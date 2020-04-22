EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Рік Зеленського Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Економіка, Суспільство
  2196  57
Все про:Світовий банк (100) заробітчани (294)

 Заробітчани в 2019 році переказали в Україну рекордні $16 млрд

Обсяги грошових переказів українських трудових мігрантів в Україну за підсумками 2019 становили 16 млрд доларів.

Про це йдеться у звіті Світового банку, передає Цензор.НЕТ.

"Україна залишається найбільшим одержувачем грошових переказів у регіоні, досягнувши нового рекордного показника близько 16 млрд доларів США в 2019 році", - сказано в повідомленні.

Очікується, що потік грошових переказів знизиться в усіх регіонах, але найсуттєвіше скорочення відбудеться в регіоні Європи і Центральної Азії (27,5%).

Читайте також: За період карантину в Україну повернулися майже 2 млн заробітчан. Ми хочемо їх залишити, - Шмигаль

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190821
 
 
 Топ коментарі
 
Ничего страшного, мудрый вождь мудрага нарида обещал устранить эту неприятность и вернуть заробитчан домой.
 показати весь коментар
 
Заробітчани в рік переводили і завозили в Україні більше 20 млрд доларів, це і був реальний фактор стабільності гривні та української економіки!
 показати весь коментар
 
У нас за границей работает целых 2 МВФ
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
сложно нам теперь будет, без наших кормильцев, всякие МВФ обогнали по поддержке нашей экономики Заробитчане в 2019 году перевели в Украину рекордные $16 млрд - Цензор.НЕТ 299
 показати весь коментар
 
 
Заробітчани в рік переводили і завозили в Україні більше 20 млрд доларів, це і був реальний фактор стабільності гривні та української економіки!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Зеля уйло ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла
 показати весь коментар
 
 
Ничего страшного, мудрый вождь мудрага нарида обещал устранить эту неприятность и вернуть заробитчан домой.
 показати весь коментар
 
 
докази виводу коштів є? якщо ні, то не бреши
 показати весь коментар
 
 
Это сколько же зеленая жопа из страны в этом году вывезла, если в бюджете уже ничего не осталось, а год только начался?!
 показати весь коментар
 
 
А в этом году болт будет. Ещё и Шмыгаль заявил, что по окончании пандемии он не выпустит заробитчан из Украины, ну просто гений.
 показати весь коментар
 
 
Так заробитчан рекордное количество и сбежало от потужных рэформ кудряшкипью
 показати весь коментар
 
 
Да, с приходом зелебобика огромное количество украинцев свалили от покращень зебила
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
ЗЕНЕЛЕЙССКИЙ !
,

,
Ты в О6МАН- - ТОЖЭ НА ЗАРОБИТКИ ЛЕТАЛ ?
,
КОГДА ВЫ СКАЖЫТЕ ОДНУ , дажэ выдуманюю ,
.
НО ОДНУ ВЕРСИЮ ?
,
,
?!!!
 показати весь коментар
 
 
Пора вводить налог на денежные переводы из-за границы, а то толку для страны от них мало. Сначала их прячут под матрас, а потом покупают за них товары из того же ЕС - то есть возвращают валюту обратно.
 показати весь коментар
 
Скажи, кацапська свиня, у вас там інших проксі не видають?
 показати весь коментар
 
 
пора вводить налог на вскукареки лахтоботвы вроде тебя.
хочешь кукарекнуть на украинском ресурсе - плати нам в бюджет, свынюка ватная
 показати весь коментар
 
Коля Азиров тоже высчитывал скока денег у нарида , чтобы знать скока можно выдавить из нарида! Так что ждем кинця зубожиння--готовьте денешки!
 показати весь коментар
 
И при этом PayPal в Украине не работает, нормальный банкинг для украинцев тоже не работает. Нацбанку и мининфраструктуры наплевать.
 показати весь коментар
 
 
им не наплевать просто их в долю не берут ...
 показати весь коментар
 
от кляті гастери! стільки біксів та еврів привозять, шо ахмєтка і Ко не встигають вивозити...
сволоти...

 показати весь коментар
 
 
Бубочка, перед виборами, обіцяв повернути заробітчан додому. Повернув. Мінус 16 млрд доларів. Плюс 2 млн безробітних. Ну не стратеХ він, не стратеХ
 показати весь коментар
 
 
От тому то воно все ще і не наіпнулося. Тому торгаші можуть їздити на мерседесах, діти отримувати дипломи за бабки і вся ця карусель зі скрипом, але їде. Треба ще мати на увазі, що вся ця армія роботяг нічого від держави не отримає. Роботою ніхто не забезпечить.
 показати весь коментар
 
 
Це лише перекази. В кишенях привозять не менше.
 показати весь коментар
 
 
Suma ocen bolsaja.Tut krizisa nevydat s takimi dengami.Primerno 3-4 mliarda dolarov iz etix deneg polucajet vas biudzet.Vot oni spasajet vasu ekonomiku,da i tem sto prisilajet dengi takze realnaja pomoc
 показати весь коментар
 
Хтось називає заробітчан рабами та сракомиями та не хоче визнавати що завдяки їм українська економіка на плаву.
 показати весь коментар
 
 
тільки лінива потвора із мізерною зарплатою та нікчемною роботою або просто алкаш на утриманні у дружини/батьків міг таке висерати.
 показати весь коментар
 
 
это уже преданья старины глубокой. капля в море. скоро вернувшиеся замостят чёрнозёмы всей страны брущаткой. за 6k грн. в месяц. закрома родины будут ломится от прямой экономии, а не косвенных вливаний.
 показати весь коментар
 
Це ганьба насправді . То ж , напевно , має бути соромно хизуватись подібними "досягненнями".
 показати весь коментар
 
чому ...вони кажуть що вони нас "зробили" та й зараз продовжують "робити" до роттердамських рахунків додалися рахунки "за собаку" транспортування газу
 показати весь коментар
 
И все эти деньги освоены по тарифам ЕС.Главные осваиватели-Нафтогаз,ДТЭК,облгазы,АТБ,Эпицентр...
 показати весь коментар
 
 
Теперь заробитчаны, а их до фига, какое-то время будут тратить деньги в Украине; это означает неизбежную инфляцию и повышение цен.
 показати весь коментар
 
Давай, выкладывай аргументы против.
 показати весь коментар
 
1.перевели в 2019. часть этих денег уже потрачена.
2.остальное будут тратить осторожно, только на необходимое.
3 основная масса населения идет в магаз за яйцами, хлебом, водой, ну и детей чем-то побаловать.
так что твой эконом анализ пук в лужу.
 показати весь коментар
 
вот кто реально работает, подымает экономику и не ворует
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниЕкономіка
 
 
 
 
 
 вгору