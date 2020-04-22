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 Суспільство
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Все про:виплати (127) Міносвіти (615) вчитель (144) Мандзій (13)

 Одноразова виплата молодим вчителям на 2020 рік припинена, - Мандзій

Виконувачка обов'язків міністра освіти і науки України Любомира Мандзій повідомляє про призупинення одноразових виплат молодим вчителям на 2020 рік у зв'язку зі змінами до державного бюджету.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це вона заявила під час онлайн-конференції.

"Відповідно до змін, які було внесено до бюджету, виплата молодим вчителям на 2020 рік припинена", - зазначила вона.

На початку березня Кабінет міністрів України направив у регіони субвенцію в розмірі 1 млрд 553 млн грн для виплати надбавок понад 73 тис. педагогам зі стажем до 10 років, вони повинні були отримати виплату в розмірі 21 тис. 20 грн.

13 квітня Верховна Рада ухвалила зміни до державного бюджету на 2020 рік. Після цього в Міністерства освіти і науки України заявили, що в результаті внесених змін вдалося зберегти фінансування на ключові програми відомства.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190811
 
 
 Топ коментарі
 
Ви зробили це разом. Жріть.
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Да. Наобещать и на@@@ть. И даже отобрать, данное попередниками.
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да ладно.. ми це зробили.. разом.. з тобою.. радіймо
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Нет. Это сделали именно вы, своим тупым голосованием.
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...вася, тебе даже уриноофтальмология от твоего семейного ветеринара уже не помогает Единоразовая выплата молодым учителям на 2020 год приостановлена, - Мандзий - Цензор.НЕТ 9031
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на задньому фоні фото табличка, на передньому президент.
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Порошенко до сих пор президент. Зелю в мире никто за президента не считает
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АХАХАХАХАХА Зебилы жрать ( конечно же с лопаты ) подано
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при 4000 $ зарплаты еще и какое-то пособие просить?Стыдно
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эпоха зеленого богатства скінчилася не розпочавшись
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Ясен пень, всё ж барыга спер и спрятал от нашего бубочки...😁
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ДавайТЕ поможем Бубочке найти 4к долларов для учителей
Одноразова виплата молодим вчителям на 2020 рік припинена, - Мандзій - Цензор.НЕТ 7366
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і це тільки початок,курчат восени лічать..
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молоді в сільських школах і так будуть працювати.. в місті місць немає.. а педфакі забиті... шкода.. це неправильна ідея.. зворотній ефект буде дуже негативний.. але керманичі освітою з кожним роком все печальніші.. як алєні
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Все, что это зелёное кокаду обещает в своих видосиках полная брехня. Он брешет, брешет и никак не подавится своей брехней.
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Нормальное решение, а за шо им давать,?
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чуток до 5к североамериканских долларов не дотянули... ладно, до следующих выборов, граждане учителя...
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Система образования в Украине чересчур либеральна. Обязательным и бесплатным может быть только несколько первых лет. Типа 5-7. Остальное только после вступительных экзаменов и постоянного последующего мониторинга учеников на предмет восприятиея учебного материала. Не тянешь-уходи. Количество ВУЗов резко уменьшится как частных так и государственных. Обучение только платное с возможностью взять ссуду у государства. Это для мотивации получения знаний, а не диплома как такового. Тогда и экономия на госрасходах на учебный процесс появится и зарплата для сокращенного количества учителей соответсвенно.
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Всем молодым учителям - по коллекции новых эмодзи в смартфон! Дякую, дуже дякую!
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Велика кількість вчителів не тільки голосувала за зелену чуму .а і агітувала. То тепер хавайте своє лайно
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Оця виплата таких грошей, була б не справедлива по відношенню до вчителів які працюють більше 10 років. Або всім вчителям виплачувати, або нікому. Не влада, а набір клоунів. Всі б вчителі, які не отримали б цих грошей, мали б право подати в Європейський суд з прав людини і виграти цю справу з колосальними відшкодуваннями грошей на свій рахунок.
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Пора увольнять старых учителей, они обнаглели окончательно. Когда то наша директриса разрешала присесть только на 5-10 минут на уроке для заполнения журнала, а самостоятельные работы вообще были почти поз запретом. Сейчас всё "по-новому": учителя пол-года не было, появляется вдруг на уроке и сразу:"достали листики и пишем самостоятельную работу.." Маразм! А ты детей чему-то научила вообще? Учителя зажрались и не работают. Нанимать их надо в нынешней ситуации только по контракту на 1 год. Пусть себя покажут лет 5, а потом оформляйте их на работу.
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Тварини ненаситні... вам 4 к зелені в місяць мало?
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А где обещанная тысяча пенсионерам? А где обещаная бесплатная комуналка тем кому за 70? Где всё это, ааааа? Нету! Агагагаа! Мухахаха! Гыгыгыгы! Так вам и надо, зебилы, **** тупые ииоты!
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Эй,выродки, а пенсам косарь тоже "приостановили"? Опять лохмандеев кинули?Чума на ваши головы!
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молодые ишшо, для одноразовых выплат.
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Підтримую. Нащо їм додаткові виплати при зарплатні в 4000 долларів.
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Вангую, что и пенсионеры без пенсий останутся, а бюджетники без зарплат. Запомните этот пост.
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О, это очередная победа зеленского, о которой он забыл рассказать
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Спочатку виженуть старих вчителів, а з невиплачених зарплат щось кинуть молодим. В принципі наживуться начальники департаментів і деректори шкіл. В обл.центрі місце вчителя коштує 2-3 кг амер.долярів, місце дерктора під 10кг. Відбити легко за рік.
До 1 липня 2020 року керівники державних і комунальних закладів загальної середньої освіти зобов'язані припинити безстрокові трудові договори з педагогічними працівниками таких закладів освіти, яким виплачується пенсія за віком, з одночасним укладенням з ними трудових договорів строком на один рік. У разі незгоди з продовженням трудових відносин на умовах строкового трудового договору педагогічні працівники, яким виплачується пенсія за віком, звільняються згідно з пунктом 9 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України. Після закінчення строку трудового договору з такими педагогічними працівниками можуть укладатися строкові трудові договори відповідно до абзацу третього частини другої статті 22 Закону України «Про повну загальну середню освіту».
Посилання на джерело: https://zt.20minut.ua/Osvita/do-1-lipnya-2020-roku-direktori-shkil-zobovyazani-zvilniti-vchiteliv-p-11043279.html
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