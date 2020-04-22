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 Параліч медичної допомоги може настати вже завтра, - головлікар Миколаївської інфекційки Федорова про боротьбу з коронавірусом у місті

Театром абсурду назвала головний лікар Миколаївської інфекційної лікарні Світлана Федорова боротьбу з коронавірусом у місті.

Про це вона пише на своїй сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Федорова зазначає, що від Центральної влади приходять абсолютно адекватні, своєчасні та чіткі документи й алгоритми. Однак робота місцевого штабу по боротьбі з коронавірусом неефективна.

Головлікар відправила лист до керівництва штабу і до відповідального за ліквідацію наслідків НС, в якому розповіла "про кількість штабів, на які йде тонна паперу на добу, тільки без користі, про інформацію, однією і тією ж, яку, не домовившись між собою, вимагає кожен член штабу, групи, комісії. Так була б користь від цих інформацій! І про нормативні документи і запити (розпорядження, доручення, рішення) які несуть по 5 разів на день із кожного штабу".

За її словами, "питання медичної допомоги пацієнтам із коронавірусом ігноруються повністю. Тієї, нібито "групи при штабі", яку хтось тихо начебто і створив, а начебто і немає, не існує. Тільки на папері. Комунікації, як і раніше, немає".

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Напружена ситуація і з тестами: "Результати ПЛР пацієнтам лікарні продовжують видаватися на 2-3 добу. Вчора вранці, 21.04.20 відправили 4 зразки, отримали відповідь на 3 сьогодні. Де четвертий - домогтися відповіді не можу вже півдня. Те, що в прес-релізі пишеться недостовірна інформація, про це писала-говорила, нуль реакції".

Також Федорова стверджує, що розпорядження особи, відповідальної за ліквідацію наслідків НС А. Трайтлі, нерідко прямо суперечать постанові головного державного санлікаря: "Померлих від коронавірусу пацієнтів не повинні вантажити в машини медсестри і лікарі реанімації та ін. медпрацівники. І "керівник медзакладу" не повинен. І в мішки не медсестри реанімації пакують (хоча нашим довелося - адже так наш головний обласний розпорядився). Для відома головного - пакують у морзі (відділенні патанатомії). А в морг доставляє - ритуальна служба. Вона ж - вантажить. Можна накрите тканиною тіло". Ритуальні служби пропонують укладати договори на вивезення таких померлих, проте в лікарні грошей немає.

При цьому, як стверджує головний лікар, грошей немає ні на що: "ні на медикаменти, ні на зарплату, ні на що-небудь: ремонти, транспортування трупів, лабораторні дослідження і т.д."

"Того, що дало НСЗУ, - продовжує Федорова, - вистачило якраз на аванс. Пакета амбулаторного немає, пакета "ковід" немає, субвенцій немає. До речі, й інфаркт ми тепер лікуємо (трапився у пацієнта з коронавірусом інфаркт) - але пакет "інфарктний" нам не покладено і перевести нікуди не можемо. Боюся думати про те, якщо трапиться напад апендициту у хворого з коронавірусом".

За її побоюванням, з такою роботою "параліч медичної допомоги може настати вже завтра".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190842
 
