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 Суспільство
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 В Україну прибули засоби індивідуального захисту з Туреччини, - МЗС

В Україну прибули засоби індивідуального захисту, передані почесним консулом України в Даламані (Туреччина) паном Xусейном Арсланом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило Міністерство закордонних справ України в Фейсбуці.

"Почесний консул України в м. Даламан (Туреччина) пан Xусейн Арслан передав через посольство України в Турецькій Республіці засоби індивідуального захисту - хірургічні халати, комбінезони, вакуумні окуляри і козирки", - сказано в повідомленні МЗС.

Зазначається, що доставити допомогу в Україну, незважаючи на відсутність міжнародного сполучення з Туреччиною, за винятком поромного сполучення Карасу-Чорноморськ, вдалося завдяки судноплавній компанії ТОВ "Укрферрі".

"Представництво МЗС України в Одесі вже працює над тим, щоб передати вантаж у Монастириську центральну районну лікарню в Тернопільській області", - додали в міністерстві.

Також МЗС України подякувало почесному консулу України в м. Даламан за підтримку і допомогу в боротьбі з поширенням COVID-19, надзвичайно необхідну і важливу в даний час.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190831
 
   
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В стране где 73% зебилов и не такое может быть
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Презервативы тоже являются средствами индивидуальной защиты!
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Турция помогает нам беспилотниками, радиостанциями, халатами. Кто бы мог подумать о таком прогрессе страны в 1991 году?
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