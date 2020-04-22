 Московського чиновника Ошаріна знайшли мертвим в окупованому Криму

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російське державне інформагентство ТАСС.

"Заступника голови столичного департаменту культури Москви Леоніда Ошаріна виявлено мертвим на території Криму. В даний час з'ясовуються причини його смерті", - цитує агентство слова джерела в правоохоронних органах.

За словами джерела, на тілі чиновника не було слідів насильницької смерті.

Інформацію про виявлення тіла Ошаріна підтвердили в Мосміськдумі.

Про те, що чиновник із Москви пропав у Криму, стало відомо 21 квітня, уточнює російське видання "Медуза". Востаннє Ошаріна бачили в Ялті 30 березня. Пізніше інформацію про його зникнення підтвердила дочка чиновника.

За попередніми даними, Ошарін наклав на себе руки. Його тіло знайшли в орендованій квартирі у центрі Ялти.

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