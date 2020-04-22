 "Фільм "Рік президента Зеленського" на центральних телеканалах - це що?" - журналіст Стек

Своїми міркуваннями він поділився у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"а) політична агітація, оплачена ОП, а відповідно державним коштом

б) політична агітація, оплачена приватним коштом(від кого цей подарунок і за що?)

в) хабар від олігархів власників телеканалів в обмін на певні преференції з боку ОП

г) компліментарний фільм про президента настільки рейтинговий продукт, що центральні телеканали самі зацікавлені у такому контенті і скоро його покажуть також по Netflix

д) через пандемію на ТБ проблеми з виробництвом власного продукту, тому гребуть в ефір усе підряд

ей) що ти до#бався, красівий відос

є) ваш варіант", — написав Стек.

Раніше Офіс президента анонсував показ 22 квітня фільму під назвою "Рік президента Зеленського". Повідомлялося, що прем'єрний показ фільму відбудеться о 19:00 на офіційних сторінках Офісу президента України в соціальних мережах. "Крім того, фільм можна буде подивитися на деяких провідних українських телеканалах", - було сказано в повідомленні ОП.

Станом на 18:00 фільм вже показали канали "Україна 24" і "24-й канал". На каналах ICTV та "Наш" показ заплановано на 19:00.

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