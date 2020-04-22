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 "Фільм "Рік президента Зеленського" на центральних телеканалах - це що?" - журналіст Стек

Журналіст "Радіо Свобода" Левко Стек міркує про те, яким чином фільм "Рік президента Зеленського" опинився в ефірі українських телеканалів.

Своїми міркуваннями він поділився у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"а) політична агітація, оплачена ОП, а відповідно державним коштом

б) політична агітація, оплачена приватним коштом(від кого цей подарунок і за що?)

в) хабар від олігархів власників телеканалів в обмін на певні преференції з боку ОП

г) компліментарний фільм про президента настільки рейтинговий продукт, що центральні телеканали самі зацікавлені у такому контенті і скоро його покажуть також по Netflix

д) через пандемію на ТБ проблеми з виробництвом власного продукту, тому гребуть в ефір усе підряд

ей) що ти до#бався, красівий відос

є) ваш варіант", — написав Стек.

Раніше Офіс президента анонсував показ 22 квітня фільму під назвою "Рік президента Зеленського". Повідомлялося, що прем'єрний показ фільму відбудеться о 19:00 на офіційних сторінках Офісу президента України в соціальних мережах. "Крім того, фільм можна буде подивитися на деяких провідних українських телеканалах", - було сказано в повідомленні ОП.

Станом на 18:00 фільм вже показали канали "Україна 24" і "24-й канал". На каналах ICTV та "Наш" показ заплановано на 19:00.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Вони знають, що я ні копійки не взяв, не вкрав, нікому нічого не винен", - Зеленський вважає, що завдяки йому Україна налагодила відносини зі світовими лідерами. ВIДЕО

Фільм Рік президента Зеленського на центральних телеканалах - це що? - журналіст Стек 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190823
 
   
 Топ коментарі
 
А ведь ещё год назад уважали украинцев и Украину... А
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Зелёная шмаркля за год профукала антикацапскую коалицию
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)) вообще-то задумана трилогия, по книгам. это фильм первый. в прокате будет называться -"малая земля".
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А окопчик як для Брежнєва (з якого він стріляв по німцях) вже теж підготували? "Фільм "Рік президента Зеленського" на центральних телеканалах - це що?" - журналіст Стек - Цензор.НЕТ 6579
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никаких окопчиков !! это пораженческие настроения. непрырывное наступление по пяткам руцкого мира, в освобождении захваченных территорий. как и в жизти. даже в глаза врагу нет времени заглянуть. )
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Фильм с президентом Голох@енко понравился, а теперь смотрите продолжение. Стыдно за свой народ, за те 73%. Обидно, что остальные должны терпеть это наглое и брехливое ничтожество. Люди, опомнитесь, наша страна летит в бездну!
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а кто кому башляет, когда по каналам поздравление с новым годом крутят к полуночи?
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Фани серіалу-казочки нехай купують поп-корн і кондоми для "ручної праці". Подивимося на їхню реакцію.
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Чем смотреть такую муть лучше выпить и заснуть
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Реальне життя перекочовує у відосики та смердофони, хочете пообідати вмикайте "Кус-кус", ваші очі наїдяться до бурчання в животі.
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Безсоромність - одна з найсильніших рис зеленського через толерантність до цього українцев. А мала б викликати відразу.
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Як це що?
Урінотерапія в очі зебам. Вони таке **********.
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А почему же Коломоша не показывает это шедевральное дерьмо?
Неужели эти две жидовские рожи побили горшки?
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Нет ничего опаснее удода, вообразившего, что у него священная миссия.
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На медведчуковских и бенинских каналах? Не страшно - там и так публика прозеленская.
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как раз таки нет, на Ахметовских и Пинчуковских. Бене уже нет нужды, он Зелю и так попользует когда надо. А эти олигархи еще в процессе. Счас еще и Саакашвили назначат вице-премьером, а значит и на телеканалах Курченко покажут кино про Императора Зелебобиуса
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год испанскому стыду за державу и "население"
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За усіма канонами кремлівської пропаганди... Сором
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Год бедоносця Зеленского.
Так надо назвать сей фильм.
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он его из своего кармана оплатил? тогда рисовка павиана. за счет бюджета? значит криминал
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Фірма настоятеля Іллінського храму РПЦ в Україні фігурує у справі про викрадення і вбивство майданівців

Фірма "Данк-2008", якою володіє настоятель Свято-Іллінської церкви РПЦ в Україні Віталій Косовський, фігурує у справі про викрадення майданівців Ігоря Луценка та Юрія Вербицького. Останнього, як відомо, потім знайшли мертвим.

