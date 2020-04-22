 Якщо Венедіктова не покаже результат, то буде третій генпрокурор, - Зеленський

Про це він заявив у фільмі "Рік президентства Зеленського", передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Був один генпрокурор (Руслан Рябошапка - Ред.), він показав результат, але результат низький. На жаль, але так і є. Треба визнавати. Звільнено цього генпрокурора, взяли іншу. Будемо дивитися, чекати результат. Якщо вона не покаже результат, буде третій генпрокурор", - заявив глава держави.

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