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 Економіка
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Все про:нафта (171) ціни (283)

 Вартість російської нафти Urals упала до 11 доларів за барель

Вартість російської нафти Urals у Північно-Західній Європі 21 квітня в абсолютному обчисленні знизилася на 5,92 доларів до 11,59 доларів за барель (cif Роттердам).

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє агентство Argus.

Як наголошується в повідомленні, нижчою ціна була 1 квітня, коли становила 10,54 доларів за барель - це стало мінімальним значенням з березня 1999 року.

Знижка на Urals у Північно-Західній Європі залишилася на колишньому рівні: 1,75 доларів за барель до північноморського еталону.

У Середземномор'ї вартість партій Urals обсягом по 80 тис. тонн у вівторок знизилася на 5,17 доларів до 12,09 доларів за барель (cif Аугуста). Це стало мінімальним значенням з березня 1999 року, коли ціна опускалася до 11,74 доларів за барель.

Читайте також: Ціна нафти Brent опустилася до 18 доларів за барель. Такого не було з 2001 року

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190801
 
   
 Топ коментарі
 
Путлерку не до этого. Ему особый статус Донбасса подавай. Полностью потерявшая связь с реальностью мразь.
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а ще комусь потрібна оця неякісна нафта? З хлором?
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цапам помогать не будем - они нам не братья не какие и точка )))
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хотя батрачить за еду -ну как нам обещали по два - надо подумать))))
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Та ну нафіг - вони ледацюги. Їх їжа буде дорожче обходитися, ніж вони "напрацюють".
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Это победа Порошенка и Свинарчуков! Правда троль?! )))
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приватизація прибутків
та
націоналізація збитків
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да? украина, которая тоже добывает нефть уже так сделала? а когда?
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Путлерку не до этого. Ему особый статус Донбасса подавай. Полностью потерявшая связь с реальностью мразь.
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Новости идут с явным опоздание , нефть за последние 3-4 часа выросла на 5 $
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А что толку, если мировая экономика рухнула, когда цена нефти ниже 80 долларов за баррель опустилась?
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ти правий! мочно рванула на самий вєрх аж до 21 бакса!
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Та Брент по состоянию на 19 30 двадцать баксов за бочку, кому нахер сдался тот низкокачественный Уралс?
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расеяни запомните ваш Сечин просто гений переговорного процесса... запомните это!)) в долгий путь ватнечки!
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Давайте дожмемо кацабських окупантів! Треба перестати купляти їх шампуні, зубну пасту, мило, дрелі, бензопили. Це те що я бачив на прилавках наших магазинів з російського. І ніяких машин ВАЗ не купуємо не беушних не нових. Хай ці відра з гайками гниють або на російських складах, або в недоумків в гаражах (які додумалися купляти російське гімно)
Уважно читайте перед покупкою, де цей товар виготовлений! Ні російському, а також ні білоруському (Білорусія це союзник росії)
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Когда распался совок был баррель 20$.
Ждём.
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саэ- доход от нефти 80% бюджета,норвегия - 60%, россия - 40%.
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Эх... зафиксировать бы ее года на три- четыре
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Не совсем точно.поднялась!до 11$.позавчера цена была -2$.это скачок вверх.ну как скачок...подскок...в любом случае попадос нефтекарлику конкретный.смотрим за рублем.100за бакс ..думаю на той неделе вполне реально.
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нет , карлик будет держать курс фу - *** изо всех сил , так как народ при курсе выше 100 очень обеднеет , начнутся волнения . Курс 75 за бакс быстрее ведёт к истощению валютных резервов московии и это отлично
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у кацапов больше половины месторождений при цене ниже 35 становятся убыточными и закрыть так просто тоже не получится, консервация скважин дорогой и сложный процесс
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При том что рашке транспортировка нефти до границы с белорусью стоит 20 долларов 😂😂😂😂
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Медведь-бизнесмен
Медведь-шалун вдруг стал реветь:
- Мне бизнес в руку …то есть в лапу!
Не плачь, жена, добуду и на мед,
И на курортную Анапу!
Деревья тащит на базар,
Аж со спины струится пар…
Огромен на колоды спрос:
Мошна трещит, убытку с гулькин нос,
Хоть и болит слегка спина…
Прошло три дня - торговая война:
Бобер вышатывает пень,
Колоды тащит в дол Олень,
На рынок ствол
Вниз тянет Вол
И даже хиленький Зайчишко
Волочит на базар бревнишко…
Цена на лес-кругляк упала,
Спина трещит, копилка отощала…

Медведь, кто продает одно сырье,
Получит медный грошик за свое.
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Она уже была минусовой, так что в тексте ошибка, на самом деле цена упала до -344567889 долл.!
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Так весь фокус в том , что ни по какой цене нефть нельзя продать , нефть не покупают потому , что её негде хранить , нет спроса . Это закончится тем , что московии придётся в буквальном смысле затыкать скважины . А так как на московии очень много скважин со времён совка и нефть из них добывается " качалками " , то при остановке нефтедобычи эти скважины будет невозможно снова использовать , либо это будет стоить слишком дорого . У саудов и амеров таких проблем нет .То есть московия может безвозвратно потерять некоторую часть своих нефтяных запасов ( рентабельных осталось на московии не так много ) . Очень даже хорошо.
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