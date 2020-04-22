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 Політика України
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Все про:банки (437) Порошенко (11672) лікарі (431) Європейська Солідарність (358)

 "Європейська Солідарність" вимагає на найближчому засіданні Ради проголосувати за закон про банки та закон про страхування медиків від коронавірусу

"Європейська Солідарність" вимагає винесення на найближче позачергове засідання Верховної Ради закону про банки, від ухвалення якого залежить отримання міжнародної допомоги на подолання наслідків коронавірусу та економічної кризи.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Зокрема, це стосується й 1 мільярда 200 мільйонів євро макрофінансової допомоги від Євросоюзу, про яку оголошено у середу. Рішення лобіював п’ятий президент України Петро Порошенко, і тепер від "монобільшості" та Володимира Зеленського залежить, чи надійдуть в Україну ці гроші, щоб підтримати обороноздатність, забезпечити підтримку медиків і соціальний захист людей.

Чергова відмова президента та керівництва парламенту виносити закон про банки на розгляд парламенту – це продовження небезпечних для країни підкилимних ігор, які влада веде з Коломойським.

"Банкова свідомо всупереч національним інтересами затягує голосування за закон у другому читанні. Таке злочинне зволікання неможливе без політичного прикриття з боку президента Зеленського, чим він вкотре демонструє свою залежність від Коломойського, який не приховує своїх намірів спричинити дефолт України", - говориться в повідомленні.

"Європейська Солідарність" також вимагає включення до порядку денного законопроекту 3376, поданого Петром Порошенком та іншими членами фракції, про страхування медичних працівників на випадок смерті або захворювання від коронавірусу. Йдеться відповідно про півтора мільйона та двісті тисяч гривень. В Україні, як відомо, склалася критична ситуація, коли майже кожен п’ятий з-поміж інфікованих – медик, і вони потребують захисту для ефективної протидії пандемії та лікування українців.

"Європейська Солідарність" категорично проти, щоби будь-які питання, які не стосуються боротьби з коронавірусом чи подолання економічної кризи, виносилися на позачергове засідання Верховної Ради. Це виглядає як політичне мародерство, коли влада збирає депутатів для нагального вирішення питань боротьби з епідеміологічною загрозою, а до порядку денного протягує свої шкурні питання", - наголошується в документі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фракція "ЄС" зареєструвала законопроєкт про додатковий захист лікарів і наполягає на його розгляді в п'ятницю, - Ірина Геращенко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190815
 
   
 Топ коментарі
 
Особито мені пофіг, що там верещить ЄС, мені важливо, що про цей закон "верещать" ЄС і США!
Ти шо бєнябот??
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когда трупы чего-то требуют, становится страшно
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В ПЕСьей Будке прочитали порядок денний и начали требовать то, что в нем и так есть
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Зебизяны уже все увидели, кто вы такие, поэтому у этих "трупов" рейтинг постоянно растет, и можете вякать сколько угодно, ведь как известно - собака лает, а караван идет! "Європейська Солідарність" вимагає на найближчому засіданні Ради проголосувати за закон про банки та закон про страхування медиків від коронавірусу - Цензор.НЕТ 5114
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В частности, это касается и 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи от Евросоюза, о которой объявлено в среду. Решение лоббировал пятый президент Украины Петр Порошенко, и теперь от "монобольшинства" и Владимира Зеленского зависит, поступят ли в Украину эти деньги, чтобы поддержать обороноспособность, обеспечить поддержку медиков и социальной защите людей.Источник: https://censor.net.ua/n3190815

скажите этому лоббисту, что это ЗАЕМ, а не помощь..помощь в коробках с олейной от рошена)))
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Обратите внимание. ПЕСы говорят об одном миллиарде, якобы вылоббированном Порошенко. А Зеленский о 1,2 миллиардах. Явно кто-то кудрявый хотел закрысить 200 миллионов. Вот с них то и можно было организовать пару ящиков с гречкой
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С законом про банки спешить не надо. Слишком уж верещит ПЕС по поводу него - значит что-то нечисто.
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Особито мені пофіг, що там верещить ЄС, мені важливо, що про цей закон "верещать" ЄС і США!
Ти шо бєнябот??
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Это в газете "Винницкий порохобот" о таких требованиях Штатов написали?
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Посли G7 привітали прийняття банківського закону в першому читанні... Нагадати, хто в G7 входить?
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В приличных домах принято подкреплять свои слова ссылками. Хотя бы на упомянутое авторитетное издание "Винницкий порохобот"
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Что это? Твит твоего собутыльника, хамливое членистоногое? Неужели ничего больше в Будке не наковыряли? А ведь это просто. Надо звйти на свйт любого посольства G7, а не лазить по соцсетях
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Українська правда підійде? Її екс-очільник Лещенко (і екс-порохобот ) ж за Зе вашого, чи не так?

https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/03/31/7108202/
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Кстати ..
.
Почему не показывают сериал-
-
СЛУГА НАРОДА ,,
,
Ужэ НЕ АКТУАЛЕН ,, ??
,
,


