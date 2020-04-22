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 Політика України, Економіка
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Все про:допомога (1059) Євросоюз (2885) Точицький Микола (32)

 1.2 млрд євро "надзвичайної" допомоги ЄС Україна отримає двома траншами: 600 млн без умов і 600 млн - з умовами, - Точицький

Представник України при ЄС, посол Микола Точицький пояснює, що "надзвичайну" макроекономічну допомогу Європейської Комісії Україні розміром 1,2 млрд євро буде виділено двома траншами: перші 600 млн євро буде надано беззастережно відразу після схвалення рішення Європейським парламентом і Радою ЄС, ще 600 млн євро буде надано під конкретні умови, переговори щодо яких із Києвом відбудуться вже найближчим часом.

Як передає Цензор.НЕТ, такий механізм виділення коштів Точицький роз'яснив агентству "Інтерфакс-Україна" в середу в Брюсселі, коментуючи ухвалене Європейською Комісією рішення виділити Україні 1,2 млрд євро надзвичайної макрофінансової допомоги, які мають бути спрямовані на подолання економічних наслідків пандемії коронавірусу. "Перший транш розміром 600 млн буде виплачено беззастережно, другий - після виконання Україною критеріїв, які буде узгоджено з Києвом найближчими місяцями", - пояснив він.

Говорячи про те, якими можуть бути ці умови, представник України при ЄС констатував, що конкретні переговори стосовно цього ще не розпочато. Однак при цьому він послався на вже наявну практику таких критеріїв, що раніше фігурували в інших угодах, укладених між Києвом і Брюсселем щодо виділення макрофінансової допомоги. Зокрема, це можуть бути заходи у сфері публічного управління фінансами, боротьби з корупцією, оподаткування, праці та соціального забезпечення, умов ведення бізнесу, митниці тощо.

"Крім ЄС, більше немає іншого об'єднання держав, які надали б аналогічну за обсягом допомогу не лише своїм членам, а й іншим партнерам. Ми вдячні нашим європейським партнерам за надзвичайно своєчасну та вагому підтримку нашої економіки, бізнесу й населення", - заявив Точицький.

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Дипломат звернув увагу на те, що в процедурному плані виділення цієї "надзвичайної" макрофінансової допомоги розміром 1,2 млрд євро прийняте Єврокомісією рішення є "лише початком", оскільки далі його має схвалити Європейський парламент і затвердити Рада ЄС. "Паралельно відбуватимуться переговори щодо підписання відповідного меморандуму між Україною та ЄС, який після підписання має бути ратифікований Верховною Радою України. Тобто, це тривалий процес", - наголосив він.

При цьому Точицький зазначив, що макрофінансову допомогу ЄС виплачує лише тим державам-партнерам, які успішно співпрацюють із Міжнародним валютним фондом. "Це загальна умова. Тому виплата останнього, четвертого траншу четвертої програми макрофінансової допомоги, схваленої ще у вересні 2018 року, так само як і другого траншу сьогоднішнього "екстреного макрофіну", залежить від ухвалення парламентом так званого банківського законопроекту в редакції, узгодженій з МВФ", - переконаний представник України при ЄС.

У зв'язку з цим український дипломат висловив сподівання, що четвертий транш розміром 500 млн євро буде виділено вже в першому, а 600 млн "надзвичайної" допомоги - у другому півріччі.

Крім того, Точицький нагадав, що 8 квітня ЄС ухвалив рішення виділити Україні пакет допомоги розміром 190 млн євро. "Ці кошти, зокрема, буде спрямовано на допомогу населенню, яке проживає в районах, постраждалих від російської агресії на сході країни. 30 млн із них - це так звана технічна допомога охороні здоров'я України не лише з метою закупівлі необхідного обладнання та матеріалів, а й для підвищення кваліфікації та сприяння нормативній роботі МОЗ", - деталізував він.

Також, за його словами, 45 млн євро буде спрямовано на програму підтримки малого та середнього бізнесу й на підтримку вже наявних програм, а також видаватимуться у формі дешевих кредитів, зокрема й у гривні. Крім того, ця допомога передбачає виплату 10 млн євро в рамках програми підтримки державного управління. Також частину коштів буде спрямовано громадським організаціям для підтримки неурядового сектора.

Точицький також зазначив, що 16 квітня Єврокомісія оголосила про виділення Україні 13 млн євро гуманітарної допомоги. "Цей транш буде спрямований не лише на боротьбу з коронавірусом, а й на інші потреби, такі як, наприклад, відновлення водопостачання", - додав дипломат.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190835
 
 
 Топ коментарі
 
Здєсь можно нєхіло прібарахлітца, внукам хватіт!
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Разворуют 99% от суммы, а потом скажут, что "попередники" виноваты.
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Контролюйте кожен крок цієї влади. Бо допомозі- капец. Плісняві спеціалісти по розпилу буджету, ЄКР. Розтануть гроші в мить, як наче й не було
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Здєсь можно нєхіло прібарахлітца, внукам хватіт!
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Разворуют 99% от суммы, а потом скажут, что "попередники" виноваты.
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Декому на автівки та на відвідування підпільних борделів СН вистачить.👯🚘
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Контролюйте кожен крок цієї влади. Бо допомозі- капец. Плісняві спеціалісти по розпилу буджету, ЄКР. Розтануть гроші в мить, як наче й не було
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Полтора лярда... неплохо! А вы говорите зря возгоняется истерика! Да под такие бабки карантин до конца года - ведь еще дадут!
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безусловно только одно, третье условие -"деньги - вперёд!"
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Давати цій владі кошти без умов - неприпустима помилка. Саме на ці гроші відзнімуть нові відосики про міфічні «досягнення», замовлять чергову презентіцію програми уряду, а може ще на другу поїздку до Оману щось залишиться.
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Одесса и Мелитополь вышли на протесты
просыпайтесь украинцы!
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5 копійок Весь цей бізнес на виборах Зе підтримував,тепер нехай їдять.
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Выходить на протесты из-за закрытых рынков?)
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из-за незаконного запрета деятельности владельцам малого и среднего бизнеса
но тебе не понять, тебе собаков платит исправно
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Очередной фантазер. Почему собаков, а не ермак или кто-то еще?)
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Надо написать им, что зелень довела страну до ручки и все равно все разворует -пусть не дают ничего зеле. Да, зебильо?)
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Начнут финтить с банковым законом - получат дулю вместо транша уже на первом этапе.
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Ну пАпередники как-то отбивались. В Европе повозмущались и успокоились с кругляком ценных пород.
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Справа набула розголосу і запахло смаженим. Тому і відступили папіредники.
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Кто отступил, зачем отступили?) Они же только и приняли закон о запрете вывоза. Не помню до них такого закона.
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І як при овочу, так і при *******, так і при зе ліс кругляк вивозять. Чи у нас Карпати за декілька років "полисіли"?
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Это надо спрашивать у таможенников, если вывозится деловой лес. А в первую очередь с тех, кто не утруждает себя даже первичной обработкой кругляка, а кормит всех и каждого, лишь бы вывезти вопреки запрету. Это кстати наши с вами соотечественники, с другой планеты не завезли. И вот в этом ни Петя, ни Нелох не виноваты.
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Для братьев Ермаков появляется новое , непаханное поле деятельности
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Это не помощь. Это кредит. Ищите информацию на англоязычных ресурсах. Гугл в помощь
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Как бы эта помощь по целевому назначению пошла, а не была разворована зебилами... 1.2 млрд євро "надзвичайної" допомоги ЄС Україна отримає двома траншами: 600 млн без умов і 600 млн - з умовами, - Точицький - Цензор.НЕТ 218
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