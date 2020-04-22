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 Московського чиновника Ошаріна знайшли мертвим в окупованому Криму

Заступника глави департаменту культури Москви Леоніда Ошаріна, який зник безвісти місяць тому, знайшли мертвим в окупованій Ялті. За попередніми даними, він наклав на себе руки.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російське державне інформагентство ТАСС.

"Заступника голови столичного департаменту культури Москви Леоніда Ошаріна виявлено мертвим на території Криму. В даний час з'ясовуються причини його смерті", - цитує агентство слова джерела в правоохоронних органах.

За словами джерела, на тілі чиновника не було слідів насильницької смерті.

Інформацію про виявлення тіла Ошаріна підтвердили в Мосміськдумі.

Про те, що чиновник із Москви пропав у Криму, стало відомо 21 квітня, уточнює російське видання "Медуза". Востаннє Ошаріна бачили в Ялті 30 березня. Пізніше інформацію про його зникнення підтвердила дочка чиновника.

За попередніми даними, Ошарін наклав на себе руки. Його тіло знайшли в орендованій квартирі у центрі Ялти.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190782
 
 
 Топ коментарі
 
увидеть Крым - и умереть)))
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не пошла московская культура в Крыму...
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Биндеровские фошысты или водка скосила?
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Щоб його вистежити коронавірусу знадобився цілий місяць..
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Плохо, что покончил с собой, лучше было бы если бы его убили Московского чиновника Ошарина нашли мертвым в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 6635
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Рубаї з цього приводу:

Предстал перед Всевышним аксакал Касим,
И стержень детородный да пребудет с ним.
Его мы завернули в погребальный саван,
Помянем мать его... И тот же стержень - с ним.
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Отдохнул. Правильно поставить ударение.
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Каждый кацап должен знать, что его свинское появление в гостях у Украины без её приглашения равносильно смерти и чревато непредсказуемыми последствиями !
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Это вам совкам позорным поздравление с юбилеем рождения вашего тотемного вожака Членина.
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От , чуваку , так надоело это бабало *********** , что решил-таки удавиться... ( "многие верят" (с) )
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Замглавы столичного департамента культуры Леонид Ошарин предположительно совершил самоубийство

Об этом сообщил депутат Мосгордумы Евгений Герасимов. При этом он отметил, что это «странный» суицид, поскольку у умершего перерезано горло.
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Перерезанное горло и формулировка :"следов насильственной смерти не обнаружено", плохо сочетаются
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