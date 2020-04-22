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 Політика України
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Все про:ВР (7525) позачергове засідання (82) Разумков Дмитро (465)

 Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового засідання ВР на 24 квітня

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання ВР в п'ятницю, 24 квітня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє інформаційне управління апарату парламенту.

Так, засідання скликано у зв'язку з вимогою президента України Володимира Зеленського.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190812
 
 
 Топ коментарі
 
Однажды Зеленскому прислали смс из провинции: "Педагоги голодают"
- Кто, кто? - не понял Зеленский.
- Педагоги, - сказали ему - это учителя, они учат наших детей в школах.
- Что за безобразие называть таким отвратительным словом учителя! - возмутился Владимир Александрович.
Через день пришло другое смс: «Учителя голодают»
- Вот - совсем другое дело! - обрадовался Зеленский.
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- напоминаю всем уволенным избирателям Зеленского, год назад вы проголосовали именно так.
Шахтёрам Павлограда особый привет.
Жри-ТЭ ..................................

Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового засідання ВР на 24 квітня - Цензор.НЕТ 5543
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Однажды Зеленскому прислали смс из провинции: "Педагоги голодают"
- Кто, кто? - не понял Зеленский.
- Педагоги, - сказали ему - это учителя, они учат наших детей в школах.
- Что за безобразие называть таким отвратительным словом учителя! - возмутился Владимир Александрович.
Через день пришло другое смс: «Учителя голодают»
- Вот - совсем другое дело! - обрадовался Зеленский.
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Торопятся гниды ... боятся не успеть все украсть.. Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания ВР на 24 апреля - Цензор.НЕТ 9218
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шахов должен поцеловать всех в засос. 21 век а наша ВР не нает что такое онлайн
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президент хоче відзвітувати про свої досягнення за рік ?
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Это типа ЗЕЛЯ 95 КВАРТАЛ....Порох на ффига мыня обосал,ты..я чесный чувак,платил военный сбор...Порох отаечает..ты было платило,но куда..КОЛОМОСКОМУ или КУЧМЕ.........
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Михаил Саакашвили радостно отреагировал на предложение Зеленского назначить его вице-премьером по реформам.

«Для меня большая честь получить от президента Зеленского предложение стать вице-премьером правительства Украины по реформам. У меня также была очень содержательная и полезная беседа с премьер-министром Шмыгалем, на протяжении которой мы детально обсудили все вопросы, связанные с моей возможной работой в правительстве.
Я поддерживал президента Зеленского во время выборов, все то время, которое он занимает этот пост и связываю с его командой большие надежды для Украины. Я подхожу к этому предложению и к своему решению с очень большой ответственностью, потому что это очень непростое для страны время. Впереди у нас очень сложный период и в экономике, и в целом по жизни в стране. Нам сейчас как никогда предстоит быть смелыми в своих решениях и реформах.
Я представлю в Верховной раде свои предложения по необходимым изменениям как часть правительственной программы правительства Шмыгаля с конкретными наработками, которые образовались у меня как вне пределов Украины, так и в период моей работы в Украине, основываясь как на положительном, так и на негативном опыте.
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- напоминаю всем уволенным избирателям Зеленского, год назад вы проголосовали именно так.
Шахтёрам Павлограда особый привет.
Жри-ТЭ ..................................

Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового засідання ВР на 24 квітня - Цензор.НЕТ 5543
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