 Українського курсанта Совенка, який став найкращим іноземним випускником військової академії Великої Британії, нагороджено, - Міноборони. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

Міністр оборони України Андрій Таран заохотив майбутнього офіцера.

"За відмінні показники в навчанні, старанність, розумну ініціативу, зразкове виконання військового обов'язку, вірність Військовій присязі, самовіддане служіння українському народові й у зв'язку з успішним закінченням Королівської академії сухопутних військ Великої Британії, міністр оборони підписав наказ про нагородження курсанта Coвенка відмінністю Міноборони України - нагрудним знаком "За зразкову службу", - сказано в повідомленні.

Цю відзнаку Антону буде вручено після прибуття з Великої Британії в Україну.

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Нагадуємо, 4 квітня 2020 року 170 представників Великої Британії і 16 іноземних курсантів завершили навчання на базовому курсі офіцерської підготовки в Королівській академії сухопутних військ Великої Британії (м.Сендгерст). За підсумками навчання, відзначення найкращого іноземного випускника - "Міжнародну премію за найкращі результати у військовій, академічній та практичній підготовці" отримав курсант факультету підготовки фахівців матеріально-технічного забезпечення Військової академії (м.Одеса) Антон Совенко.