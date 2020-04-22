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 Політика України
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Все про:Зеленський (5122) нормандська четвірка (1018)

 Зустріч у "нормандському форматі" була складною, але на колінах ніхто не стояв, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підкреслює, що зустріч лідерів країн "нормандського формату" в грудні 2019 року була складною, але після неї вдалося зберегти діалог, і при цьому не відбулося жодної здачі національних інтересів.

Про це він сказав у фільмі "Рік президента Зеленського", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Нормандська зустріч була складною, і всі це розуміють, на найвищому рівні, який тільки може бути. Але ніхто країну ж не здав, нічого такого не підписано. Ніхто на колінах, як говорили ... на колінах я буду стояти - нічого цього не зроблено", - зазначив він.

За його словами, результат переговорів вийшов дуже непоганим.

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"Мені здається, що ми вийшли з дуже, дуже непоганим результатом. Не обірвався цей діалог, тому що після таких зустрічей люди можуть знову заморозити свої відносини на кілька років, і тоді не буде ніякого прогресу", - підкреслив Зеленський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190791
 
 
 Топ коментарі
 
Не стоял, а вымаливал снисхождение.
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Бубочка явно нездоров на всю голову. Облизать хуйлу все причиндалы, согласится на формулу штангенциркуля, всякие согласительные советы с дырой, на отводы односторонние наших войск, на преследования волонтеров и АТОшников- эта падла считает достижением! Трындец полный. Он херой только хуйла, но не для Украины. Врагам страны - тюрьмы!
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Нажрались так, что на колени стать не могли. Лёжа петушились.
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Зеленський зростом ***** до матні? Чи він навприсядки?
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Бубочка явно нездоров на всю голову. Облизать ***** все причиндалы, согласится на формулу штангенциркуля, всякие согласительные советы с дырой, на отводы односторонние наших войск, на преследования волонтеров и АТОшников- эта падла считает достижением! Трындец полный. Он херой только *****, но не для Украины. Врагам страны - тюрьмы!
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Ну так він же сказав- він не зрадив національних інтересів РФ.
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Так как же не стоял, он же Пуйлу в очко заглядывал и потом рассказывал что, что-то там увидел, кажется рюсский мир.
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Это на этих встречах оманский ишак сумел заглянуть .уйлу прямо в карий глаз?
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тільки пані Меркель не всміхається, як ті дурники
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Їй лячно, що потрапила до такої компанії... Встреча в "нормандском формате" была сложной, но на коленях никто не стоял, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8680
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У обоих на нижнем фото довольные лица. Даже странно. Для московского педофила мальчик-нелох все же староват. Сорок два годика как не крути.
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та воно старе, не добачає трохи. може переплутав, трощки
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"Диалог не оборвался", потому что кое-кто начал выполнять требования *****, то есть требования террориста, взявшего людей в заложники.
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да да... никто ни ком не стоял, все "ку делали и приседали как макаки"))
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А на балалайкє? Калінку? Було дєло? Чи классіка, фортепіано?
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Да? А че это? Все же знают, что ********* ********* последние 100 лет все с колен никак встать не может из разрачковки. А тут они что - стали чудом каким-то?? У них же это генетически не предусмотрено, а предусмотрено - стоять раком пожизненно и терпеть анальное насилие веками.
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верим тебя буба касторский, как же тебе не верить...
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Он и не заметил, кто об него вытерли ноги и переступили.
Но к сожалению, это ничтожество представляет там нашу страну!
Вот интересно, о чем Дерьмак уже договорился с Козаком, если эта встреча анонсирована?
Что на этот раз сдал Зебил со всей ОПГ???
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но на коленях никто не стоял, - Зеленский

моника, предатель, но ты обещал, ради мира в украине.
или теперь ты наживаешся на войне, ах ты сволочь ))))
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"не произошло никакой сдачи национальных интересов"?
Ти сам є здачею національних інтересів, але ти, тупий блазень, того не розумієш.
Прокацапська антиукраїнська тупа шмата на чолі України і перемога 5-ї колони - це і є здача України.
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Буба имеет в виду, что с его ростом, ему даже на колени для этого становиться не обязательно.
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но на коленях никто не стоял...

Он гордо сосал стоя!
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