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 Політика України, За кордоном
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Все про:Меркель (687) Путін (16487) Донбас (15793)

 Путін у телефонній розмові з Меркель заявив про необхідність закріплення особливого статусу Донбасу

Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Росії Володимир Путін обговорили врегулювання ситуації на Донбасі в режимі телефонної розмови.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кремля.

Зазначається, що особливу увагу було приділено питанням боротьби з пандемією коронавірусу. Наголошено на важливості тісної координації міжнародних зусиль на цьому напрямку за активної участі Всесвітньої організації охорони здоров'я

"Надано позитивну оцінку обміну утримуваних осіб між Києвом, "ДНР" і "ЛНР", який відбувся днями. Акцентована необхідність послідовної реалізації мінського "Комплексу заходів" і рішень, ухвалених на самітах в "нормандському" форматі. Зазначено, зокрема, що українська влада повинна виконувати зобов'язання з політичних аспектів врегулювання, включаючи законодавче закріплення особливого статусу Донбасу", - йдеться в повідомленні на сайті Кремля.

Також були порушені питання, пов'язані з розвитком ситуації в Сирії та Лівії, а також нинішнім становищем на світовому ринку нафти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Упевнений у тому, що за мою каденцію ми закінчимо війну на Донбасі, - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190794
 
 
 Топ коментарі
 
Необходимо закрепить особый статус Сибири, Чечни, Дальнего востока, Урала. Вообще пора уже расчленить РФ на независимые государства.
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Закрепляй...у себя на расее.
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Всего лишь год назад эту плешивую карликовую моль возили рылом по столу, требовали выполнения Минска и накидывали санкции. Теперь #уйло московское возит рылом по столу #уйло криворожско-оманское, а Украина и украинские граждане (не путать с быдлом) выглядят как потерпевшие из фильмов для взрослых. Быдло73 сделало выбор....
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Какой активный *****!
С Меркель об особом статусе Донбасса, с Марсианами об особом статусе Лунных морей.
Главное чтоб с одинаковым итогом)) Путин в телефонном разговоре с Меркель заявил о необходимости закрепления особого статуса Донбасса - Цензор.НЕТ 4654
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И это в то время, когда еще с половцами и печенегами вопрос не решен!
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ОБНУЛЕННАЯ КОРОНОВИРУСНАЯ ШАВКА.... еще не подохла.... еще и тявкает окурок...
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Да и Крымский хан на Изюмском шляху озорничает...
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закрепляй цену на нефть по 10 долларов за барель! Да на Кавказ поглядывай, "Ампиратор" гребаный!
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Ну да, а то верный нукер не получив дани и осерчать может. А при его нынешней оснастке первая и вторая чеченская могут показаться безобидной детской игрой.
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Какая разница, какой статус? Мы же живем на одной планете. Главное чтобы у людей хлебушек был!
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Шура Семенец. Главное, чтобы Х**ло ушло из Крыма и Донбасса.
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Все живут на одной и лишь паРаша на другой. Вот закрепляйте у себя там, на планете, статусы какие хотите.
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Нет кацарылый у вас другая планета,называется козлостан.
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А захват чужих територий , убийство наших солдат - это как? мы ж "живем на одной планете"
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Ребят, спасибо за поддержку, но суть посыла была как раз в том, чтобы не давать никакого особого статуса ЛДНР, а оставить пока как есть, т.е. не идти на поводу у х@#ла.
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Необходимо закрепить особый статус Сибири, Чечни, Дальнего востока, Урала. Вообще пора уже расчленить РФ на независимые государства.
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А дед кабай по прежнему в плену своих психопатических фантазий. Клован хочет ещё заглянуть в глаза шизофреника?
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Бий російських окупантів! Бий росію на суші, воді, в повітрі! Бойкот усім російським товарам і їхнім конченим машинам
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Отмечено, в частности, что украинские власти должны выполнять обязательства по политическим аспектам урегулирования, включая законодательное закрепление особого статуса Донбасса............... если заикнутся от этом у нас на уровне Конституции, то людей уже и карантин не остановит.
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Доставляет что Украину никто уже и не спрашивает, как папики порешают - так и будет. ******
зелёная!!!! Путин в телефонном разговоре с Меркель заявил о необходимости закрепления особого статуса Донбасса - Цензор.НЕТ 8854
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Маразматик опять за свое.
Надеюсь, что Меркель в добром здравии!
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Всего лишь год назад эту плешивую карликовую моль возили рылом по столу, требовали выполнения Минска и накидывали санкции. Теперь #уйло московское возит рылом по столу #уйло криворожско-оманское, а Украина и украинские граждане (не путать с быдлом) выглядят как потерпевшие из фильмов для взрослых. Быдло73 сделало выбор....
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Челюсть закрепи, чтоб не тряслась, ублюдок полтора метровый, когда ты здохнишь наконец.
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Я б не був таким оптимістом, водичка камінь точить, якщо водичка капає а камінець лежить на місці. Вован знає що робить, капає потихеньку.
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Нашего "барыгу" скинули, вот и некому торговаться с нашей стороны
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ПУТИН!!!!!А ТЫ НЕ ДИКТУЙ УКРАИНЕ ЧТО ЕЙ ДЕЛАТЬ,ЗАЙМИСЬ СВОИМИ ТУАЛЕТАМИ В ГЛУБИНКЕ!И НЕ ЛЕЗЬ СО СВОИМИ УБИЙЦАМИ В УКРАИНУ,ГРУЗИЮ, СИРИЮ И ОТВЕТЬ ЗА ЗБИТЫЙ БОИНГ,ЗА СКРИПАЛЕЙ,РАССЕЯ ЭТО ФАШИСТСКАЯ СТРАНА!!!!!!!!!!
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Блаблабла, говорится в сообщении на сайте Кремля.

