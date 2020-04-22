 Путін у телефонній розмові з Меркель заявив про необхідність закріплення особливого статусу Донбасу

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кремля.
Зазначається, що особливу увагу було приділено питанням боротьби з пандемією коронавірусу. Наголошено на важливості тісної координації міжнародних зусиль на цьому напрямку за активної участі Всесвітньої організації охорони здоров'я
"Надано позитивну оцінку обміну утримуваних осіб між Києвом, "ДНР" і "ЛНР", який відбувся днями. Акцентована необхідність послідовної реалізації мінського "Комплексу заходів" і рішень, ухвалених на самітах в "нормандському" форматі. Зазначено, зокрема, що українська влада повинна виконувати зобов'язання з політичних аспектів врегулювання, включаючи законодавче закріплення особливого статусу Донбасу", - йдеться в повідомленні на сайті Кремля.
Також були порушені питання, пов'язані з розвитком ситуації в Сирії та Лівії, а також нинішнім становищем на світовому ринку нафти.
С Меркель об особом статусе Донбасса, с Марсианами об особом статусе Лунных морей.
Главное чтоб с одинаковым итогом))
зелёная!!!!
Надеюсь, что Меркель в добром здравии!
- Доктор, у меня это... слабость по мужской части.
- Ну, что ж, Вам уже за семьдесят, пора уже.
- А вот соседу тоже семьдесят, и он говорит, что у него все нормально!
- Ну так и Вы говорите! Или с языком тоже проблемы?
Путяра, ублюдок, Украина ничего тебе не "должна". Кому мы должны - всем прощаем.