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Все про:біометричні паспорти (115) Соколюк (13) ДМС (20) діджиталізація (65) Дія (20)

 Прописка теж може стати електронною, - голова Міграційної служби

В Україні незабаром з'явиться електронна прописка, дані якої відображатимуться в додатку "Дія" та на спеціальному порталі.

Про це голова Державної міграційної служби України Максим Соколюк заявив під час онлайн-презентації програми "Дія", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Минулого тижня і сьогодні вранці у нас була конференція з розробниками. Вже дуже скоро з'явиться сервіс, який зможе показувати саме місце реєстрації осіб, які мають ID-картки, і в додатку "Дія", і на порталі... Саме та інформація, яка є в реєстрі, з'являтиметься в електронному вигляді", - сказав він.

Таким чином Соколюк відповів на запитання журналістів про незручність ID-картки, до якої на окремому аркуші все одно потрібно роздруковувати документ про місце реєстрації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Електронні паспорти в додатку "Дія" прирівняли до паперових. Україна в цьому - перша у світі, - Мінцифри

22 квітня в додатку "Дія" стали доступні цифрові аналоги паспортів. Вони діють для українців, у яких є ID-картка або біометричний паспорт.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190809
 
 
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Прописку визнали неконституційною ще в 2001 році!
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Прописка в Україні ліквідована як інститут, скажіть це хтось голові Міграційної служби. Ну не можна бути таким дебілом на посаді! В Україні діє тільки інститут реєстрації що в принципі різні речі.
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так прописка давно стала необязательной. или зебилам в трускавце этого не говорили?
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Їм тільки сертифікати (дипломи) повидавали... Прописка теж може стати електронною, - голова Міграційної служби - Цензор.НЕТ 8118
Прописка теж може стати електронною, - голова Міграційної служби - Цензор.НЕТ 25
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*****! прорив...
а сфотать смартом сторінку пачпорту не один буй?

чи може, щоб змінити реєстрацію вже не потрібно пертись у паспортний?
якісь довбні...
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Какая такая прописка!
Нет в Украине прописки. Хотят сделать крепостными?
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процедуре прописке будет предшествовать такая старинная и не только тюремная забава, как "вписка" ))
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Прописка? Советская прописка возвращается? Или всех заранее на зоне прописывать будут?
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