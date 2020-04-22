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 Політика України
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Все про:авіація (492) Зеленський (5122) ДП Антонов (7)

 Ми побудуємо державну авіакомпанію і зробимо замовлення нашому "Антонову", - Зеленський хоче створити державіаперевізника

Президент України Володимир Зеленський ініціює створення державної авіакомпанії, флот якої буде сформовано з літаків виробництва державного підприємства "Антонов", сказав він у фільмі "Рік президента Зеленського".

"Антонов" - велике підприємство з великою кількістю робочих місць. Жодного літака не побудовано за останні роки. Я не розумію, чому на внутрішніх рейсах не літають наші літаки. Де наші АН-и (літаки виробництва держконцерну "Антонов". - Ред.)? Ми з ними домовилися, зараз ми розробляємо програму, і ми це зробимо. Ми повинні зробити державну авіакомпанію. Це моя мрія - зробити державну сучасну авіакомпанію на рівні Turkish Airlines або "сінгапурських Авіаліній". Держава готова виділити на це гроші", - сказав Зеленський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зеленський зазначив, що таким чином держава не тільки створить національну авіакомпанію, а й забезпечить замовленнями державний авіаконцерн "Антонов", створивши додаткові робочі місця.

"Ми побудуємо і державну авіакомпанію і зробимо замовлення нашому державному "Антонову" і залучимо багато робочих місць", - резюмував Зеленський.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190790
 
   
 Топ коментарі
 
Померяйте этому клоуну температуру,или сразу вызовите санитаров.
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Дай боже нашому теляті вовка з"їсти.
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Дик є ж уже SkyUp, тільки його від Бєні якісь фейкові громадяни судовими позовами закидують...
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Померяйте этому клоуну температуру,или сразу вызовите санитаров.
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вы постройте, а затем скажете "мы построили"... а так только ломать умеете, да ляпать языком с пустого в порожнее
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Реальная доска достижений "величайшего"

Ми побудуємо державну авіакомпанію і зробимо замовлення нашому "Антонову", - Зеленський хоче створити державіаперевізника - Цензор.НЕТ 421
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Дик є ж уже SkyUp, тільки його від Бєні якісь фейкові громадяни судовими позовами закидують...
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В начале второго года лапшеизвержение существенно усилилось.
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І потім передамо її у бенін МАУ за 1€, по прихватизації.
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а не лучше ли государственную медицину для начала на ноги поставить?
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А что будет если он заработает меньше чем выделил ? А ничего не будет!
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А потім кораблі Южмаша государствєнних космоліній будут бороздіть простори Галактики. Дайош маршрут Місяць-Кривий Ріг
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Ахаххахах, вже мільйон долларів за вакцину винайдену пообіцяв, тепер он знову обіцяє якусь маячню. Одна маленька компанія в німеччині тільки на дослідженя можливості винайдення вакцини витратить 145 мільйони євро...Все що треба знати про інтелектуальний потенціал президента)))))))))))))))
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Хочу минуту молчания просто єтот поток слов поток шаблонов просто отвратителен мі уже живем в єпоху брежнева такой молодой а уже старик
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Чем это зелю вмазали, столько информации выдал за 10 минут? Экспериментальный герыч?
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Блин если бы хороший был самолет его бы покупали а то выйдет как с лаптестановским супердрочем ДРУ-100
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владимир слетал на закарпатье на ан72/74, посмотрел на учения с автоматами без магазина и, к очередному планам по донбассу, добавил планы на авиакомпанию и самолеты...
лучше план плохой, чем никакого
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Это как Ельцин в свое время пересадил всех чиновников на росийские авто , а недавно рАсия купила весь свой газ сама у себя ???

