом в борьбе с коррупцией?"Очевидно, что новые возможности, открывающиеся перед Кипером - результат лобби со стороны главы ОП Ермака, - пишет издание. - Но такие назначения - это начало конца прокуратуры как правоохранительного органа и ее руководителя, который несет ответственность как за работу органа в целом, так и своих подчиненных".Источник: ЦензорНЕТ
там есть участок размером с 5 копеек, который за пересчитывание денег отвечает.
он в полном порядке.
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Герасим'юк стала головою Нацради (ТМ). Так ліпше, хіба ні?