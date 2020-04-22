EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Рік Зеленського Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Політика України
  2773  39
Все про:податкова (269) Уманський (27) Єрмак Андрій (254) Державна митна служба (34)

 Уманський як радник глави ОП буде розбиратися з корупційними схемами на митниці і в податковій, - Єрмак

Колишній міністр фінансів Ігор Уманський призначений офіційним радником глави Офісу Президента Андрія Єрмака і буде займатися ситуаціями з можливою корупцією в митних і податкових органах.

Про це Єрмак повідомив на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Команда Володимира Зеленського налаштована на жорстку боротьбу з корупцією. І мене надзвичайно обурила інформація про корупційні схеми на митниці та у податковій, які озвучив екс-міністр фінансів Ігор Уманський. Тому я запропонував йому механізм, який допоможе винищити ці схеми. Він може цим займатися у статусі мого офіційного радника із доступом до інформації державних органів", - йдеться в повідомленні.

За словами Єрмака, для координації цієї роботи ми створимо міжвідомчу групу, до якої повинні увійти представники різних правоохоронних структур. Також зберемо аналітичну групу, до якої плануємо, окрім вітчизняних експертів, запросити й міжнародних аудиторів із відповідним досвідом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заяви Уманського про корупцію в податковій містять "популізм". Поки він був міністром, це не озвучувалося, - Шмигаль

"Вони мають уважно дослідити усі процеси на митниці і податковій та знайти всі схеми. В результаті ми плануємо отримати від них суттєву аналітику і пакет пропозицій, як ці схеми закрити раз і назавжди. А суспільство, нарешті, повинно відкрито отримати відповіді на всі неприємні запитання про корупцію у цих державних органах", - підсумував Єрмак.

Нагадаємо, 30 березня Верховна Рада звільнила Іллю Ємця з посади голови Міністерства охорони здоров'я України, а Ігоря Уманського з посади міністра фінансів.

Перед відходом з Мінфіну Уманський ініціював звільнення Нефьодова і Верланова. І ексглава Мінфіну переконаний, що єдина причина його звільнення - "ось ці подання (на звільнення глав фіскальної та митної служб. - Ред.) і те, що я не збирався відступати в цьому питанні".

13 квітня Уманський заявив, що Офіс Генпрокурора відкрив за його заявою кримінальне провадження.

16 квітня депутат "Слуги народу", голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що більша частина системних схем з махінаціями податку на додану вартість (ПДВ) припинена. За його словами, про це свідчить зростання обсягу зареєстрованих податкових накладних з ПДВ, що відбувається при скороченні обсягу оподатковуваних операцій.

Цього ж дня депутат "Слуги народу" Гео Лерос заявив про існування в податковій "програми", в рамках якої великий бізнес нібито за відкати ухиляється від сплати ПДВ.

Уманський як радник глави ОП буде розбиратися з корупційними схемами на митниці і в податковій, - Єрмак 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190805
 
   
 Топ коментарі
 
Ну ну.Пусть разбирается в схемах.Братья Ермаки уже разобрались. Уманский в качестве советника главы ОП будет разбираться с коррупционными схемами на таможне и в налоговой, - Ермак - Цензор.НЕТ 9262
 показати весь коментар
 
Че тут непонятного? Чувака заткнули,впихнув ему жирную должность.
 показати весь коментар
 
Год доили таможню и людей,довели до ручки,а теперь,по требованию МВФ,будут делать вид,что хотят навести порядок. Уманский то свои предложения даст,но им нужно совсем другое,новые незасвеченные схемы.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Систематизировать все Коррупционные Потоки и очень Большой соблазн их Возглавить.Брат Ермака спалился , значит кто то Другой.Просто Нет Веры. Однажды Предавший , - Предаст и Второй Раз.
 показати весь коментар
 
 
Купить можно всех, а дороже всего стоят неподкупные (с)
 показати весь коментар
 
 
А чем мешал Уманский в должности министра ? Там и возможностей у него поболее, а сейчас на подхвате у кого ???
 показати весь коментар
 
 
Для отвода глаз не говорили, что они не борются с коррупцией. Плюс есть бонус - зная схемы их можно самим оседлать.
 показати весь коментар
 
 
Ну ну.Пусть разбирается в схемах.Братья Ермаки уже разобрались.
 показати весь коментар
 
 
а чо бородатого фрика уже мало? или зеля не помнит что он его представлял? правда "представлял" мягко сказать в странном состоянии
 показати весь коментар
 
Чет я в кадровой политике зеленых еще больше стал никуя не понимать !? Уманский в качестве советника главы ОП будет разбираться с коррупционными схемами на таможне и в налоговой, - Ермак - Цензор.НЕТ 7895
 показати весь коментар
 
 
Че тут непонятного? Чувака заткнули,впихнув ему жирную должность.
 показати весь коментар
 
 
я думаю что не только... вот посчитай сколько слил протестов Саакашвили и все поймешь - он громоотвод для любой власти..люди успокоятся и будут ждать что грузин наведет порядок..а зря - нужно выходить и выносить их было еще поза-вчера...
 показати весь коментар
 
