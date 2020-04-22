 Зеленський вважає, що у Саакашвілі є потенціал, - ОП про можливе призначення експрезидента Грузії віцепрем'єром

"Президент України Володимир Зеленський зустрівся з екс-президентом Грузії Міхеілом Саакашвілі і поспілкувався про його бачення можливої допомоги в розвитку України. Міхеіл Саакашвілі відомий на міжнародній арені і вже показав досвід успішного впровадження реформ. Президент Зеленський вважає, що у пана Саакашвілі є потенціал для підтримки уряду України, і запропонував йому поділитися своїм баченням та розробками з урядом і парламентом України", - повідомили "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі Офісу Президента, передає Цензор.Н ЕТ.

Раніше стало відомо, що Зеленський запропонував Саакашвілі посаду віцепрем'єра з реформ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Усе змінити - позбутися бюрократії, з часом позбутися податків і трохи відійти від рекомендацій МВФ", - Саакашвілі. ВIДЕО