 Одноразова виплата молодим вчителям на 2020 рік припинена, - Мандзій

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це вона заявила під час онлайн-конференції.
"Відповідно до змін, які було внесено до бюджету, виплата молодим вчителям на 2020 рік припинена", - зазначила вона.
На початку березня Кабінет міністрів України направив у регіони субвенцію в розмірі 1 млрд 553 млн грн для виплати надбавок понад 73 тис. педагогам зі стажем до 10 років, вони повинні були отримати виплату в розмірі 21 тис. 20 грн.
13 квітня Верховна Рада ухвалила зміни до державного бюджету на 2020 рік. Після цього в Міністерства освіти і науки України заявили, що в результаті внесених змін вдалося зберегти фінансування на ключові програми відомства.
До 1 липня 2020 року керівники державних і комунальних закладів загальної середньої освіти зобов'язані припинити безстрокові трудові договори з педагогічними працівниками таких закладів освіти, яким виплачується пенсія за віком, з одночасним укладенням з ними трудових договорів строком на один рік. У разі незгоди з продовженням трудових відносин на умовах строкового трудового договору педагогічні працівники, яким виплачується пенсія за віком, звільняються згідно з пунктом 9 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України. Після закінчення строку трудового договору з такими педагогічними працівниками можуть укладатися строкові трудові договори відповідно до абзацу третього частини другої статті 22 Закону України «Про повну загальну середню освіту».
Посилання на джерело: https://zt.20minut.ua/Osvita/do-1-lipnya-2020-roku-direktori-shkil-zobovyazani-zvilniti-vchiteliv-p-11043279.html