Про це журналісти дізналися із судових ухвал, ідеться в блозі "Таємниці слідства".

У 2016 році Управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури, яке вело провадження про злочини на Майдані, проводило обшуки у фірмі "Данк-2008". Засновником і власником компанії є отець Віталій Косовський. Вона спеціалізується на оренді та управлінні нерухомістю. "Данк-2008" також володіє будівлею на Почайнинській у Києві, яка, фактично, розташована на території Свято-Іллінської церкви.

За даними правоохоронців, під час Революції Гідності у цьому приміщенні був розташований офіс Олексія Чеботарьова, якому прокурори відводять роль замовника викрадення активістів. Зараз у цій будівлі розташована приватна клініка Deva clinique, яка надає послуги, зокрема, естетичної та пластичної хірургії.

Журналісти зв'язалися із отцем Віталієм, аби розпитати у нього деталі про фірму "Данк-2008", але не захотів з нами говорити. Як і про доволі цінне майно, яке належить його родині. Ідеться, зокрема, про люксовий автопарк і коштовну нерухомість.
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Ермак лоббирует в ГПУ своего советника

Олег Кипер - бывший замглавы следственного управления ГПУ, а ныне внештатный помощник главы Офиса Президента может вскоре стать заместителем Ирины Венедиктовой.Об этом в блоге для Цензор. Нет пишет журналист Андрей Коваленко.По данным издания с назначением на должность нового главы ГПУ Ирины Венедиктовой активизировались разные политические и экономические группы, которые хотят поставить своих людей на высокие должности в ведомстве з целью защиты своих интересов и влияния на ситуацию в стране в целом."При отсутствии нормальных кандидатов, доходит до того, что элиты продвигают фигурантов не одного десятка коррупционных скандалов и даже фигурантов уголовных дел", - пишет журналист.По его данным, одним из таких кандидатов является ныне внештатный советник главы Офиса Президента Андрея Ермака - Олег Кипер, человек с весьма богатым прошлым.Во время президентства Януковича он занимал должность замглавы следственного управления ГПУ, но после Революции достоинства был уволен из прокуратуры в связи с люстрацией. После Кипер формально занимался адвокатской деятельностью и баллотировался в Одесский горсовет в 2015 году, правда, безуспешно.После бывший прокурор сосредоточил свои усилия на развитии семейного бизнеса вместе с другом - в том время сотрудником ГПУ Сергеем Кизем, который этот бизнес крышевал, особо не таясь - указывал Кипера собственником БМВ, которым прокурор пользовался."После отставки генпрокурора Луценко ситуация изменилась. Олег Кипер подал иск в административный суд о восстановлении на должности в ГПУ и признании люстрации незаконной. Суд иск удовлетворил", - сообщает журналист. - И теперь разные группы влияния проталкивают на должность замгенпрокурора этого коррупционера".Более того. По данным издания, у Кипера есть и криминальное прошлое. В 2010- м году он на своем авто сбил насмерть ребенка на трассе Киев - Одесса. Связи и подкуп сделали свое дело - дело закрыли, а родители погибшего отказались от претензий к прокурору.Неужели об этом не знает Ирина Венедиктова, которая с трибуны ВР давала слово сделать прокуратуру эффективным органом в борьбе с коррупцией?"Очевидно, что новые возможности, открывающиеся перед Кипером - результат лобби со стороны главы ОП Ермака, - пишет издание. - Но такие назначения - это начало конца прокуратуры как правоохранительного органа и ее руководителя, который несет ответственность как за работу органа в целом, так и своих подчиненных".Источник: ЦензорНЕТ
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