 
Михуил - большой фитиль в заднице. И кто этого не понимает, у того в этом самом месте скоро будет огромнейшая разруха.
 показати весь коментар
 
и этот фитиль хорошо оплачивается властями...можешь не отвечать потому что ты меня не переубедишь в обратном !!!
 показати весь коментар
 
А я и не собираюсь переубеждать тебя.
 показати весь коментар
 
 
Год доили таможню и людей,довели до ручки,а теперь,по требованию МВФ,будут делать вид,что хотят навести порядок. Уманский то свои предложения даст,но им нужно совсем другое,новые незасвеченные схемы.
 показати весь коментар
 
 
Алексей Арестович

2 ч. ·

- Кадровая революция от Зеленского?..

Неделя слухов:

- должность вице-премьера для Саакашвили;

- возможная замена Ермака на посту главы ОП.

Похоже, Зе ищет новую модель реализации своего электорального и личного потенциала через новые кадры, под девизом: «ну, сделайте хоть что-нибудь, хоть кто-нибудь».

Лакмусовая бумажка здесь - Саакашвили.

Саакашвили - это всегда крайнее решение. )

Решение отчаяния.

Уманский в качестве советника главы ОП будет разбираться с коррупционными схемами на таможне и в налоговой, - Ермак - Цензор.НЕТ 7203

Только Порошенко пытался им управляемо сыграть и то получил кучу головной боли.

Ясно, что Зеленскому нужен не столько сам Саакашвили, сколько кадровый потенциал управленцев, который у него таки есть.

Ещё одно возможное следствие возвышения Саакашвили - вытеснение Авакова.

Назначение Бухарева, бывшего главы СВР в советники Авакову, очень похоже на назначение преемника.

Проблема Саакашвили в том, что он, сыграв в союзника, всегда после хочет сам стать царицею морскою.)

Возможные тектонические изменения в системе исполнительной власти, инициированные Зеленским, если случатся (а случатся они неизбежно, раньше или позднее) показывают две вещи:

- он боится до стадии дрожи;

- как человек он все-таки хочет реальных перемен к лучшему, и я лично рад, что с самого начала это констатировал.)

Укрепить себя грамотными кадрами, и дать им сформировать и реализовать новую политику - единственное возможное для него решение.

Решение спасения.

Сейчас он стоит в вилке: «стать Януковичем - стать великим реформатором», при чем фон соответствующий - глобальный мировой кризис, который, как известно, может или потопить или вознести целые страны и континенты.

Уникальная возможность для Украины!

Из крайне проблемных направлений у Зеленского остаются следующие:

1) Политика примирения с Россией путём уступок.

Физически ее олицетворяет Ермак, заигравшиеся в сложные игры по обману одних башен Кремля другими. Если бы он ещё не играл в публичную коррупцию, было бы поинтереснее, но, увы, сыграл.)

Я предсказывал крах политики Зеленского на примирение с Россией на осень сего года, но она может наступить и ранее, если, конечно, Ермака, в том или ином виде, не оставят за неё отвечать.

Но даже если оставят - этот кризис произойдёт, и скорее ранее, чем позже.

Вопрос: какая политики придёт на замену?..

А ровно та же, которую проводил Порошенко:

- на словах - стремление к миру, на деле - укрепление обороноспособности Украины.

Анонсированные перемены в оборонном секторе Офиса президента свидетельствуют в пользу этого мнения.

Надежда на миротворцев, на активное участие ЕС и США в примирении на Донбассе, в изолированном мире короновируса - туманны.

Не говоря уже о том, что Европа, в принципе, теряет своей политической потенциал, все менее становясь весомым игроком - политика мягкой силы в мире реальной силы, отправляет мягких на помойку истории.

Нас ждут годы противостояния с РФ, причем, одновременно, при угрозе активизации чисто военного конфликта и, одновременно - подрывной деятельности Кремля внутри Украины и в сфере ее международных связей.

За год правления Зеленского, наши темпы отставания от РФ увеличились.

Нам надо резко форсировать усилия в сфере национальной безопасности и обороны, если мы хотим сработать на основу любой оборонной политики - предотвращение большой войны.

2) Руководство ВСУ. Когорта пламенных выпускников Московского высшего общевойскового училища, возглавившая усилиями генерала Хомчака Вооружённые Силы Украины, не столько ведёт ВСУ к стандартам НАТО, сколько возрождает в них худшие традиции советской военной бюрократии.

Из крайних новостей: намерение Хомчака поставить на должность Командующего Силами Специальных Операций полковника Доманского (МосВОКУ-89).

Пехота - крайне уважаемый и лучший из родов войск.

Но общевойсковой командир во главе такого сложного и специфического рода войск, как ССО - крайне проблемное решение.

Но вполне соответствующее кадровой политике Хомчака - всюду расставлять не умных, инициативных и самостоятельных, а послушных, исполнительных, лично преданных и без своего мнения.

