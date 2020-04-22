 Від початку доби 22 квітня ворог 6 разів порушив перемир'я, втрат немає, - штаб ООС

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано п’ять ворожих обстрілів.

Зранку російські найманці відкривали вогонь з гранатометів різних систем по наших захисниках поблизу населених пунктів Богданівка та Лебединське.

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По опорних пунктах Об’єднаних сил неподалік Широкиного противник застосував міномет 82-го калібру – 5 мін. А по обіді обстріляв оборонців Павлополя та Авдіївки з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Під час ворожих обстрілів наші захисники проявили мужність та витримку, рішуче відповіли на усі вогневі провокації противника, змусивши ворога повернутись до дотримання режиму "тиші".

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації з автоматичних станкових гранатометів обстріляли наших захисників неподалік населеного пункту Горіхове.

Втрат серед наших захисників результаті ворожих обстрілів не було.

По опорних пунктах окупантів, з яких вівся вогонь, українські підрозділи відповіли зі штатного озброєння. Завдяки відвазі і рішучості військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил ворог був змушений припинити свої злочинні дії. Втрати противника уточнюються ".