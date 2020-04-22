 Міносвіти: Ми повинні бути готові до завершення навчального року дистанційно

Про це йдеться на сайті міністерства, передає Цензор.НЕТ.
"Карантин продовжено, а це означає, що ми повинні бути готові до завершення навчального року дистанційно. МОН надало роз'яснення для всіх установ освіти, і публікує рекомендації на офіційних ресурсах", - заявили в МОН.
Міносвіти вже опублікувало рекомендації для закладів освіти щодо завершення навчального року та оцінювання в умовах загальнонаціонального карантину. Школам дозволили самостійно визначати особливості завершення навчального року.
При цьому оформлення свідоцтв про здобуття базової середньої освіти, свідоцтв досягнень, розкладів навчальних досягнень учнів має бути завершено не пізніше 15 червня 2020 року. Учням, які не переходять в інші навчальні заклади, рекомендують направити копії документів електронною поштою, а оригінали вручити у вересні.
Источник: https://censor.net.ua/n3190816
Решить - решили, но почему не опубликовать эти решения?
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1) 11 марта, когда было якобы принято постановление Кабмина номер 211,Кабмин не заседал, то же самое со 2 апреля и постановлением 255
2) для введения карантина по закону главный санитарный врач должен сделать 'подання' в Кабмин, этого сделано не было
3) без ЧП или ВП карантин не имеет никакого отношения к физ. лицам, не может ограничивать какие-либо права граждан, не может запрещать деятельность владельцев среднего и малого бизнеса
чрезвычайная ситуация означает только усиленную работу гос. служб разного вида: от санэпидемстанций (которых в Украине уже нет) до полиции и военных
на сегодня в судах Украины больше 10 исков о незаконности карантина, справедливость восторжествует
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А можно ссылку, где эти рекомендации почитать?
Після 5р, я можу сказати, що я гордий і пишаюсь своїм вибором, мені не соромно ні за себе, ні за мого Президента, ні за Україну.
Тому, я буду підтримувати Пороха і в опозиції.
ЗЕвиборці, а можете ви так сказати через рік ?