 З чотирьох осередків вогню в Чорнобильській зоні один ліквідовано, на трьох здійснюється локалізація, - ДСНС

Про це заявив заступник голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Руслан Білошицький на онлайн брифінгу 22 квітня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На цей час усі осередки пожеж на території трьох лісництв на півночі Житомирщини локалізовано. Осередків відкритого вогню немає, проводяться заходи щодо їх остаточної ліквідації. Щодо пожеж у Чорнобильській зоні відчуження: з чотирьох осередків вогню один ліквідовано, на трьох проводиться локалізація, спостерігається задимлення, але воно значно менше порівняно з попередніми днями", — поінформував Білошицький.

Посадовець додав, що до гасіння пожеж у Житомирській області залучено 1030 чоловік та близько 180 одиниць техніки від ДСНС, Держлісагентства, Нацполіції та місцевих органів влади. У Чорнобильській зоні працює 1020 чоловік та 280 одиниць техніки.

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Він уточнив, що для гасіння верхових пожеж та проведення розвідки щодня застосовується авіація, вона працює майже увесь світловий час, близько 13 годин на день: 3 літаки та 3 пожежних вертольоти.

Як повідомлялося, у Чорнобильській зоні триває ліквідація пожежі, яка почалася ще 4 квітня. На території Житомирської області пожежі гасять із 16 квітня. Вони охопили територію понад 4 тис. гектарів.