 Зеленський вважає, що у Саакашвілі є потенціал, - ОП про можливе призначення експрезидента Грузії віцепрем'єром

"Президент України Володимир Зеленський зустрівся з екс-президентом Грузії Міхеілом Саакашвілі і поспілкувався про його бачення можливої допомоги в розвитку України. Міхеіл Саакашвілі відомий на міжнародній арені і вже показав досвід успішного впровадження реформ. Президент Зеленський вважає, що у пана Саакашвілі є потенціал для підтримки уряду України, і запропонував йому поділитися своїм баченням та розробками з урядом і парламентом України", - повідомили "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі Офісу Президента, передає Цензор.Н ЕТ.
Раніше стало відомо, що Зеленський запропонував Саакашвілі посаду віцепрем'єра з реформ.
Якщо погоджуватися, то лише на прем'єра...
Пыль на ботинках Саакашвили считает потенциал Саакашвили!!!!!
****** должен быть всеобъемлющим.
Ну, не може Саакашвілі бути другим ....
Смотря на єти потуги можно сказать а как Ві братці не хвалитесь а не на что Ві не годитесь
Як у воду дивився.
🤣🤣
Там обсуждают год президенства Зеленского ..
Но главное заявление Киселева - большенство (73%) народа Украины заслуживает на такого президента ..
Ну что порохоботы палива совсем нет уже вот этот мэм про 73% даже Соловьев говорит все по методичке
Я рад, что пришло понимание востребованности Михаила у новой власти - во всяком случае Миша расставит точки над i в вопросе "ху из мистер Зеленский".
Все что там было сделано, это под руководством Кахи Бендукидзе. Умнейший был человек. Да и американское бабло. Штаты профинансировали все реформы в Грузии, а эта жирная свинья Сраканакуйшвили только гавкал на всех опозиционеров, сажал и убивал их. Тем более надо учесть, что Грузия - малюсенькая страна, типа Одесской обл. Порох дал максимум полномочий Сраканакуйшвили, и он быстренько обосрался и обвинил в этом всех, кроме себя. В общем обвинил всех кого только мог.
Все намного проще. Какой умный пойдет работать к ЗЕленой шмаркле, это пятно на всю жизнь. вот и собирает бубочка всякое дерьмо такое как Михо. Запасаемся попкорном и смотрим этот цирк.