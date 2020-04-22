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 Суспільство
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Все про:Німеччина (1456) житло (216) переселенці (259)

 Німеччина виділить Україні 25,5 млн євро на житло для переселенців

Німеччина виділить Україні 25,5 млн євро (близько 749 млн грн) на будівництво житла для внутрішньо переміщених осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба уряду 22 квітня.

На нинішньому засіданні Кабінет Міністрів України схвалив відповідну угоду про співпрацю з ФРН.

"Мета проєкту - забезпечення житловими приміщеннями громадян України, які були змушені покинути свої домівки через збройну агресію Російської Федерації", - повідомили в уряді.

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, який підпише угоду від імені України, сказав, що цього року в держбюджеті України закладено близько 20 млн грн для придбання житла переселенцям і стільки ж - для компенсації за зруйноване внаслідок агресії житло.

"Підтримка наших іноземних партнерів, особливо в питаннях, пов'язаних зі збройною агресією Росії, дуже важлива для нас, ми високо це цінуємо", - сказав Резніков.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190829
 
 
 Топ коментарі
 
Лучше бы передали своему послу и поручили купить жилье конкретным людям. Канет в бездну эта помощь.
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25,5 млн евро - нехило так зеленские и ермаки прибарахляться.
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Та й Саакашвілі пару маєтків прикупив.
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25,5 млн евро - нехило так зеленские и ермаки прибарахляться.
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Вроде писали, что ахметка уже купил себе хатинку
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Та й Саакашвілі пару маєтків прикупив.
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Не надо. Уже и так вокруг только номера АН и треники.
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А шо ваву не слышно со своим - "Германия нам ничево непамагает" ?
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Лучше бы передали своему послу и поручили купить жилье конкретным людям. Канет в бездну эта помощь.
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надо что бы немцы сами построили и распределили .
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через шесть лет какие они уже переселенцы
с Крыма тоже сразу переехали
особенно студентов
проведите анализ сколько осталось на большой земле
все вернулись в Крым /бесплатно здесь закончили вуз/
кто бегал кричал /даёшь Россию ложились род танки
голосовали /
и паспорты уже российские есть
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Неужели Германия до сих пор не поняла,что такие благородные жесты
должны быть строго целевыми ,под конкретного переселенца ,подпускать
к этой помощи украинские властные структуры нельзя и на пушечный выстрел.
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Эти гниды Штанмайеро-Шрёдеро-Меркельные подтолкнули Х.йла на войну с Украиной и всё подачечки подбрасывают.
мрази нацистско-гейРопейские.
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Одной рукой заигрываем с *уйлом, другой даем деньги пострадавшим от *уйла.
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блин! опять все сопрут, а переселенцев по казармам распихают!
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