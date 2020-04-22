 "Фільм "Рік президента Зеленського" на центральних телеканалах - це що?" - журналіст Стек

Своїми міркуваннями він поділився у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"а) політична агітація, оплачена ОП, а відповідно державним коштом
б) політична агітація, оплачена приватним коштом(від кого цей подарунок і за що?)
в) хабар від олігархів власників телеканалів в обмін на певні преференції з боку ОП
г) компліментарний фільм про президента настільки рейтинговий продукт, що центральні телеканали самі зацікавлені у такому контенті і скоро його покажуть також по Netflix
д) через пандемію на ТБ проблеми з виробництвом власного продукту, тому гребуть в ефір усе підряд
ей) що ти до#бався, красівий відос
є) ваш варіант", — написав Стек.
Раніше Офіс президента анонсував показ 22 квітня фільму під назвою "Рік президента Зеленського". Повідомлялося, що прем'єрний показ фільму відбудеться о 19:00 на офіційних сторінках Офісу президента України в соціальних мережах. "Крім того, фільм можна буде подивитися на деяких провідних українських телеканалах", - було сказано в повідомленні ОП.
Станом на 18:00 фільм вже показали канали "Україна 24" і "24-й канал". На каналах ICTV та "Наш" показ заплановано на 19:00.
Урінотерапія в очі зебам. Вони таке **********.
Неужели эти две жидовские рожи побили горшки?
Так надо назвать сей фильм.
Фірма "Данк-2008", якою володіє настоятель Свято-Іллінської церкви РПЦ в Україні Віталій Косовський, фігурує у справі про викрадення майданівців Ігоря Луценка та Юрія Вербицького. Останнього, як відомо, потім знайшли мертвим.
Про це журналісти дізналися із судових ухвал, ідеться в блозі "Таємниці слідства".
У 2016 році Управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури, яке вело провадження про злочини на Майдані, проводило обшуки у фірмі "Данк-2008". Засновником і власником компанії є отець Віталій Косовський. Вона спеціалізується на оренді та управлінні нерухомістю. "Данк-2008" також володіє будівлею на Почайнинській у Києві, яка, фактично, розташована на території Свято-Іллінської церкви.
За даними правоохоронців, під час Революції Гідності у цьому приміщенні був розташований офіс Олексія Чеботарьова, якому прокурори відводять роль замовника викрадення активістів. Зараз у цій будівлі розташована приватна клініка Deva clinique, яка надає послуги, зокрема, естетичної та пластичної хірургії.
Журналісти зв'язалися із отцем Віталієм, аби розпитати у нього деталі про фірму "Данк-2008", але не захотів з нами говорити. Як і про доволі цінне майно, яке належить його родині. Ідеться, зокрема, про люксовий автопарк і коштовну нерухомість.
Олег Кипер - бывший замглавы следственного управления ГПУ, а ныне внештатный помощник главы Офиса Президента может вскоре стать заместителем Ирины Венедиктовой.Об этом в блоге для Цензор. Нет пишет журналист Андрей Коваленко.По данным издания с назначением на должность нового главы ГПУ Ирины Венедиктовой активизировались разные политические и экономические группы, которые хотят поставить своих людей на высокие должности в ведомстве з целью защиты своих интересов и влияния на ситуацию в стране в целом."При отсутствии нормальных кандидатов, доходит до того, что элиты продвигают фигурантов не одного десятка коррупционных скандалов и даже фигурантов уголовных дел", - пишет журналист.По его данным, одним из таких кандидатов является ныне внештатный советник главы Офиса Президента Андрея Ермака - Олег Кипер, человек с весьма богатым прошлым.Во время президентства Януковича он занимал должность замглавы следственного управления ГПУ, но после Революции достоинства был уволен из прокуратуры в связи с люстрацией. После Кипер формально занимался адвокатской деятельностью и баллотировался в Одесский горсовет в 2015 году, правда, безуспешно.После бывший прокурор сосредоточил свои усилия на развитии семейного бизнеса вместе с другом - в том время сотрудником ГПУ Сергеем Кизем, который этот бизнес крышевал, особо не таясь - указывал Кипера собственником БМВ, которым прокурор пользовался."После отставки генпрокурора Луценко ситуация изменилась. Олег Кипер подал иск в административный суд о восстановлении на должности в ГПУ и признании люстрации незаконной. Суд иск удовлетворил", - сообщает журналист. - И теперь разные группы влияния проталкивают на должность замгенпрокурора этого коррупционера".Более того. По данным издания, у Кипера есть и криминальное прошлое. В 2010- м году он на своем авто сбил насмерть ребенка на трассе Киев - Одесса. Связи и подкуп сделали свое дело - дело закрыли, а родители погибшего отказались от претензий к прокурору.Неужели об этом не знает Ирина Венедиктова, которая с трибуны ВР давала слово сделать прокуратуру эффективным органом в борьбе с коррупцией?"Очевидно, что новые возможности, открывающиеся перед Кипером - результат лобби со стороны главы ОП Ермака, - пишет издание. - Но такие назначения - это начало конца прокуратуры как правоохранительного органа и ее руководителя, который несет ответственность как за работу органа в целом, так и своих подчиненных".Источник: ЦензорНЕТ