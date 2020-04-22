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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Рік Зеленського Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
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 Ще дві особи померли від коронавірусу у Львівській області

Станом на 16:00 22 квітня від коронавірусу померли ще двоє людей у ​​Львівській області.

Про це повідомив у Facebook депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич, передає Цензор.НЕТ.

"На 16:00 на Львівщині - ще 2 смерті від COVID-19", - зазначив він.

За його словами, 22 квітня померла жінка з Яворівського району, 1960 року народження, яка працювала санітаркою в Центрі легеневого здоров'я. Вона захворіла 7 квітня, лікувалася самостійно, до лікарів звернулася лише 12 квітня, була госпіталізована.

Також помер у Винниківському госпіталі в ніч з 20 на 21 квітня чоловік із Мостиського району. 22 квітня прийшов позитивний тест на COVID-19.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190822
 
 
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Интересно, сколько народу за это время умерло от отравления алкоголем?..
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от отравления алкоголем не заражаются другие и есть весьма эффективная вакцина - называется "не злоупотреблять!"
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дело не в том, что умирают, а в том, что это заразно! в конечном счете как чума. вот только с чумой разобрались, а этот вирус пока что абсолютно непонятен нашим мудрецам, и нету от него защиты
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