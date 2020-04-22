 Українського курсанта Совенка, який став найкращим іноземним випускником військової академії Великої Британії, нагороджено, - Міноборони. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.
Міністр оборони України Андрій Таран заохотив майбутнього офіцера.
"За відмінні показники в навчанні, старанність, розумну ініціативу, зразкове виконання військового обов'язку, вірність Військовій присязі, самовіддане служіння українському народові й у зв'язку з успішним закінченням Королівської академії сухопутних військ Великої Британії, міністр оборони підписав наказ про нагородження курсанта Coвенка відмінністю Міноборони України - нагрудним знаком "За зразкову службу", - сказано в повідомленні.
Цю відзнаку Антону буде вручено після прибуття з Великої Британії в Україну.
Нагадуємо, 4 квітня 2020 року 170 представників Великої Британії і 16 іноземних курсантів завершили навчання на базовому курсі офіцерської підготовки в Королівській академії сухопутних військ Великої Британії (м.Сендгерст). За підсумками навчання, відзначення найкращого іноземного випускника - "Міжнародну премію за найкращі результати у військовій, академічній та практичній підготовці" отримав курсант факультету підготовки фахівців матеріально-технічного забезпечення Військової академії (м.Одеса) Антон Совенко.
награждать нужно деньгами и званиями, а не эти говном
Или их семьи одной бумагой и металлом питаться должны?
Небось если б казнили на электрическом стуле, а не на кресте,
такие как вы, на цепочках носили б маленькие электрические стульчики.
или на дыбе) ооо, так способов было дофигища же. или поджарили бы божка в медном быке - тоже норм) а если бы на кол, то вообще прикольно - вставил палку в землю и можно бесноваться и прикладываться ко всякой сушенной дряни)))
Молодец!!!
Я и Шмыгаля тока недавно увидел фото, а Тарана еще не видел, хотя как-то как соловью уже....