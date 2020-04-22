 "Європейська Солідарність" вимагає на найближчому засіданні Ради проголосувати за закон про банки та закон про страхування медиків від коронавірусу

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Зокрема, це стосується й 1 мільярда 200 мільйонів євро макрофінансової допомоги від Євросоюзу, про яку оголошено у середу. Рішення лобіював п’ятий президент України Петро Порошенко, і тепер від "монобільшості" та Володимира Зеленського залежить, чи надійдуть в Україну ці гроші, щоб підтримати обороноздатність, забезпечити підтримку медиків і соціальний захист людей.

Чергова відмова президента та керівництва парламенту виносити закон про банки на розгляд парламенту – це продовження небезпечних для країни підкилимних ігор, які влада веде з Коломойським.

"Банкова свідомо всупереч національним інтересами затягує голосування за закон у другому читанні. Таке злочинне зволікання неможливе без політичного прикриття з боку президента Зеленського, чим він вкотре демонструє свою залежність від Коломойського, який не приховує своїх намірів спричинити дефолт України", - говориться в повідомленні.

"Європейська Солідарність" також вимагає включення до порядку денного законопроекту 3376, поданого Петром Порошенком та іншими членами фракції, про страхування медичних працівників на випадок смерті або захворювання від коронавірусу. Йдеться відповідно про півтора мільйона та двісті тисяч гривень. В Україні, як відомо, склалася критична ситуація, коли майже кожен п’ятий з-поміж інфікованих – медик, і вони потребують захисту для ефективної протидії пандемії та лікування українців.

"Європейська Солідарність" категорично проти, щоби будь-які питання, які не стосуються боротьби з коронавірусом чи подолання економічної кризи, виносилися на позачергове засідання Верховної Ради. Це виглядає як політичне мародерство, коли влада збирає депутатів для нагального вирішення питань боротьби з епідеміологічною загрозою, а до порядку денного протягує свої шкурні питання", - наголошується в документі.

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