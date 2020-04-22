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 Лабораторії МОЗ можуть проводити до 10 тисяч тестувань на коронавірус, - начальник відділу ЦГЗ Родина

В Україні наразі лабораторії спроможні робити 5 тисяч досліджень на коронавірус щодня, але мають справитися і з удвічі більшим навантаженням.

Про це в ефірі hromadske повідомив начальник відділу епіднагляду за інфекційними захворюваннями Центру громадського здоров'я Роман Родина, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас максимально було 1200 випадків (підозр на COVID-19 — ред.). Усі ці випадки можуть бути протестовані. Лабораторії готові двічі робити тест, як це потрібно для встановлення діагнозу", — зазначив Родина.

Він додав, що у разі збільшення кількості підозр можливе залучення додаткових лабораторій, які мають відповідне обладнання. Наразі на коронавірус тестують обласні лабораторні центри МОЗ України, лабораторії в медзакладах та приватні лабораторії.

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"Зараз лабораторії спроможні робити 5 тисяч досліджень (щодня — ред.). Цей потік досліджень може бути збільшений у півтора-два рази. Лабораторії справляться", — сказав Родина.

Нагадаємо, 22 квітня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про необхідність збільшення тестувань на COVID-19.

Водночас, за словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, лабораторні центри відомства повністю забезпечені ПЛР-тестами для діагностики коронавірусу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190840
 
 
 Топ коментарі
 
Могут и делают - две большие разницы...
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Нет тестов и желания МОЗа и президента

Лаборатории Минздрава могут проводить до 10 тысяч тестирований на коронавирус, - начальник отдела ЦОЗ Родына - Цензор.НЕТ 9083
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потребность не совпадает с возможностью ?
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Прийдіть з своєю колбочкою, реагентом, центрифугою і мікроскопом...
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Вообще-то с амплификатором, гелем, аппаратурой для электрофореза и контрольным маркером.
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но в целях недопущения эпидемии, тесты производиться не будут.
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