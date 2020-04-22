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 Суспільство, Здоров'я
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 Вінницькі медики намагаються відновити нервову систему дворічного хлопчика, який перехворів на COVID-19, - ОДА

На Вінниччині лікарі намагаються відновити функції нервової системи дворічного Павлика, який пережив клінічну смерть і подолав COVID-19.

Про це розповів голова Вінницької ОДА Владислав Скальський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Про стан Павлика. На даний час хлопчик знаходиться в обласній дитячій клінічній лікарні, йому проводять терапію для відновлення функцій центральної нервової системи. Соматично дитина стабільна, але залишаються, на жаль, суттєві зміни зі сторони центральної нервової системи", - повідомив Скальський.

За його словами, аби впоратися із хворобою малюка, медики повинні ще довго, наполегливо і ретельно працювати.

Як повідомлялося, дворічний Павлик – пацієнт з найважчим перебігом COVID-19 у дітей в Україні. Він пережив клінічну смерть, тривалий час був підключений до апарату ШВЛ. Його цілодобово позмінно лікували чотири бригади медиків Могилів-Подільської лікарні інтенсивного лікування, які самоізолювалися разом із дитиною на весь час її хвороби. Хлопчик одужав від коронавірусу, але потребує тривалого неврологічного лікування від завданих хворобою ускладнень.

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Станом на ранок середи на Вінниччині зафіксовано 349 лабораторно підтверджених випадків COVID-19 на 24 адміністративних територіях, в тому числі, у 24 дітей. За останню добу виявлено 11 випадків коронавірусу.

На стаціонарному лікуванні перебувають 55 пацієнтів, п’ятеро з них – у важкому стані, отримують кисневу підтримку на апараті СІПАП.

В області одужали від COVID-19 30 осіб. Зареєстровано три летальні випадки від коронавірусної інфекції у дорослих.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190804
 
 
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Что это значит- "существенные изменения со стороны центральной нервной системы"? Винницкие медики пытаются восстановить нервную систему 2-летнего мальчика, переболевшего COVID-19, - ОГА - Цензор.НЕТ 2055
И где он мог заразиться? Мамка вывела "подышать воздухом"?
Выздоравливай скорее, малыш!
А врачи наши- герои просто....
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это значит, что корона поражает не только лёгкие, но и мозговую оболочку, например нюх отпадает от этого...
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Это значит что пострадала от гипоксии ЦНС пока он был на ИВЛ. К сожалению случаи полного восстановления после этого редки
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Нє развадітє паніку!!! Ета абичний гріп!! Єслі би рібьонак єздів на трахтаре і тяпнув сто ґрам пєрєд паходам в сауну з козочками, нічого б не було!
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