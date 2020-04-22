 Зустріч у "нормандському форматі" була складною, але на колінах ніхто не стояв, - Зеленський

Про це він сказав у фільмі "Рік президента Зеленського", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Нормандська зустріч була складною, і всі це розуміють, на найвищому рівні, який тільки може бути. Але ніхто країну ж не здав, нічого такого не підписано. Ніхто на колінах, як говорили ... на колінах я буду стояти - нічого цього не зроблено", - зазначив він.
За його словами, результат переговорів вийшов дуже непоганим.
"Мені здається, що ми вийшли з дуже, дуже непоганим результатом. Не обірвався цей діалог, тому що після таких зустрічей люди можуть знову заморозити свої відносини на кілька років, і тоді не буде ніякого прогресу", - підкреслив Зеленський.
Но к сожалению, это ничтожество представляет там нашу страну!
Вот интересно, о чем Дерьмак уже договорился с Козаком, если эта встреча анонсирована?
Что на этот раз сдал Зебил со всей ОПГ???
моника, предатель, но ты обещал, ради мира в украине.
или теперь ты наживаешся на войне, ах ты сволочь ))))
Ти сам є здачею національних інтересів, але ти, тупий блазень, того не розумієш.
Прокацапська антиукраїнська тупа шмата на чолі України і перемога 5-ї колони - це і є здача України.
Он гордо сосал стоя!