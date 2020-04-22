 Прописка теж може стати електронною, - голова Міграційної служби

Про це голова Державної міграційної служби України Максим Соколюк заявив під час онлайн-презентації програми "Дія", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Минулого тижня і сьогодні вранці у нас була конференція з розробниками. Вже дуже скоро з'явиться сервіс, який зможе показувати саме місце реєстрації осіб, які мають ID-картки, і в додатку "Дія", і на порталі... Саме та інформація, яка є в реєстрі, з'являтиметься в електронному вигляді", - сказав він.

Таким чином Соколюк відповів на запитання журналістів про незручність ID-картки, до якої на окремому аркуші все одно потрібно роздруковувати документ про місце реєстрації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Електронні паспорти в додатку "Дія" прирівняли до паперових. Україна в цьому - перша у світі, - Мінцифри

22 квітня в додатку "Дія" стали доступні цифрові аналоги паспортів. Вони діють для українців, у яких є ID-картка або біометричний паспорт.