 
 Топ коментарі
 
Сегодня радикально обрабатывали подъезд...
Оказалось - заболела женщина с третьего этажа...
Медсестра...
Зелебни, твари!
У вас ж было столько времени на то, чтобы хотя бы подготовить и обезопасить медиков!
Вместо этого вы устроили шоу с собачкой, видосики гнусавого долбоеба, торговлей масками и позор в Санжарах...
Горите в аду, хуженебудулы,блдь!...
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Круто підлизнула. Я про ;Центральную власть;.
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как так, на той неделе рапортовали- короновируса нет, а теперь паралич? да у тебя паралич мозга
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а может у тебя.. размягчение началось .. башку включи
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Зебил, врач здесь при чем?? Кроши батон на своего Янелоха и Шмыгу.
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Ну вот еще одно подтверждение ,что не зря вас называют зедебилами!
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Параліч медичної допомоги хворим на короновірус буде, бо кількість хворих збільшується, а 1300 медиків захворіли.
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Не так захворіли, як самоізолівались. Досить. Нехай кажуть нам правду, шо коїться, все одно колись випливе. І шо ми про них думатимо?
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Але у 1300 медиків підтверджений короновірус. Інша справа хто і як переносить цю хворобу.
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І шо? Як ти можеш бути впевненим, шо в тебе його не знайдуть?
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Ким підтверджений, ЗЕленою владою?
Ти неначе та дитина, віриш у кожну байку цієї влади?
Завтра вони скажуть, що в нас 100 тис. лікарів захворіли. Ти в це теж повіриш?
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Шось у нас всі на місці, і ніхто по місту так шоб - ойой - не хворіє, вже би знали. Як у січні - лютому.
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Вот в это я верю. Банально пошли в самоизоляцию.а СМИ имеют повод кричать что мы все умрем
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Еще банальней - снять с себя ответственность. Чисто мої припущення.
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Ещё банальней: ЗЕвласти нужны больные COVID'ом для сохранения режима карантина.
Думаю, все знают как работает "отлаженная" система больничных в поликлиниках. Вот таким же образом делают сами себе, по убедительной просьбе "сверху", липовые тесты COVID'а.
Все счастливы: "медики" на больничном, а у власти прирост зараженных вирусом
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Там ещё не понятно заболел человек врач по специальности. Или врач осуществлявший приём больных.
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Т.е симулируют? Под шумок свалить и пересидеть дома?
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Это получается 1 медик на 4 пациента? За 500 лет столько гадости прошло. Тиф и малярия, оспа и чума - кто же их лечил в 17-ом веке? Кто в лепрозориях работает? В туб диспансерах врачи работают. Патологоанатомом на пенсию уходит. Какое может быть обьяснение? Самая эаразная болезнь в мире?
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И гори трупів на вулицях... Людина, яка йде працювати в інфекційку, не оцінює ризики??? В мене колись була вірусна пневмонія - від мене дільнична чомусь не шарахалась.
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В 17-ом веке доктор в кожаном плаще, с длинным носом ходил чуму лечил. Фамилия одного из них Ностердамус. Тут же в костюме Л1 больше 2-х дней на приёме не выдерживают.
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Возьми автомат и посиди в окопе под минами.
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Да 1 на 4, они же не знают кто из тысячной толпы на приеме заразил их? ведь марлевая маска в два шара прошитая своими руками от вируса не спасет,в 17 веке лечили врачи, но тогда врач был в почете и работа его ценилась ,в лепрозориях работают люди заражённые лепрой, в туб диспансерах врачи работают и.. болеют туберкулёзом, потом выхаркивают свои лёгкие кусками за пенсию по инвалидности в 3200,патологоанатом уходит раньше на пенсию- работа тяжёлая специфическая + психологические нагрузки, пенсия тоже до 3000, теперь у меня вопрос - за какой хер они должны сгорать сами светя неблагодарному быдлу вокруг?
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Прием от 25 до 50 в день на 1 врача, посчитай 10 врачей на 21 рабочий день, + сопровождающие + те кто просто спросить
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Да никому они ничего не должны. Не хочешь - иди нах.

Какие тысячи? Десятки, сотни тысяч на приём. Это сейчас спец больницы туда пешком на приём не придёшь. Привозит тока скорая помощь которая сортирует больных. Такое количество заболевших медиков я не могу себе объяснить. На 4 пожара 1 пожарник не погибает.
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Ты дура? В основном заражаются не в инфекционках, а в поликлиниках и приемных отделениях простых больниц куда после праздничного молебна,магазина, майовки с шашлыками,Епицентра,рынка, идут люди чтобы показаться врачу - кто с давлением, кого живот прихватил, кому жОпа зачухались, они болт ложили на позвонить семейному врачу-, они имеют всех, и карантин в том числе, идут куда хотят и как хотят,заражают, а потом спрашивают что такое количество заболевших медиков не могут себе обьяснить
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Они что там целуются? От чего такая заразность? И откуда информация что заражаются именно в поликлиниках ?
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Вам бы дядечка сказки писать. Так и представила ходит тётка по поликлинике,жОпу чухает и на всех кашляет а на отдельных и плюёт. Спасибо, я всё поняла.

