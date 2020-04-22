 Заробітчани в 2019 році переказали в Україну рекордні $16 млрд

Про це йдеться у звіті Світового банку, передає Цензор.НЕТ.
"Україна залишається найбільшим одержувачем грошових переказів у регіоні, досягнувши нового рекордного показника близько 16 млрд доларів США в 2019 році", - сказано в повідомленні.
Очікується, що потік грошових переказів знизиться в усіх регіонах, але найсуттєвіше скорочення відбудеться в регіоні Європи і Центральної Азії (27,5%).
,
,
Ты в О6МАН- - ТОЖЭ НА ЗАРОБИТКИ ЛЕТАЛ ?
,
КОГДА ВЫ СКАЖЫТЕ ОДНУ , дажэ выдуманюю ,
.
НО ОДНУ ВЕРСИЮ ?
,
,
?!!!
хочешь кукарекнуть на украинском ресурсе - плати нам в бюджет, свынюка ватная
сволоти...
2.остальное будут тратить осторожно, только на необходимое.
3 основная масса населения идет в магаз за яйцами, хлебом, водой, ну и детей чем-то побаловать.
так что твой эконом анализ пук в лужу.