 Ще дві особи померли від коронавірусу у Львівській області

Про це повідомив у Facebook депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич, передає Цензор.НЕТ.

"На 16:00 на Львівщині - ще 2 смерті від COVID-19", - зазначив він.

За його словами, 22 квітня померла жінка з Яворівського району, 1960 року народження, яка працювала санітаркою в Центрі легеневого здоров'я. Вона захворіла 7 квітня, лікувалася самостійно, до лікарів звернулася лише 12 квітня, була госпіталізована.

Також помер у Винниківському госпіталі в ніч з 20 на 21 квітня чоловік із Мостиського району. 22 квітня прийшов позитивний тест на COVID-19.

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