- Доктор, у меня это... слабость по мужской части.
- Ну, что ж, Вам уже за семьдесят, пора уже.
- А вот соседу тоже семьдесят, и он говорит, что у него все нормально!
- Ну так и Вы говорите! Или с языком тоже проблемы?
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Никаких особых статусов...это бомба замедленного действия для Украины будет. По развалу страны...путин идет нах... у него проблемы большие в стране от и спешит...осталось не много подождать когда начнется экономический крах экономики РФ. Донецк и Луганск вернется сам на наших условиях, а не кремлевских.

Путін у телефонній розмові з Меркель заявив про необхідність закріплення особливого статусу Донбасу - Цензор.НЕТ 8982
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Донбасс (его часть) и так уже со статусом... Этот статус никто в мире не признаёт, а птнпнх хочет чтоб особо не признавали?
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А що там з постачанням зброї?З "отпускниками"?Як дотримуються права людини на окупованих територіях?Пані Меркель,передайте слухавку О.Зеркаль.Вона має що сказати.
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позвоните меркель и закрепите особый статус крыма
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Треба позбутися ілюзій щодо Московії. Вона була завжди загарбником, окупантом земель України, розбійником. Франція і Німеччина пані Меркель ніколи на ділі не підтримувала Україну, на початку нашої незалежності не приязно до цього відносилась, разом з Францією заблокувала вступ України до НАТО, гальмувала рух держави до ЄС і інших структур, фактично штовхала на підпис Мінських угод на умовах Москви, сприяли поверненню Московії в ПАСЄ, не визнали Голодомор українців на державному рівні (10 млн заморених голодом, німців менше загинуло в 2 світовій війні!!!!), будують Північний потік 2, сьогодні риторіка щодо зняття санкцій..... Вони завжди були на стороні Кремля, його партнерами в політиці та бізнесі і "начіхать" їм на Україну. Друзі та соротники "великого Пу" Макрон і Меркель тиснуть на Зе і буде здача України Зебілами по повній програмі Кремля. Їм віри немає. І це вже не жарти 95 кварталу а реальний розпад держави. Російські гроші не пахнуть а демократія і справедливість почекають. ЄВРОПА ПРОДАЖНА
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Отмечено, в частности, что украинские власти должны выполнять обязательства по политическим аспектам урегулирования, включая законодательное закрепление особого статуса Донбасса", - говорится в сообщении на сайте Кремля.Источник: https://censor.net.ua/n3190794

Путяра, ублюдок, Украина ничего тебе не "должна". Кому мы должны - всем прощаем.
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пусть хряпнет пару фуфыриков фиксажу и считает, шо фиксация состоялась. заодно ботокс тоже зафиксируется и не будет так мироточить, как у сивухи на лавочке.
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ну 6 лет одно и тоже, не надоело вообще писать про *****? война закончится только после ***** или капитуляцией украины, другого не может быть
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