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 Суспільство, Здоров'я
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 5-річну дівчинку з COVID-19 підключили до апарату ШВЛ у Чернівцях, - ОДА

У Чернівцях у реанімації обласної дитячої лікарні у важкому стані перебуває 5-річна дівчинка, у якої підтвердили коронавірусну інфекцію. Дитину підключили до апарата штучної вентиляції легенів.

Про це в Facebook повідомляє Чернівецька ОДА, передає Цензор.НЕТ.

"У реанімації обласної дитячої лікарні перебуває 5-річна дівчинка із Чернівців. Вона у важкому стані, підключена до апарату штучної вентиляції легень. У дівчинки діагностували коронавірус", - йдеться в повідомленні.

Також в Чернівецькій облдержадміністрації повідомили, що в цілому в медустановах області станом на 22 квітня перебувають 409 осіб. З них у 188 пацієнтів підтверджений коронавірус, інші - з підозрою.

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"У медичних установах станом на 22 квітня перебувають 47 пацієнтів у важкому стані, з них в реанімації - 35, на апаратах штучної вентиляції легенів - 6", - додали в ОДА.

5-річну дівчинку з COVID-19 підключили до апарату ШВЛ у Чернівцях, - ОДА 01
5-річну дівчинку з COVID-19 підключили до апарату ШВЛ у Чернівцях, - ОДА 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190777
 
 
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Тролі а ну починайте свої басні про похилий вік і хронічні хвороби.
Дитині одужання швидкого.
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причому тут тролі? відкрийте офіційну статистику усіх країн світу і подивіться.
і до речі про наявність/відсутність супутніх хвороб у цієї дитини в статті нічого не сказано
нажаль у нас далеко не всі діти мають міцне здоров'я
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пздц... коронавирус это фейк и дети не болеют...бедный ребенок ..
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