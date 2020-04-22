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Все про:Антимонопольний комітет (197) Prozorro (108) Панаіотіді (8)

 Розмір оплати за подачу скарг в Антимонопольний комітет встановлюватиметься через Prozorro, - Панаіотіді

Вартість подачі скарги залежатиме від вартості закупівлі. Якщо скаргу буде задоволено, гроші повернуть.

Таке рішення було прийнято на нинішньому засіданні уряду. Про це повідомила в Фейсбуке заступниця міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Світлана Панаіотіді, інформує Цензор.НЕТ.

"Уряд ухвалив Постанову про встановлення розміру оплати за подачу скарг в АМКУ і внесення плати через систему Прозорро", - написала вона.

На урядовому порталі постанову поки не опубліковано.

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Генеральний директор ДП "Прозорро" Василь Задворний написав у Фейсбуці, що таким чином вдасться забезпечити доступність подачі скарг.

"- Онлайн оплата

- вартість, що залежить від вартості закупівлі

- повернення грошей у разі задоволення скарги", - написав він.

Розмір оплати за подачу скарг в Антимонопольний комітет встановлюватиметься через Prozorro, - Панаіотіді 01

Розмір оплати за подачу скарг в Антимонопольний комітет встановлюватиметься через Prozorro, - Панаіотіді 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190819
 
 
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первые места среди жуликов на планете берут армяне и греки.. так говорил мой покойный уже умница сосед.. в Армении даже евреи не приживаются.. и вообще я не имел ввиду замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Размер оплаты за подачу жалоб в Антимонопольный комитет будет устанавливаться через Prozorro, - Панаиотиди - Цензор.НЕТ 6910
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