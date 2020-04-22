 Путін у телефонній розмові з Меркель заявив про необхідність закріплення особливого статусу Донбасу

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кремля.

Зазначається, що особливу увагу було приділено питанням боротьби з пандемією коронавірусу. Наголошено на важливості тісної координації міжнародних зусиль на цьому напрямку за активної участі Всесвітньої організації охорони здоров'я

"Надано позитивну оцінку обміну утримуваних осіб між Києвом, "ДНР" і "ЛНР", який відбувся днями. Акцентована необхідність послідовної реалізації мінського "Комплексу заходів" і рішень, ухвалених на самітах в "нормандському" форматі. Зазначено, зокрема, що українська влада повинна виконувати зобов'язання з політичних аспектів врегулювання, включаючи законодавче закріплення особливого статусу Донбасу", - йдеться в повідомленні на сайті Кремля.

Також були порушені питання, пов'язані з розвитком ситуації в Сирії та Лівії, а також нинішнім становищем на світовому ринку нафти.

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