Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє агентство Argus.
Як наголошується в повідомленні, нижчою ціна була 1 квітня, коли становила 10,54 доларів за барель - це стало мінімальним значенням з березня 1999 року.
Знижка на Urals у Північно-Західній Європі залишилася на колишньому рівні: 1,75 доларів за барель до північноморського еталону.
У Середземномор'ї вартість партій Urals обсягом по 80 тис. тонн у вівторок знизилася на 5,17 доларів до 12,09 доларів за барель (cif Аугуста). Це стало мінімальним значенням з березня 1999 року, коли ціна опускалася до 11,74 доларів за барель.
та
націоналізація збитків
Уважно читайте перед покупкою, де цей товар виготовлений! Ні російському, а також ні білоруському (Білорусія це союзник росії)
Ждём.
Медведь-шалун вдруг стал реветь:
- Мне бизнес в руку …то есть в лапу!
Не плачь, жена, добуду и на мед,
И на курортную Анапу!
Деревья тащит на базар,
Аж со спины струится пар…
Огромен на колоды спрос:
Мошна трещит, убытку с гулькин нос,
Хоть и болит слегка спина…
Прошло три дня - торговая война:
Бобер вышатывает пень,
Колоды тащит в дол Олень,
На рынок ствол
Вниз тянет Вол
И даже хиленький Зайчишко
Волочит на базар бревнишко…
Цена на лес-кругляк упала,
Спина трещит, копилка отощала…
Медведь, кто продает одно сырье,
Получит медный грошик за свое.