 "Європейська Солідарність" вимагає на найближчому засіданні Ради проголосувати за закон про банки та закон про страхування медиків від коронавірусу

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
Зокрема, це стосується й 1 мільярда 200 мільйонів євро макрофінансової допомоги від Євросоюзу, про яку оголошено у середу. Рішення лобіював п’ятий президент України Петро Порошенко, і тепер від "монобільшості" та Володимира Зеленського залежить, чи надійдуть в Україну ці гроші, щоб підтримати обороноздатність, забезпечити підтримку медиків і соціальний захист людей.
Чергова відмова президента та керівництва парламенту виносити закон про банки на розгляд парламенту – це продовження небезпечних для країни підкилимних ігор, які влада веде з Коломойським.
"Банкова свідомо всупереч національним інтересами затягує голосування за закон у другому читанні. Таке злочинне зволікання неможливе без політичного прикриття з боку президента Зеленського, чим він вкотре демонструє свою залежність від Коломойського, який не приховує своїх намірів спричинити дефолт України", - говориться в повідомленні.
"Європейська Солідарність" також вимагає включення до порядку денного законопроекту 3376, поданого Петром Порошенком та іншими членами фракції, про страхування медичних працівників на випадок смерті або захворювання від коронавірусу. Йдеться відповідно про півтора мільйона та двісті тисяч гривень. В Україні, як відомо, склалася критична ситуація, коли майже кожен п’ятий з-поміж інфікованих – медик, і вони потребують захисту для ефективної протидії пандемії та лікування українців.
"Європейська Солідарність" категорично проти, щоби будь-які питання, які не стосуються боротьби з коронавірусом чи подолання економічної кризи, виносилися на позачергове засідання Верховної Ради. Це виглядає як політичне мародерство, коли влада збирає депутатів для нагального вирішення питань боротьби з епідеміологічною загрозою, а до порядку денного протягує свої шкурні питання", - наголошується в документі.
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https://www.dymka.com.ua/ru/blogi/rassledovanye-kak-zelenskyj-grabyl-ukraynu-eshhe-ne-buduchy-prezydentom/
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скажите этому лоббисту, что это ЗАЕМ, а не помощь..помощь в коробках с олейной от рошена)))
Ти шо бєнябот??
https://twitter.com/G7AmbReformUA/status/1244963771954708481
https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/03/31/7108202/
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Почему не показывают сериал-
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СЛУГА НАРОДА ,,
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Ужэ НЕ АКТУАЛЕН ,, ??
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тогда СМОТРИТЕ -- - -
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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- -https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY
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. https://www.youtube.com/watch?v=v1OD4DFRrq0
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https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
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.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
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-https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
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.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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1) 11 марта, когда было якобы принято постановление Кабмина номер 211,Кабмин не заседал, то же самое со 2 апреля и постановлением 255
2) для введения карантина по закону главный санитарный врач должен сделать 'подання' в Кабмин, этого сделано не было
3) без ЧП или ВП карантин не имеет никакого отношения к физ. лицам, не может ограничивать какие-либо права граждан, не может запрещать деятельность владельцев среднего и малого бизнеса
чрезвычайная ситуация означает только усиленную работу гос. служб разного вида: от санэпидемстанций (которых в Украине уже нет) до полиции и военных
на сегодня в судах Украины больше 10 исков о незаконности карантина, справедливость восторжествует
и Гонтарьоаой...
Ти справді думаєш, що якщо віддадуть Приват Бєні, то нам нарешті посміхнеться частка і менше українців житиме за рискою бідності?
Закон про страхування учасників АТО на мільйон гривень (кожного, а не всіх разом!) вони вже проголосували?
Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна в результате исследования коронавируса выяснили, что практически единственным способом заразиться является долгое и близкое общение с заболевшим COVID-19.
Вирусологи на протяжении последних недель провели масштабное исследование в немецком городе Хайнсберг, где было выявлено более 1,4 тыс. заболевших и зафиксировано 46 смертей.
Ученые не смогли найти признаков живого вируса на поверхностях предметов. «Когда мы брали образцы с дверных ручек, телефонов или туалетов, то не смогли на их основе культивировать вирус в лаборатории», - сообщил Штреек.
В итоге в институте пришли к выводу, что вероятность заболевания от контакта с предметами крайне мала. «Серьезные вспышки инфекции всегда были результатом того, что люди в течение длительного периода времени были близко друг к другу», - сказал глава немецкого института.
К похожему выводу ранее пришел вирусолог Кристиан Дростен из берлинского университета Charité. Он завил, что коронавирус очень чувствителен к высыханию на воздухе. Поэтому чуть ли не единственным способом заразиться является капельный путь при непосредственном контакте с носителем инфекции.
https://charter97.org/ru/news/2020/4/22/373897/?fbclid=IwAR16qRqOz276Y8m-M6QlWSzopadSXtwpbkAAlDcU0dZEiQzGZyOhjJdwhlo
на бумагезарплату подняли до 300%, а им мало!! В общем, медики: денег нет, но вы держитесь.