Второй аспект -
Володимир Зеленський
, а зачем Вам во главе ВСУ - человек Коломойского, которому, ни сегодня-завтра, в США выдадут ордер на арест?..

Который не даёт Вам получить кредит МФВ - чуть ли не единственное средство Вашего личного спасения в данной конкретной политической ситуации?..

Человек Коломойского, который вовсю интригует против Вашей политики?..

Реанимация и перестройка блока безопасности невозможна без замены руководства ВСУ - чем раньше Вы это поймёте, тем лучше для Вас и для страны.

3) Отстранение Авакова, превратившего МВД в огромное ОПГ - главного спрута, обескровливающего Украину и Ваш личный рейтинг.

Надеюсь, Вы уже убедились, что мифическая угроза от Порошенко - как политическая проблема неактуальна, у Вас совсем другие реальные проблемы, едва ли не номер один из которых - Аваков.

Убрать его немедленно и подальше, и радикально реформировать МВД - вот задача номер два, для будущего Украины и Вас лично.

4) Преследование активного патриотического сообщества, имеющее два источника: борьбу со страшным Порошенко и политику применения с Кремлем.

Патриоты Вам не враги - а одна из основных опор.

Если Вы реально начнёте реформировать страну, они станут одной из главных общественных групп, которые станут Вас поддерживать.

Потому, что они не за Порошенко или против Зеленского - они за Украину.

Смените политику договоряков с ОПЗЖ и Медведчуком.

Они, в отличии от патриотов, действительно хотят Вас использовать, подставить и поменять - на себя. И Кремль.

4) Экономика. Про неё пусть напишут экономисты.

---

Итак, спустя год, после выборов Зеленского в президенты, мы получаем ещё один шанс, начать сначала.

- Владимир Александрович.

Он вполне может оказаться последним шансом.

Думай.те.
 показати весь коментар
 
 
Нове свято в Україні. День дебіла святкується кожного року 21 квітня. Це свято українці встановили щоб увіковічити дату інавгурації Зеленського на пост президента.

З нагоди свята Офіс президента повідомив про ряд важливих призначень: віце-прем'єр міністром призначити Саакашвілі, радником Єрмака по корупції на митниці і в податковій екс-міністра фінансів Уманського, який пропрацював на посаді три тижні і був звільнений без попередження і пояснень.
 показати весь коментар
 
 
Обещайте. Надейтесь. Помните - время летит. Вас разорвут за ложь.
Уманский в качестве советника главы ОП будет разбираться с коррупционными схемами на таможне и в налоговой, - Ермак - Цензор.НЕТ 3693
 показати весь коментар
 
 
Так глава налоговой пел соловьём, что все схемы уже закрыты!?
Получается, что глава налоговой должен сесть или советник уже не нужен!
 показати весь коментар
 
 
Кинопродюсер предлагает профессиональному финансисту механизм... Офонареть!
 показати весь коментар
 
 
Когда будет расследование по Дерьмакам?
 показати весь коментар
 
 
скоро, будуть результати, вони з Уманським це розслідування очолили.
 показати весь коментар
 
 
Дерьмак против Дерьмака?
Интересные будут результаты....
 показати весь коментар
 
Дивна позиція Уманського. Він сказав, що поклав на стіл Зеленському всі схеми корупції на митниці, після чого Зеленський подав у Верховну Раду на його звільнення, не поговорив з ним і не пояснив за що звільнив. Тобто Вава Оманський миттєво звільнив Уманського за те, що він прийшовши у міністерство за три тижні роботи виявив факти величезної корупції. І після всього Уманський іде в радники до Єрмака, якого депутат із команди Зеленського звинувачує у корупції.
?????
 показати весь коментар
 
 
Это называется тайнами зюзеного двора.
 показати весь коментар
 
У прихильників зеленої чуми--кожний день це їхнє приниження,ганьба і хавання свого лайна.
 показати весь коментар
 
 
Думаете ............... Вот только никто не может найти в Конституции Украины, что Президент является исполнительной властью. Согласно статье 102 Конституции Президент Украины является Главой государства и выступает от его имени, является гарантом государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, соблюдения Конституции Украины, прав и свобод человека и гражданина, А наш Нелох уже год натягивает на себя функциональные обязанности Президента США, где он же и исполнительная власть. Весело будет, когда шустрым мальчиком займется Конституционный суд, а рано или поздно это произойдет. Так что пусть резвится, привлекает представителей различных правоохранительных структур и роет себе яму.
 показати весь коментар
 
 
В Ермака он может только советником по канцелярскими принадлежностями быть. Или у нас Конституция поменялась?
 показати весь коментар
 
 
Вивод---знаєш схеми корупції--очоли їх. Корупція вже вийшла на найвищий рівень керівників.
 показати весь коментар
 
 
Міністру фінансів потрібне бабло в держбюджеті; а раднику Єрмака - у власній кишені. От і вся різниця.
 показати весь коментар
 
Тільки не єрмака. Відверто захищати свій інтерес вміють, бо сорому не мають.
 показати весь коментар
 
Уманский только биографию себе испортит сотрудничая с этими барыгами и предателями.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору