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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Рік Зеленського Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Політика України, Здоров'я
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 Після коронавірусу потрібно міняти підхід до медреформи. Ми тільки зараз побачили, що у нас, окрім медиків, нічого немає, - Зеленський

Після завершення епідемії коронавірусу необхідно міняти підхід до реформування системи охорони здоров'я, вважає президент України Володимир Зеленський.

"Зараз багато питань до медреформи. Коронавірус показав, що це за медреформа: лікарні не готові, кількості ліжок для інфекційних хворих недостатньо, заробітна плата дуже низька. Інфраструктури медичної немає", - констатував він в ефірі "Україна24", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Всі нам говорили, що в Україні є запас масок, є 3 тис. апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ), є десятки лабораторій. На початку епідемії у нас було п'ять непрацюючих лабораторій, зараз - 35 працюючих. ШВЛ не було навіть 1 тис., були прострочені маски. Коли ми великими літерами на кожному плакаті пишемо - друга черга медреформи, то розуміємо: після коронавірусу необхідно повністю змінити підхід. Ми тільки зараз побачили, що у нас, окрім медиків, нічого немає", - додав президент.

За словами Зеленського, наразі налагоджено постачання засобів індивідуального захисту і запускають у роботу українського виробника ШВЛ.

"Є вантажі із засобами лікування і захисту. Понад 20 літаків ми вже відправили і прийняли. І зараз запускаємо вітчизняного виробника ШВЛ", - сказав він.

Читайте також: МОЗ не допустить звільнення медпрацівників під час реалізації другого етапу медреформи, - Степанов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190778
 
 
 Топ коментарі
 
Странно.
Целый год какие-то странные люди возглавляли Минздрав, а они только сейчас увидели, шо у них есть только врачи.
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Вот попередники сволочи - не предвидели коронавирус заранее и не запасли тестов. И масок не запасли так, чтобы и Зеленским продать хватило и народу. Запасли только на продать Зеленским.
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да ты и медиков потеряешь, осел!
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Вот попередники сволочи - не предвидели коронавирус заранее и не запасли тестов. И масок не запасли так, чтобы и Зеленским продать хватило и народу. Запасли только на продать Зеленским.
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в першу чергу треба міняти президента бо його в нас немає
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Только увидел?
Для этого понадобился год и коронвирус.
НЕ ТРОГАЙ!!!!
ПУСТЬ ХОТЬ КАК_ТО РАБОТАЕТ!!!!!
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"Все нам говорили, что в Украине есть запас..." Источник: https://censor.net.ua/n3190778..

Они просто не знали ,что президент не лох, вот и вешали лапшу на уши.
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У него кроме медиков ничего нет. Похоже на какой-то бред.
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нові кіносеріали будуть знімати,100%.
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Треть уже выехали за рубеж. прозрели! Уже медсестра засланная Супрун не "гений"...геноцид медицины за последние 6 лет.
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тю, так об этих запасах вы же и трындели, что все чипи-пики, у нас все есть, спокуха, 3000 аппаратов ивл...у него там кофликт полушарий в голове или что это за фигня?
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Странно.
Целый год какие-то странные люди возглавляли Минздрав, а они только сейчас увидели, шо у них есть только врачи.
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"мы только сейчас увидели" ??
Он это серьезно?? а что ж он как боевой петух на Пороха на стадионе наскакивал и орал "медицины нет" ????
т.е. выясняется, тогда ее не было, но он увидел это только через год ???? Після коронавірусу потрібно міняти підхід до медреформи. Ми тільки зараз побачили, що у нас, окрім медиків, нічого немає, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8834
а всю жизнь он прожил в Украине и не видел, что ее не было??
Мало того, у нас БЫЛИ медики. Но при этом уроде более 1000 зараженных и боюсь посчитать, кол-во умерших среди них.
Т.е. он заразил и убил врачей, не обеспечив их защитой. Последнее, что у нас было!
Как его еще земля носит !?
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дибіли, напишіть лікарям нормальний алгоритм прийому і огляду пацієнтів. у Ганапольського на Ехо України мужик на початку все пояснив. з таким алгоритмом Степанов повиен сам пацієнтів оглядати.
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Чего оно мелет?мы это кажный день наблюдаем.да и чего хвалиться ивл...маски..другие болезни победили уже?реформатор хренов.медицину не реформировать-создавать с нуля надо.уже форматнули...дзебил.
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Медреформа была только начата и далеко не закончена, а теперь появился удобный повод реформу медицины убить. В общем, не будет никаких реформ в медицине, люди Януковича и Богатыревый разберутся там в Минздраве.
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Медики перевели все в медяки, поэтому и нет ничего, пусть карманы вывернуть.
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Врачей тоже нет уже .в привычном понимании этого слова.больше коммерсанты от медицины.заняться здравохранением вплотную вопрос первейший.ежу понятно.но решить его так...как уже видно ...собрался звезда омана.поверхностными.косметическими мерами.не годится.на просевшем фундаменте прочное здание не построишь...
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а ведь еще год назад что то было ))))
лихо ты управляешься
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После короновируса из медиков выживут только педики, а их реформировать нет острой необходимости.
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