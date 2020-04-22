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 Політика України
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Все про:троль (25) Шарій Анатолій (42) Потураєв (51)

 "Слуга народу" Потураєв розповів про атаки "ольгінських тролів": Дзвонили приблизно 3 рази кожні 5 хвилин, писали образи і погрози. ФОТО

Нардеп "Слуги народу" Микита Потураєв заявив про інформаційні та психологічні атаки з боку проросійського пропагандиста Анатолія Шарія.

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"На мене була організована масштабна тролінгова ботова атака. Причому смішно було те, що спочатку найняли якісь російські ботоферми. Тому що перші "хвилі" йшли з російських номерів. Я над ними посміявся в чаті: мовляв, що ж ви так тупо попалися, хлопці? Це ж явно ольгінські тролі!

Тоді вони переключилися на українські номери. Це мало такий вигляд: мені на телефон надходили дзвінки з частотою приблизно 3 дзвінки за 5 хвилин", - прокоментував Потураєв його нещодавню емоційну реакцію на проросійських опонентів, включно з "білим братством" Шарія і медведчуківськими телеканалами.

За його словами, прокремлівські ресурси також масовано використовували ботів у Вайбері, які писали йому образи, погрози.

Слуга народу Потураєв розповів про атаки ольгінських тролів: Дзвонили приблизно 3 рази кожні 5 хвилин, писали образи і погрози 01Слуга народу Потураєв розповів про атаки ольгінських тролів: Дзвонили приблизно 3 рази кожні 5 хвилин, писали образи і погрози 02

Читайте також: Телеграм-канали самі скоро "лопнуть", блокувати месенджер в Україні ніхто не буде, - нардеп від СН Потураєв

Повне інтерв'ю з Микитою Потураєвим читайте за посиланням.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190806
 
 
 Топ коментарі
 
"Ольгинские" одноклеточные. ПетуШарий педофил, Дубинский-Бужанский сексуальные партнёры.
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Так ольгинские троли же на зеленую шмарклю работают
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как там пагодка в Ольгино, иплан?
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Это порохоботы, на этом форуме их полно.
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это Бенин заказ, это ж явно. Темный рыцарь, как сейчас помню, канал имени коломойши, поливал потураева говном
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"Ольгинские" одноклеточные. ПетуШарий педофил, Дубинский-Бужанский сексуальные партнёры.
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Так ольгинские троли же на зеленую шмарклю работают
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Соя на шмарклю? Та ну... По этому форуму и не скажешь.
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Твои братья по разуму тоже пишут по-кацапски. Они тоже из Ольгино?
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Це хто? Мої брати-націоналісти пишуть УКРАЇНСЬКОЮ!
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Почти вся соевая ботоверма пишет по-кацапски. Открой глаза.
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"Ольгинские" работают на дестабилизацию.
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А в Харькове вот группа ТИПИЧНЫЙ ХАРЬКОВ- рассадник ольгинских ботов и тролей. Куда смотрит Аваков и СБУ??? "Слуга народа" Потураев рассказал об атаках "ольгинских троллей": Звонили примерно 3 раза каждые 5 минут, писали оскорбления и угрозы - Цензор.НЕТ 8593 "Слуга народа" Потураев рассказал об атаках "ольгинских троллей": Звонили примерно 3 раза каждые 5 минут, писали оскорбления и угрозы - Цензор.НЕТ 767
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Да, за Рабиновича нужно было топить!!!(саказм)
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Проклятые тролли! Они покусились на честь и достоинство человека, освободившего украинцев от векового рабства, путём продажи земли!
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Які боти? я цьому лохіндяю сам писав і на вайбер і смс,хай бухати закінчує,
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