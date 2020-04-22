 5-річну дівчинку з COVID-19 підключили до апарату ШВЛ у Чернівцях, - ОДА

Про це в Facebook повідомляє Чернівецька ОДА, передає Цензор.НЕТ.

"У реанімації обласної дитячої лікарні перебуває 5-річна дівчинка із Чернівців. Вона у важкому стані, підключена до апарату штучної вентиляції легень. У дівчинки діагностували коронавірус", - йдеться в повідомленні.

Також в Чернівецькій облдержадміністрації повідомили, що в цілому в медустановах області станом на 22 квітня перебувають 409 осіб. З них у 188 пацієнтів підтверджений коронавірус, інші - з підозрою.

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"У медичних установах станом на 22 квітня перебувають 47 пацієнтів у важкому стані, з них в реанімації - 35, на апаратах штучної вентиляції легенів - 6", - додали в ОДА.



