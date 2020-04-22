 Після коронавірусу потрібно міняти підхід до медреформи. Ми тільки зараз побачили, що у нас, окрім медиків, нічого немає, - Зеленський

"Зараз багато питань до медреформи. Коронавірус показав, що це за медреформа: лікарні не готові, кількості ліжок для інфекційних хворих недостатньо, заробітна плата дуже низька. Інфраструктури медичної немає", - констатував він в ефірі "Україна24", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Всі нам говорили, що в Україні є запас масок, є 3 тис. апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ), є десятки лабораторій. На початку епідемії у нас було п'ять непрацюючих лабораторій, зараз - 35 працюючих. ШВЛ не було навіть 1 тис., були прострочені маски. Коли ми великими літерами на кожному плакаті пишемо - друга черга медреформи, то розуміємо: після коронавірусу необхідно повністю змінити підхід. Ми тільки зараз побачили, що у нас, окрім медиків, нічого немає", - додав президент.
За словами Зеленського, наразі налагоджено постачання засобів індивідуального захисту і запускають у роботу українського виробника ШВЛ.
"Є вантажі із засобами лікування і захисту. Понад 20 літаків ми вже відправили і прийняли. І зараз запускаємо вітчизняного виробника ШВЛ", - сказав він.
Для этого понадобился год и коронвирус.
НЕ ТРОГАЙ!!!!
ПУСТЬ ХОТЬ КАК_ТО РАБОТАЕТ!!!!!
Они просто не знали ,что президент не лох, вот и вешали лапшу на уши.
Целый год какие-то странные люди возглавляли Минздрав, а они только сейчас увидели, шо у них есть только врачи.
Он это серьезно?? а что ж он как боевой петух на Пороха на стадионе наскакивал и орал "медицины нет" ????
т.е. выясняется, тогда ее не было, но он увидел это только через год ????
а всю жизнь он прожил в Украине и не видел, что ее не было??
Мало того, у нас БЫЛИ медики. Но при этом уроде более 1000 зараженных и боюсь посчитать, кол-во умерших среди них.
Т.е. он заразил и убил врачей, не обеспечив их защитой. Последнее, что у нас было!
Как его еще земля носит !?
лихо ты управляешься