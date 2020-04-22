 Параліч медичної допомоги може настати вже завтра, - головлікар Миколаївської інфекційки Федорова про боротьбу з коронавірусом у місті

Про це вона пише на своїй сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Федорова зазначає, що від Центральної влади приходять абсолютно адекватні, своєчасні та чіткі документи й алгоритми. Однак робота місцевого штабу по боротьбі з коронавірусом неефективна.
Головлікар відправила лист до керівництва штабу і до відповідального за ліквідацію наслідків НС, в якому розповіла "про кількість штабів, на які йде тонна паперу на добу, тільки без користі, про інформацію, однією і тією ж, яку, не домовившись між собою, вимагає кожен член штабу, групи, комісії. Так була б користь від цих інформацій! І про нормативні документи і запити (розпорядження, доручення, рішення) які несуть по 5 разів на день із кожного штабу".
За її словами, "питання медичної допомоги пацієнтам із коронавірусом ігноруються повністю. Тієї, нібито "групи при штабі", яку хтось тихо начебто і створив, а начебто і немає, не існує. Тільки на папері. Комунікації, як і раніше, немає".
Напружена ситуація і з тестами: "Результати ПЛР пацієнтам лікарні продовжують видаватися на 2-3 добу. Вчора вранці, 21.04.20 відправили 4 зразки, отримали відповідь на 3 сьогодні. Де четвертий - домогтися відповіді не можу вже півдня. Те, що в прес-релізі пишеться недостовірна інформація, про це писала-говорила, нуль реакції".
Також Федорова стверджує, що розпорядження особи, відповідальної за ліквідацію наслідків НС А. Трайтлі, нерідко прямо суперечать постанові головного державного санлікаря: "Померлих від коронавірусу пацієнтів не повинні вантажити в машини медсестри і лікарі реанімації та ін. медпрацівники. І "керівник медзакладу" не повинен. І в мішки не медсестри реанімації пакують (хоча нашим довелося - адже так наш головний обласний розпорядився). Для відома головного - пакують у морзі (відділенні патанатомії). А в морг доставляє - ритуальна служба. Вона ж - вантажить. Можна накрите тканиною тіло". Ритуальні служби пропонують укладати договори на вивезення таких померлих, проте в лікарні грошей немає.
При цьому, як стверджує головний лікар, грошей немає ні на що: "ні на медикаменти, ні на зарплату, ні на що-небудь: ремонти, транспортування трупів, лабораторні дослідження і т.д."
"Того, що дало НСЗУ, - продовжує Федорова, - вистачило якраз на аванс. Пакета амбулаторного немає, пакета "ковід" немає, субвенцій немає. До речі, й інфаркт ми тепер лікуємо (трапився у пацієнта з коронавірусом інфаркт) - але пакет "інфарктний" нам не покладено і перевести нікуди не можемо. Боюся думати про те, якщо трапиться напад апендициту у хворого з коронавірусом".
За її побоюванням, з такою роботою "параліч медичної допомоги може настати вже завтра".
Ти неначе та дитина, віриш у кожну байку цієї влади?
Завтра вони скажуть, що в нас 100 тис. лікарів захворіли. Ти в це теж повіриш?
Думаю, все знают как работает "отлаженная" система больничных в поликлиниках. Вот таким же образом делают сами себе, по убедительной просьбе "сверху", липовые тесты COVID'а.
Все счастливы: "медики" на больничном, а у власти прирост зараженных вирусом
Какие тысячи? Десятки, сотни тысяч на приём. Это сейчас спец больницы туда пешком на приём не придёшь. Привозит тока скорая помощь которая сортирует больных. Такое количество заболевших медиков я не могу себе объяснить. На 4 пожара 1 пожарник не погибает.
Медицинские учреждения закрыты для всех пациентов, кроме тех, кому нужна срочная неотложная помощь.Об этом сообщает корреспондент 048.ua.
23 марта в мэрии объявили о новом постановлении. Было принято решение временно прекратить оказание плановых видов медицинской помощи. Больницы и поликлиники сейчас принимают пациентов в ургентных состояниях, то есть, тех, кому необходимо срочное лечение, которое нельзя отложить. Это делается для того, чтобы снизить наплыв пациентов и избежать распространения коронавирусной инфекции.
Не можу зрозуміти кому вигідний цей саботаж?
А ось в Миколаєві зовсім інакше
Оказалось - заболела женщина с третьего этажа...
Медсестра...
Зелебни, твари!
У вас ж было столько времени на то, чтобы хотя бы подготовить и обезопасить медиков!
Вместо этого вы устроили шоу с собачкой, видосики гнусавого ********, торговлей масками и позор в Санжарах...
Горите в аду, хуженебудулы,блдь!...
Если бы министром была Супрун, такой херни точно не было-бы...
Как же вы *******, боты-вонючки и ушатанные бабушки...
сиди в хаті - тримай карантин!
Влада Китаю закрила місто Харбін через спалах захворювання на коронавірус.
Про це пише Reuters.
Не позавидую никому остаться в такой ситуации сам на сам.
Никто ничего не дает, ничем не помогает, никто ничего не знает, все только требуют, а ты работай и только выгребай!
И до сих пор не попустило.