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карантин незаконный по нескольким причинам:
1) 11 марта, когда было якобы принято постановление Кабмина номер 211,Кабмин не заседал, то же самое со 2 апреля и постановлением 255
2) для введения карантина по закону главный санитарный врач должен сделать 'подання' в Кабмин, этого сделано не было
3) без ЧП или ВП карантин не имеет никакого отношения к физ. лицам, не может ограничивать какие-либо права граждан, не может запрещать деятельность владельцев среднего и малого бизнеса
чрезвычайная ситуация означает только усиленную работу гос. служб разного вида: от санэпидемстанций (которых в Украине уже нет) до полиции и военных

на сегодня в судах Украины больше 10 исков о незаконности карантина, справедливость восторжествует
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Закон о банках- идульгенция мародеру
и Гонтарьоаой...
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Водителей трамваев от трамваев, электриков от электричества, железнодорожников от поездов, пациентов от врачей, учителей от учеников (и наоборот), людей от нелюдей и мусоров...граждан Украины от правительства, Укроборонпром от Свинарчука, а Мальдивы от.....
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Угробили 120 банков и отжали самый крупный, теперь просто нужно узаконить преступления. если Зеленский пойдет на это, он уже не Президент.
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Ти за бєню чи за ЄС і США, які цей закон підтримали?
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Я за независимую Украину не стоящую на коленях перед США и МВФ.
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Написав кацап з хранцузьким ІР))))

Ти справді думаєш, що якщо віддадуть Приват Бєні, то нам нарешті посміхнеться частка і менше українців житиме за рискою бідності?
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Посміхнеться частка? У вас яндекс-переводчик отклеился
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Тссс, я це тобі писав? Не заважай кацапів ловити!
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Не цикайте. Краще дайте посилання на радвсть G7 від прийняття дурнуватого закону
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Мене ж там уже випередили і дали посилання, то й не парився...
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«В связи со стартом второго этапа реформы Супрун, все наши учреждения здравоохранения - городские, районные, областные больницы - перешли на другую систему финансирования. То есть финансируются через Национальную службу здоровья Украины по договорам за конкретные медицинские услуги… Из более чем 1 600 договоров, заключенных с медицинскими учреждениями по всей Украине, 984 больницы имеют дефицит. Они в 2020 году получат гораздо меньше денег, чем это было в 2019 году. И это уменьшение - от 10 до 50%», - сообщил Степанов.
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А кто у нас допустил дыру в 300 млрд.грн? Вот оно где, это самое недофинансирование..
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Від кого трєбуєт? "Європейська Солідарність" вимагає на найближчому засіданні Ради проголосувати за закон про банки та закон про страхування медиків від коронавірусу - Цензор.НЕТ 4586
Закон про страхування учасників АТО на мільйон гривень (кожного, а не всіх разом!) вони вже проголосували? "Європейська Солідарність" вимагає на найближчому засіданні Ради проголосувати за закон про банки та закон про страхування медиків від коронавірусу - Цензор.НЕТ 8894
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сегодня какой-то шквал коментов от рыгозебилов, шериесосов и свинособак. походу, у зельцмана все так плохо, что кроме тупых ботов, больше никто не хочет поддерживать зеленых мародеров.
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Самое смешное что соевая банда не дала и голоса за правку процедуры голосования...а теперь настаивают... Выглядит подленько....
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Стадо зебильных ботов уже пару дней, что-то подозрительно активизировалось, видимо опять проплатили фермы))
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единственным способом заразиться является долгое и близкое общение с заболевшим COVID-19.

Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна в результате исследования коронавируса выяснили, что практически единственным способом заразиться является долгое и близкое общение с заболевшим COVID-19.

Вирусологи на протяжении последних недель провели масштабное исследование в немецком городе Хайнсберг, где было выявлено более 1,4 тыс. заболевших и зафиксировано 46 смертей.
Ученые не смогли найти признаков живого вируса на поверхностях предметов. «Когда мы брали образцы с дверных ручек, телефонов или туалетов, то не смогли на их основе культивировать вирус в лаборатории», - сообщил Штреек.
В итоге в институте пришли к выводу, что вероятность заболевания от контакта с предметами крайне мала. «Серьезные вспышки инфекции всегда были результатом того, что люди в течение длительного периода времени были близко друг к другу», - сказал глава немецкого института.
К похожему выводу ранее пришел вирусолог Кристиан Дростен из берлинского университета Charité. Он завил, что коронавирус очень чувствителен к высыханию на воздухе. Поэтому чуть ли не единственным способом заразиться является капельный путь при непосредственном контакте с носителем инфекции.

https://charter97.org/ru/news/2020/4/22/373897/?fbclid=IwAR16qRqOz276Y8m-M6QlWSzopadSXtwpbkAAlDcU0dZEiQzGZyOhjJdwhlo
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Кто за национализацию РОШЕНА?
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Какое страхование! Медикам только что на бумаге зарплату подняли до 300%, а им мало!! В общем, медики: денег нет, но вы держитесь.
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