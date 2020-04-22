 Розмір оплати за подачу скарг в Антимонопольний комітет встановлюватиметься через Prozorro, - Панаіотіді

Таке рішення було прийнято на нинішньому засіданні уряду. Про це повідомила в Фейсбуке заступниця міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Світлана Панаіотіді, інформує Цензор.НЕТ.
"Уряд ухвалив Постанову про встановлення розміру оплати за подачу скарг в АМКУ і внесення плати через систему Прозорро", - написала вона.
На урядовому порталі постанову поки не опубліковано.
Генеральний директор ДП "Прозорро" Василь Задворний написав у Фейсбуці, що таким чином вдасться забезпечити доступність подачі скарг.
"- Онлайн оплата
- вартість, що залежить від вартості закупівлі
- повернення грошей у разі задоволення скарги", - написав він.