 Параліч медичної допомоги може настати вже завтра, - головлікар Миколаївської інфекційки Федорова про боротьбу з коронавірусом у місті

Про це вона пише на своїй сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Федорова зазначає, що від Центральної влади приходять абсолютно адекватні, своєчасні та чіткі документи й алгоритми. Однак робота місцевого штабу по боротьбі з коронавірусом неефективна.

Головлікар відправила лист до керівництва штабу і до відповідального за ліквідацію наслідків НС, в якому розповіла "про кількість штабів, на які йде тонна паперу на добу, тільки без користі, про інформацію, однією і тією ж, яку, не домовившись між собою, вимагає кожен член штабу, групи, комісії. Так була б користь від цих інформацій! І про нормативні документи і запити (розпорядження, доручення, рішення) які несуть по 5 разів на день із кожного штабу".

За її словами, "питання медичної допомоги пацієнтам із коронавірусом ігноруються повністю. Тієї, нібито "групи при штабі", яку хтось тихо начебто і створив, а начебто і немає, не існує. Тільки на папері. Комунікації, як і раніше, немає".

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Напружена ситуація і з тестами: "Результати ПЛР пацієнтам лікарні продовжують видаватися на 2-3 добу. Вчора вранці, 21.04.20 відправили 4 зразки, отримали відповідь на 3 сьогодні. Де четвертий - домогтися відповіді не можу вже півдня. Те, що в прес-релізі пишеться недостовірна інформація, про це писала-говорила, нуль реакції".

Також Федорова стверджує, що розпорядження особи, відповідальної за ліквідацію наслідків НС А. Трайтлі, нерідко прямо суперечать постанові головного державного санлікаря: "Померлих від коронавірусу пацієнтів не повинні вантажити в машини медсестри і лікарі реанімації та ін. медпрацівники. І "керівник медзакладу" не повинен. І в мішки не медсестри реанімації пакують (хоча нашим довелося - адже так наш головний обласний розпорядився). Для відома головного - пакують у морзі (відділенні патанатомії). А в морг доставляє - ритуальна служба. Вона ж - вантажить. Можна накрите тканиною тіло". Ритуальні служби пропонують укладати договори на вивезення таких померлих, проте в лікарні грошей немає.

При цьому, як стверджує головний лікар, грошей немає ні на що: "ні на медикаменти, ні на зарплату, ні на що-небудь: ремонти, транспортування трупів, лабораторні дослідження і т.д."

"Того, що дало НСЗУ, - продовжує Федорова, - вистачило якраз на аванс. Пакета амбулаторного немає, пакета "ковід" немає, субвенцій немає. До речі, й інфаркт ми тепер лікуємо (трапився у пацієнта з коронавірусом інфаркт) - але пакет "інфарктний" нам не покладено і перевести нікуди не можемо. Боюся думати про те, якщо трапиться напад апендициту у хворого з коронавірусом".

За її побоюванням, з такою роботою "параліч медичної допомоги може настати вже завтра".