Про це він заявив у фільмі "Рік президентства Зеленського", передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Був один генпрокурор (Руслан Рябошапка - Ред.), він показав результат, але результат низький. На жаль, але так і є. Треба визнавати. Звільнено цього генпрокурора, взяли іншу. Будемо дивитися, чекати результат. Якщо вона не покаже результат, буде третій генпрокурор", - заявив глава держави.
У тому ж і заковика.
Чи це для тебе надто інтимне?
Чи ти влюбльон в *****?
Колись.
ти котрий з двох?
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А потім буде четвертий, п'ятий... Ми счітаєм, таєм, таєм. Ми рахуєм....
Вообще я так думаю, сегодняшняя диверсия Зебила - это отвлечение внимания от банковского закона.
Что-то мне подсказывает, что следующим будет Юзик, за ним существо из дамбаса Сивохо.