Медицинские учреждения закрыты для всех пациентов, кроме тех, кому нужна срочная неотложная помощь.Об этом сообщает корреспондент 048.ua.
23 марта в мэрии объявили о новом постановлении. Было принято решение временно прекратить оказание плановых видов медицинской помощи. Больницы и поликлиники сейчас принимают пациентов в ургентных состояниях, то есть, тех, кому необходимо срочное лечение, которое нельзя отложить. Это делается для того, чтобы снизить наплыв пациентов и избежать распространения коронавирусной инфекции.
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Круто підлизнула. Я про ;Центральную власть;.
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Мда, це при тому що в Миколаїві мало хворих.
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деньги ходят за больным...поэтому ифекционка и без ничего..а пока деньги дойдут за инфицированным - они уже вряд ли понадобятся
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У нас реально їх мало і, сподіваюсь, і на далі так буде...
Не можу зрозуміти кому вигідний цей саботаж?
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У нас паралич уже давно, а тут еще и коронавирус вмешался неожиданно.
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он и так был там. абсолютно бессмысленное мероприятие. зелебобики просто перебздели.
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в николаеве у власти-быдло и пдрсы. как и в стране.
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в николаеве, может быть...
А ось в Миколаєві зовсім інакше Параліч медичної допомоги може настати вже завтра, - головлікар Миколаївської інфекційки Федорова про боротьбу з коронавірусом у місті - Цензор.НЕТ 2984
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Сегодня радикально обрабатывали подъезд...
Оказалось - заболела женщина с третьего этажа...
Медсестра...
Зелебни, твари!
У вас ж было столько времени на то, чтобы хотя бы подготовить и обезопасить медиков!
Вместо этого вы устроили шоу с собачкой, видосики гнусавого ********, торговлей масками и позор в Санжарах...
Горите в аду, хуженебудулы,блдь!...
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Більше 1300 медиків в Україні хворі на короновірус. Міністр ОЗ Степанов раніше не працював лікарем і тепер керує. Що він повинен зробити?
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Первый этап медреформы начался два года назад, если ты не знал. Все по заветам Супрун.
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Иди нахер!
Если бы министром была Супрун, такой херни точно не было-бы...
Как же вы *******, боты-вонючки и ушатанные бабушки...
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Супрун довольна состоянием нашей медицины и течением "реформ", чего ты? Всё ж нормально.
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Если бы вы зебилы все выполняли по заветам Супрун ,а не продавали маски ,и защитные средства из гос.резерва за границу,закрыли бы кацапские притоны на паску,все бы было по другому.А сейчас цирк 95 анала у власти,отсюда и итоги и действия.!
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психоз якийсь!
сиди в хаті - тримай карантин!
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Ничего удивительного, это та область где до последнего скрывали больных. Совок Мангер рулит.
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Мангер з Херсону шкодить в Миколаєві?
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Ну да, в мене через Мангера абрикос замерз.
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А у мене через Мангера поганий настрій!
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Мангер голова облради, може він і злочинець, але на облздрав він не впливає.
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Але я тепер завдяки йому повинен завтра йти до магазину, хоча мабуть це Мангера винуватий, а Порошенко!
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Помилився! Це не Мангера чи Порошенко винуватий! Це той Ігор х... написав🐸
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Ти ж вже зізнавсь, шо спаливсь, ватане.
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И где же их скрывали?)
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Мангер рулит в Херсоне ,а это Николаев.правда этот урод на паску то же хороводы водил с кацапскими попами,так что через дней 5 будет первый результат и в Херсоне.
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Якщо щурі першими покидають тонучий корабель, то що означає втеча Лєнки?!?!
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"Втеча" Лєнки означає теж саме, що і "втеча" дружини Пуйла: хто ж схоче марнувати своє життя через якогось довбня-збоченця
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беда у нас бюрократизм, не привыкли на местах тоже решать оперативно, если маржа не светит
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Главрачи в самой коррумпированной стране в Европе как становятся главврачами?
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Короновирус 2.0
Влада Китаю закрила місто Харбін через спалах захворювання на коронавірус.

Про це пише Reuters.
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Санжарцев надо было поставить на границе, чтоб лезущих зомбаков останавливать.
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Зато премьер сегодня радостно рапортовал что у нас всего лишь 10% мест в больницах заполнены больными на коронавирус... А то что скоро их не кому будет лечить, то уже не важно.
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я так понимаю, это крик души у тетки.
Не позавидую никому остаться в такой ситуации сам на сам.
Никто ничего не дает, ничем не помогает, никто ничего не знает, все только требуют, а ты работай и только выгребай!
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это еще не было пика...а все уже рухнуло...первый десяток заболевших и тетка оказалась не соответствующей месту которое занимает
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Происходящее сейчас, это лакмусовая бумажка, и не в коем случае не для медицинской отрасли или реформы мед. отрасли. Это лакмус для самих врачей и "врачей", и он покажет кто врачи, а кто клерки в белых халатах, которых парализуют какие-то бумажки, распоряжения, или отсутствие таковых, но как всегда на первом месте отсутствие спизженых ими же денег. И клерки на сегодняшний день в подавляющем большинстве. Мне искренне жаль наших больных, которых некому лечить под разными предлогами и не менее жаль настоящих врачей, вынужденных работать бок о бок с " белохалатниками".Считаю слово врач и слово человек отождествляющими друг друга. Как-то так. 👋
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Бацька про посевную а тут про коронвирус. Кто то выглядит полным идиотом. История рассудит ее напишет побидитель.
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Паралич медпомощи наступил еще в 1918г.
И до сих пор не попустило.
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в штабе смотрят квартал -95 и сериал " слуга народа" , мы уже это где - то видели , напоминает " Собачье сердце "
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ЗЕлена брехлива цвіль розквітла на всій теріторії Україні
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та ладно "какая разніца главноє дорога заасвальтірована" зробили разом
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Ребята! А ведь она права, у нас полный 3,14здец от тестирования и медикаментов до защиты персонала и их зарплат.Зато штабов бодро рапортующих -мы готови дохрена
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Какие мешки и умершие, в Николаевской области по статистике одна бабушка умерла. Где правда?!?
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У нас люди перестали ругаться и ругать. Все в масках. Так что еще есть шанс. Спасибо земляки, так держать!
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