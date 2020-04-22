EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Рік Зеленського Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Економіка
  596  10
Все про:перевезення (216) Укрзалізниця (980)

 Економічно обґрунтований рівень зниження тарифу УЗ на вантажні перевезення становить 7%

Тарифи на вантажоперевезення "Укрзалізниці" необхідно знизити як мінімум на 7%.

Про це йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ "Чому Україна не поспішає зберігати 600 тисяч робочих місць".

"УЗ тільки в 2019 році підвищила тарифи на вантажоперевезення більш ніж на 14%. І це при тому, що, за даними Держстату, ціни виробників промислової продукції в грудні 2019 року порівняно з груднем 2018 року знизилися на 7,4%. Відповідно, повинна була знижуватися і вартість перевезення", - сказано в матеріалі.

Автор пояснює, саме на такій логіці базувалося підвищення тарифу "Укрзалізниці" торік - ціни виробників у 2018 році зросли на 14%, на ці ж 14% УЗ підвищила тарифи на вантажні перевезення. На його думку, в 2019 році слід застосувати той же принцип, і якщо ціни в промисловості впали на 7%, обґрунтованим буде і зниження в 2020 році вантажних тарифів "Укрзалізниці" на 7%. Крім того, за його підрахунками, через необґрунтовано високі тарифи "Укрзалізниці" на вантажоперевезення підприємства гірничо-металургійного комплексу субсидують УЗ на 7 млрд грн щорічно.

Читайте також: "Укрзалізниця" може перейти на чотириденний робочий тиждень через карантин

Нагадаємо, в жовтні 2019 колишній голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов в інтерв'ю БізнесЦензор заявив, що "Укрзалізниця" обговорює з Мінінфраструктури автоматичну індексацію тарифів у вантажному секторі і зближення тарифних класів на вантажоперевезення.

За його словами, УЗ ініціює введення автоматичної індексації тарифів - коригування на індекс цін виробників промислової продукції, споживаної галуззю, оскільки відставання між темпами індексації тарифів і зростанням цін на продукцію ставить УЗ в неконкурентні умови.

При цьому, згідно з даними Департаменту статистики, ціни виробників промислової продукції в березні знизилися на 3,5%. Ціни на експортну продукцію порівняно з лютим знизилися на 4,6%, а порівняно з березнем 2020 року - на 5,9%.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190837
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А вымести бы из "Укрзализныци" все Кравцовско - Омельяно - Криклиевское ворье и можно было бы и тарифы снизить и зарплаты поднять.
 показати весь коментар
 
Вантажний тариф Укрзалізниці має бути збільшений в 3,5 рази, щоб довести ціну до рівня 2013 року!
 показати весь коментар
 
ой, Игореша, легендарный уз-шный бот! я думала, тебя уже забанили давно - а ишь ты, жив, курилка! так шо там, все надо повысить, и зарплату топ-менеджменту в первую очередь?) раскладку по расходам УЗ за последние годы, в которой самые большие неосновные расходы - как раз оплата труда топ-менеджеров, сам посмотришь или тебе ссылку дать, дурень?)
 показати весь коментар
 
Укрзалізниця під час кризи лишається потужним інструментом заробляння грошей для держави, тому на фоні війни та кризи - падіння виробництва в багатьох галузях Укрзалізниця є ключовим інструментом поповнення бюджету! Ми вже зробили колосальну знижку олігархам коли не піднімали ціни з ростом долара з 8грн до 28грн, але олігархи не витратили ці гроші на модернізацію виробництв і тому їх рентабельність лишилась невисокою і це їх проблема! Зараз потрібно піднімати ціни в 3,5 рази на вантажні перевезення, щоб ціна відповідала рівню 2013 року та цінам на вантажні перевезення в Польщі!
 показати весь коментар
 
Прямой путь к развалу железнодорожной отрасли!Принцип отношения государства к ж. д.транспорту один:меньше кормить и больше доить.
 показати весь коментар
 
А насколько выросла для УЗ цена на электроэнергию? Ахметов хочет сам цены поднимать, а для перевозки его товаров чтобы снижали.
 показати весь коментар
 
А кроме Ахметова железкой никто не пользуется? Или вы думаете, что остальных тарифы устраивают? И это при том, что качество услуг не улучшается, а только ухудшается.
 показати весь коментар
 
Экономическое обоснование? Вы о чём? УЗ при всех предыдущих повышениях не сильно утруждала себя экономическими обоснования, а просто исходила из "мне так надо".
 показати весь коментар
 
обоснованные принципы в сочетании с УЗ это на грани фантастики, УЗ это золотое дно, кормушка для чиновников, которую нужна наполнять, чтобы они опустошали
 показати весь коментар
 
залізниця - це корупційне кубло, так є, і було за виключенням. можливо, за виключенням, коли її очолював Кірпа. протягом років її дерибанили, починаючи з міністрів і закінчуючи слюсарем.щоб врятувати цю галузь, треба професіоналів, яких я не бачу
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЕкономіка
 
 
 
 
 
 вгору