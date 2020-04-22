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Все про:Міноборони (3285) нагорода (597) курсанти (66) Таран Андрій (19)

 Українського курсанта Совенка, який став найкращим іноземним випускником військової академії Великої Британії, нагороджено, - Міноборони. ФОТО

Найкращого іноземного випускника військової академії Великої Британії, українського курсанта Антона Совенка нагородило Міністерство оборони України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

Міністр оборони України Андрій Таран заохотив майбутнього офіцера.

"За відмінні показники в навчанні, старанність, розумну ініціативу, зразкове виконання військового обов'язку, вірність Військовій присязі, самовіддане служіння українському народові й у зв'язку з успішним закінченням Королівської академії сухопутних військ Великої Британії, міністр оборони підписав наказ про нагородження курсанта Coвенка відмінністю Міноборони України - нагрудним знаком "За зразкову службу", - сказано в повідомленні.

Українського курсанта Совенка, який став найкращим іноземним випускником військової академії Великої Британії, нагороджено, - Міноборони 01

Цю відзнаку Антону буде вручено після прибуття з Великої Британії в Україну.

Українського курсанта Совенка, який став найкращим іноземним випускником військової академії Великої Британії, нагороджено, - Міноборони 02

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Український курсант Совенко став найкращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ Великої Британії. ФОТО

Нагадуємо, 4 квітня 2020 року 170 представників Великої Британії і 16 іноземних курсантів завершили навчання на базовому курсі офіцерської підготовки в Королівській академії сухопутних військ Великої Британії (м.Сендгерст). За підсумками навчання, відзначення найкращого іноземного випускника - "Міжнародну премію за найкращі результати у військовій, академічній та практичній підготовці" отримав курсант факультету підготовки фахівців матеріально-технічного забезпечення Військової академії (м.Одеса) Антон Совенко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190839
 
   
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кусок металла с кском бумаги как совке
награждать нужно деньгами и званиями, а не эти говном
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это вы атошникам про кусок металла расскажите))
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По-вашему, у солдат семей нет и им кормить детей и жён не надо?
Или их семьи одной бумагой и металлом питаться должны?
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парады, знаки отличий и принадлежности к различным элитам - неотъемлемый армейский атрибут..., вспомните ножи, перстни и свастику рейхсармии....
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Так это крест же, символ жизни!!!11 Господин "гореть вечно" не хо-хо за бобох**ство? Українського курсанта Совенка, який став найкращим іноземним випускником військової академії Великої Британії, нагороджено, - Міноборони - Цензор.НЕТ 4111
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То, на чём распяли, и к чему прибивали руки и ноги гвоздями, символ жизни??? Проспись.
Небось если б казнили на электрическом стуле, а не на кресте,
такие как вы, на цепочках носили б маленькие электрические стульчики.
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так тогда стульев таких не было, прикольно если бы повесили - на капищах, куполах, и могилах христоедов были бы виселицы
или на дыбе) ооо, так способов было дофигища же. или поджарили бы божка в медном быке - тоже норм) а если бы на кол, то вообще прикольно - вставил палку в землю и можно бесноваться и прикладываться ко всякой сушенной дряни)))
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шо ...в Україні не знайшлось для цього хлопця іменного пістоля чи гравіровщик захворів на вірус... Українського курсанта Совенка, який став найкращим іноземним випускником військової академії Великої Британії, нагороджено, - Міноборони - Цензор.НЕТ 7049
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Так вiн же не депутат i не бандюган щоб його именною зброею нагороджувати.i
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Дякую. Був якийсь глюк, бо на моїй стр не було його фото, а зараз бачу з"явилося
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Кстати х.з. когда вышвырнули Завгороднюка и поставили этого Тарана
Я и Шмыгаля тока недавно увидел фото, а Тарана еще не видел, хотя как-то как соловью уже....
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Ну, в принципе бритты брехать не будут...
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