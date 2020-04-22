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 Суспільство
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 Екскерівники київської міліції постануть перед судом за розгін Майдану 30 листопада 2013 року, - ДБР

Державне бюро розслідувань заявило про те, що колишні керівники МВС Києві постануть перед судом за розгін Майдану ввечері 30 листопада 2013 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному фейсбуці ДБР. 

У повідомленні зазначається: "Розгін "Майдану" 30 листопада — екскерівники управлінь ГУ МВС в місті Києві постануть перед судом

Експравоохоронці обвинувачуються у незаконному перешкоджанні проведенню мирних зборів громадян (ст. 340 ККУ).

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснювали слідчі Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань. Процесуальне керівництво - Офіс Генерального прокурора.

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Слідством встановлено, що 30 листопада 2013 року правоохоронці, з метою виконання злочинного наказу, організували та забезпечили незаконне перешкоджання проведенню зборів громадян.

Унаслідок таких дій співробітники полку міліції особливого призначення "Беркут" витіснили близько 300 учасників мітингу від Монументу Незалежності та пам’ятника засновникам Києва у напрямках вулиць Інститутська, Архітектора Городецького та Хрещатик".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190807
 
 
 Топ коментарі
 
По видеосвязи предстанут из кацапии?
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На суд они отгул возьмут? Экс-руководители киевской милиции предстанут перед судом за гразгон Майдана 30 ноября 2013 года, - ГБР - Цензор.НЕТ 4016 Половина ведь еще работает.
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Какой там растоф? Там Хайфа или Ашдод обьятия раскроит.
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По видеосвязи предстанут из кацапии?
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Мрази зебильные хотят всех сделать плохими: и наших и ваших. НЕ ПОЛУЧИТСЯ! Будешь из ростова свои видосики записывать, зебил.
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Посередині.
Промєжду полужопій.
Як вони *******.
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Какой там растоф? Там Хайфа или Ашдод обьятия раскроит.
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На суд они отгул возьмут? Экс-руководители киевской милиции предстанут перед судом за гразгон Майдана 30 ноября 2013 года, - ГБР - Цензор.НЕТ 4016 Половина ведь еще работает.
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Представляю, как они сейчас заметались в Москве.
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азаров перед вильнюсом в 2013 говорил, что нельзя подписывать соглашение об ассоциации с ес, бо буде ВОЙНА...
так и говорил, но почему-то не подготовил войска к этому
и ему за это ничего не будет
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Так в ДБР и сидят прокуроры,которые преследовали майдановцев.У себя поройтесь внимательно.
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это делается исключительно для того чтобы вынести оправдательный приговор
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За, что я люблю Украинцев, они предоставляет возможность любому меньшинству жить так, как вздумается. В отличие от демократии, принципом которой, является подчинение меньшинства большинству, в Украине все могут жить как хотят. Просто, Замечательно жить в Украине!
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Цензор, набери грамотних правщиків!дату і рік постав спочатку . Тобто - слідкуй за порядком слів у реченні. Ти цим часто грішиш.
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Надо понимать последуют строгие приговоры. Типа 7 дней общественно полезных работ по месту жительства или того хуже выговор с занесением.
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вау, как это нас обрадует, а украденные миллиарды могут и подождать, главное исполнителей отп**дить...
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