 Заробітчани в 2019 році переказали в Україну рекордні $16 млрд

Про це йдеться у звіті Світового банку, передає Цензор.НЕТ.

"Україна залишається найбільшим одержувачем грошових переказів у регіоні, досягнувши нового рекордного показника близько 16 млрд доларів США в 2019 році", - сказано в повідомленні.

Очікується, що потік грошових переказів знизиться в усіх регіонах, але найсуттєвіше скорочення відбудеться в регіоні Європи і Центральної Азії (27,5%).

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