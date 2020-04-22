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 Суспільство
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 Міносвіти: Ми повинні бути готові до завершення навчального року дистанційно

Міністерство освіти і науки України заявило, що через продовження карантину навчальний рік можуть завершити дистанційно.

Про це йдеться на сайті міністерства, передає Цензор.НЕТ.

"Карантин продовжено, а це означає, що ми повинні бути готові до завершення навчального року дистанційно. МОН надало роз'яснення для всіх установ освіти, і публікує рекомендації на офіційних ресурсах", - заявили в МОН.

Міносвіти вже опублікувало рекомендації для закладів освіти щодо завершення навчального року та оцінювання в умовах загальнонаціонального карантину. Школам дозволили самостійно визначати особливості завершення навчального року.

При цьому оформлення свідоцтв про здобуття базової середньої освіти, свідоцтв досягнень, розкладів навчальних досягнень учнів має бути завершено не пізніше 15 червня 2020 року. Учням, які не переходять в інші навчальні заклади, рекомендують направити копії документів електронною поштою, а оригінали вручити у вересні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через карантин проведення всеукраїнських учнівських олімпіад скасовується, - Міносвіти

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190816
 
 
 Топ коментарі
 
карантин незаконный по нескольким причинам:
1) 11 марта, когда было якобы принято постановление Кабмина номер 211,Кабмин не заседал, то же самое со 2 апреля и постановлением 255
2) для введения карантина по закону главный санитарный врач должен сделать 'подання' в Кабмин, этого сделано не было
3) без ЧП или ВП карантин не имеет никакого отношения к физ. лицам, не может ограничивать какие-либо права граждан, не может запрещать деятельность владельцев среднего и малого бизнеса
чрезвычайная ситуация означает только усиленную работу гос. служб разного вида: от санэпидемстанций (которых в Украине уже нет) до полиции и военных

на сегодня в судах Украины больше 10 исков о незаконности карантина, справедливость восторжествует
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- напоминаю всем уволенным избирателям Зеленского, год назад вы проголосовали именно так.
Жри-ТЕ !

Минобразования: Мы должны быть готовы к завершению учебного года дистанционно - Цензор.НЕТ 2387
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Я голосував за Порошенка в 2014 і в 2019.
Після 5р, я можу сказати, що я гордий і пишаюсь своїм вибором, мені не соромно ні за себе, ні за мого Президента, ні за Україну.
Тому, я буду підтримувати Пороха і в опозиції.

ЗЕвиборці, а можете ви так сказати через рік ?
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А с выпускниками решили? Думаю, что про них - в своем репертуаре - забыли. Это уже традиционно стало для зелебобиков
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Для особо продвинутых уточню, что вопрос касается выпускников ВУЗов, тех кто диплом получает, дипломы защищает.
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Ну, из чего следует, что это касается только выпускников ВУЗов?
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Сдача лицензионного экзамена (КРОК). Он только очный. Впрочем Вам это может быть неизвестно.
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Я не придираюсь, поймите правильно. Но основной посыл статьи состоит в том, что дистанционная сдача экзаменов может породить проблемы, как я понял. При дистанционной сдаче за ученика экзамен может сдать кто-то другой. Вы говорите: только очный. А МОН говорит, что очного не будет в связи с карантином. Я вижу, что Вы в курсе вопроса, разъясните, как должно быть, пусть даже это не выполнимо пока...
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завершать необходимо .. многи учились 4-5-6 лет для этого... оорганизовать сессии дистанционно не так уж сложно
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Ага. Особенно сдачу лицензионного экзамена (КРОК). Он только очный. Впрочем Вам это может быть неизвестно. Большинство вообще вызывает своим уровнем знаний смутные опасения (последнее к Вам не относится).
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...для всех учреждений образования
Источник: https://censor.net.ua/n3190816

Решить - решили, но почему не опубликовать эти решения?
Огласите весь список, пожаллста!
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карантин незаконный по нескольким причинам:
1) 11 марта, когда было якобы принято постановление Кабмина номер 211,Кабмин не заседал, то же самое со 2 апреля и постановлением 255
2) для введения карантина по закону главный санитарный врач должен сделать 'подання' в Кабмин, этого сделано не было
3) без ЧП или ВП карантин не имеет никакого отношения к физ. лицам, не может ограничивать какие-либо права граждан, не может запрещать деятельность владельцев среднего и малого бизнеса
чрезвычайная ситуация означает только усиленную работу гос. служб разного вида: от санэпидемстанций (которых в Украине уже нет) до полиции и военных

на сегодня в судах Украины больше 10 исков о незаконности карантина, справедливость восторжествует
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Справедливость восторжествует. 1:0 в пользу вируса.
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Игорь, а раньше счет вели? или только 11 марта 2020го начали?
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- напоминаю всем уволенным избирателям Зеленского, год назад вы проголосовали именно так.
Жри-ТЕ !

Минобразования: Мы должны быть готовы к завершению учебного года дистанционно - Цензор.НЕТ 2387
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Результат виборів рік тому Сірим і зеленим - окуповані території, зовнішнім і внутрішнім окупантом.
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В заграничном округе я и не сомневался, в Италии и Канаде все знают как лучше жить неньке. Правда потом они же привезли коронавирус в Украину.
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Минобразования уже опубликовало рекомендации для учреждений образования по завершению учебного года и оценивания в условиях общенационального карантина Источник: https://censor.net.ua/n3190816

А можно ссылку, где эти рекомендации почитать?
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Особенно интересно чего там зелебобики с ослаблятями порешали насчет выпускного лицензионного экзамена (КРОК) в ВУЗах
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Я голосував за Порошенка в 2014 і в 2019.
Після 5р, я можу сказати, що я гордий і пишаюсь своїм вибором, мені не соромно ні за себе, ні за мого Президента, ні за Україну.
Тому, я буду підтримувати Пороха і в опозиції.

ЗЕвиборці, а можете ви так сказати через рік ?
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і я поважаю ваш вибір... хоча його місце в буцегарні
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новый ник - старый голос ...по всем веткам скачешь...курва москальска...
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перед тем как недоучек выпускать надо подготовить меса в тюрьмах... или наши великие министры об этом даже не слышали
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Цензор, ще минулого тижня МОН розіслало відповідний лист, і лише сьогодні для вас це новина?
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А там про лицензионный экзамен для выпускников (КРОК) тоже есть? Буду очень-очень-очень удивлен, что зелень о нем вспомнила. Тоже заочно т.е дистанционно. Но как? Ой ржунемагу Міносвіти: Ми повинні бути готові до завершення навчального року дистанційно - Цензор.НЕТ 7313
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Ребенок обучается дома. Пора бы педколлективу школы скинуться на шторы и ремонт в детской.
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Дистанционное образование, дистанционное правосудие, дистанционное правительство, дистанционная медицина... дистанционное государство! Ура, Зебилоиды!
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