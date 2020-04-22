 В Україну прибули засоби індивідуального захисту з Туреччини, - МЗС

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило Міністерство закордонних справ України в Фейсбуці.
"Почесний консул України в м. Даламан (Туреччина) пан Xусейн Арслан передав через посольство України в Турецькій Республіці засоби індивідуального захисту - хірургічні халати, комбінезони, вакуумні окуляри і козирки", - сказано в повідомленні МЗС.
Зазначається, що доставити допомогу в Україну, незважаючи на відсутність міжнародного сполучення з Туреччиною, за винятком поромного сполучення Карасу-Чорноморськ, вдалося завдяки судноплавній компанії ТОВ "Укрферрі".
"Представництво МЗС України в Одесі вже працює над тим, щоб передати вантаж у Монастириську центральну районну лікарню в Тернопільській області", - додали в міністерстві.
Також МЗС України подякувало почесному консулу України в м. Даламан за підтримку і допомогу в боротьбі з поширенням COVID-19, надзвичайно необхідну і важливу в даний час.