Это такому бизнесу что в Кривом роге учат ???
Мы построим государственную авиакомпанию и сделаем заказ нашему "Антонову", - Зеленский хочет создать госавиаперевозчика - Цензор.НЕТ 5308
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Антонов жив пока летает парк Ан-124 и Мрия. С такой оплатой труда, новые самолеты будут строить разве что директора с топменеджерами а ключи им подавать будут членкыни наглядовых рад.
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О том же подумал, пора возрождать Антонов!! даже если это порохоботам назло Ми побудуємо державну авіакомпанію і зробимо замовлення нашому "Антонову", - Зеленський хоче створити державіаперевізника - Цензор.НЕТ 784
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Я так понял что авиации и флоту Украины настает ПИСЕЦ !!!
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Авиация Украины - это до 2х десятков Ан-24/26/30, 3+1 Ан-32, 1 Ан-178, 2 Ан 148/158, 5-6 Ан72/74, Мрия + 4 Ан-124-100, 1 Ан-70(77,180...как его только не называли...) Вот и вся авиация.
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Бла-Бла-Бла-Бла....Турборежим, турборежим, турборежим...Бла-Бла-Бла....Ріст економіки на 40%, ріст економіки на 40%, бла...бла....
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Смотри вовчик, трахнет тебя за такие слова игорёк, да так, что швы на анус накладывать придётся.
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100% буде КорупціяКорупціяКорупціяКорупціяКорупція і ще раз Корупція.
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А что вам сейчас мешает сделать заказ для армии пограничников для мчс те же пожарные самолеты???
Будет как и с Павлоградским заводом языком чешут одно а денег не выделяют.Что с постройкой кораблей на каком этапе постройка корвета? Я так понял что Балто-Черноморский канал клоуны построили взялись самолеты строить.Уже почти два года строим и покупаем французские катера подписываем бумаги а катеров НОЛЬ ...
Так со всеми обещалками главное ролик снять и все все счастливы.
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гроші він дасть......ось подивитеся, що буде через 2 місяці.
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Щось Зебубочку прорвало сьогодні. Відійшов від вчорашнього свята?Чи переключився на понюшки...
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Карсон забористого кокса подбросил из запасников наркомата иностранных дел Лаптестана!
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Что значит "государственную"? За наши с вами деньги будут делать какую-то хрень не спросив разрешения? Когда у нас люди поймут, что государственное это наше (созданное или приобретенное на деньги налогоплательщиков)? Кстати, когда 3,14здят у государства, то это 3,14здят у нас!!!
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А почему тогда порты надо обязательно приватизировать , а Авиакомпанию можно и новую государственную создать ?

где тут рыночность , либерализм , либертарианство
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Глянув заголовки. В нас що скоро вибори президента? Ми зробимо, відкриємо, запустимо, посадимо...... Що це його так понесло? Скажіть хтось йому що це не обов'язково, кожного року повторювати заново
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В нас пішов другий рік @********** історій.
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Все заплановане в минулому році зробили ж, то тепер нові гранд проекти пропонують.
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Я же говорил это типичный мегапопулист, который все держит исключительно на обезаниях, когда старые уже нужно выполнять, а они не выполнены, он просто их отбрасывает и выдвигает новые, еще более грандиозные.
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да... уже и многие зебилы в этом убеждаются, скоро Зеленский станет совсем смешон и жалок
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В гостях у сказки. Наслаждайтесь. Лишь бы уши выдержали.
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Этот зеленый дебил масок не может населению пошить уже 2 месяца! )) Походу у него не все впорядке с головой ))
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"или через пруд выстроить каменный мост, на котором бы были по обеим сторонам лавки, и чтобы в них сидели купцы и продавали разные мелкие товары, нужные для крестьян."

клоун оно и есть клоун
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приезжаем мы с Павлом Ивановичем на приличных каретах в общество....
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Ну, что за очередной дебилизм? Откуда президент знает, что турецкие и сингапурские авиалинии летают на самолетах, произведенных в Турции и Сингапуре?
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А где Гиперлуп? Где грандиозный IT-парк во Львове? Где черт возьми хотя бы городок в Широком Лане?)
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Бывают и у клоунов серьезные идеи.... И это правильная мысль !
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... А потом вместе с Рогозиным полетим на Марс, Венеру и Юпитер.
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