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 Суспільство, Технології
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Все про:Зеленський (5122) електронні документи (56) Мінцифри (35)

 Ми запустили цифрові паспорти українців у додатку "Дія", - Зеленський

Міністерство цифрової трансформації України відкрило доступ до цифрових аналогів паспортів у додатку "Дія".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив під час онлайн-трансляції президент Володимир Зеленський.

"Ми одні з перших, хто реалізував цифрові паспорти, і точно перші, хто надав їм ті ж права, які є для пластикових і паперових документів", - сказав він.

За словами президента, цифровий паспорт можна буде використовувати у всіх сферах життя українців.

"По завершенню карантину цифровий паспорт стане невід'ємною частиною життя більш ніж для 19,5 млн громадян України, у яких сьогодні є ID-картка або біометричний паспорт громадянина", - підкреслив Зеленський.

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У Мінцифри підкреслили, що за допомогою цифрових паспортів українцям будуть доступні подорожі поїздом і літаком, поштові послуги, банківські операції, підтвердження віку, медичні та готельні послуги, підтвердження особи в правоохоронних органах, користування бібліотеками, послугами зв'язку, отримання держпослуг у центрах їх надання та на порталі "Дія", вхід в адмінбудівлі та отримання грошей при поверненні товару.

Як зазначив віцепрем'єр міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, реалізована в системі "Дія" система безпеки - сучасна і повністю безпечна.

"Наші партнери - компанія EPAM - допомогли нам розробити систему перевірки документів за допомогою QR-коду. І сьогодні це найбезпечніший спосіб перевірки паспорта", - сказав він.

За словами Федорова, кожен українець, який використовує додаток, може впевнитися в дійсності документа іншої людини, що використовує додаток.

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Глава Державної міграційної служби Максим Соколюк під час презентації повідомив, що закордонний паспорт вже оформили майже 16 млн громадян України, id-картку - майже 4 млн. Він також зазначив, що, використовуючи id-картку, вже можна подорожувати в Грузію і Туреччину, на черзі - ще дві країни.

За словами Соколюка, в тестуванні цифрових паспортів брали участь 29,5 тис. українців.

Як повідомлялося, 15 квітня Кабінет міністрів України схвалив постанову про електронні паспорти в додатку "Дія", підтвердивши їхній статус цифрового аналога паперових документів.

3 квітня Мінцифри почало тестувати в мобільному додатку "Дія" ID-картки та біометричні закордонні паспорти.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190779
 
 
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Эти п.идарасы потом обяжут нас и голосовать по этим дебильным приложениям.
И ведь зебилы схавают!!!
Как вы думаете, какие будут результаты???
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Дiя - самое бездарное и криворукое приложение, какое только можно представить! Пробовал его недавно. Апофеоз распила государственных денег.
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Честно набор популистских клеше что год назад что сейчас только сейчас уже воспринимается все с иронией и дулей в кармане бухти бухти мне голос твой приятен и все
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это никогда не заменит пластиковые или бумажные реальные паспорта
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решена самая важная на сегодня проблема
дегенераты,а не лучше было бы направить эти деньги на медицину,скажем,на помощь онкобольным?да мало ли у нас мест где требуется финансирование
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Ну почему же? Такого прорыва в истории Украины еще не было!
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Чёт не вижу свой биометрический загранник. Или его запустили только для Зеленского?
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